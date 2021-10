Lỗ hổng của tàu ngầm Mỹ sau vụ đâm "vật thể lạ" ở Biển Đông

Mặc dù các quan chức Mỹ nhanh chóng tuyên bố rằng, tàu ngầm hạt nhân Connecticut không va chạm với tàu ngầm khác; nhưng xét về mức độ hoạt động quân sự trong khu vực, bất kỳ vụ va chạm tàu ngầm nào đều rất đáng ngờ. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, một đội tàu chiến đa quốc gia, bao gồm 4 tàu sân bay và nhiều tàu chiến khác, đang tiến hành các cuộc tập trận gần Biển Đông. Tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf, là một trong những tàu tác chiến dưới nước mạnh nhất của Hải quân Mỹ và là lựa chọn lý tưởng cho các nhiệm vụ tấn công, phát hiện và theo dõi. Mặc dù không có nhiều thông tin chi tiết về vụ tai nạn, nhưng việc sử dụng tàu ngầm hạt nhân ở Biển Đông và các vùng biển lân cận là điều rất khó xảy ra. Đây là một vùng biển rất đông đúc, và ở nơi vùng biển quá nông, có thể dẫn đến tai nạn của tàu ngầm hạt nhân. Môi trường dưới đáy biển ở Biển Đông rất phức tạp, với nhiều bãi đá ngầm, bãi cạn và xác tàu đắm ở khắp mọi nơi. Tàu đánh cá cũng thường xuyên gặp nạn, giàn khoan dầu không rõ nguồn gốc cũng là một rủi ro đặc biệt. Các tàu ngầm hầu như không có nhiều không gian dưới nước và thường hoạt động ở vùng nước nông chỉ từ 6-9 mét. Mặc dù vậy, tiếng ồn của các loại tàu nổi từ trên mặt nước, đôi khi có thể làm mất hiệu lực sonar của tàu ngầm, cũng là nguyên nhân của tai nạn. Với sự phát triển của thương mại hàng hải, các tuyến đường thủy của Biển Đông ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn, và các tàu như tàu thăm dò dầu khí ngoài khơi và tàu ngầm nước sâu hoạt động vào ban đêm, đã và đang làm thay đổi bản chất của việc đi biển. Ngoài ra, các vụ trôi dạt trên biển và các mảnh vỡ bị vứt từ tàu cũng ngày càng gia tăng; chỉ trong năm nay, khoảng 3.000 container đã rơi xuống biển ở Thái Bình Dương. Đây là nơi rất nguy hiểm và ồn ào, người lái tàu ngầm thiếu kinh nghiệm hoặc bất cẩn và mệt mỏi, rất dễ mắc lỗi. Tàu ngầm hạt nhân Connecticut là một phương tiện quan trọng trong kho vũ khí dưới đáy biển của quân đội Mỹ. Mặc dù là thiết bị có yêu cầu cao, tàu Connecticut sẽ được ưu tiên sửa chữa; nhưng vụ tai nạn này một lần nữa làm nổi bật sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn lực sửa chữa tàu ngầm của Mỹ. Nếu thiệt hại đối với Connecticut quá nghiêm trọng, có thể làm suy yếu việc xoay trục sang Thái Bình Dương, dựa trên chiến lược răn đe của Mỹ; làm lung lay chiến lược phòng thủ của quân đội Mỹ và dự án hợp tác tàu ngầm hạt nhân của Australia, Anh và Mỹ. Về mặt chiến lược, ba tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf rất quan trọng đối với Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Seawolf là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công tiên tiến, được thiết kế trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nó có tốc độ nhanh hơn tàu ngầm hạt nhân Los Angeles, trang bị nhiều vũ khí hơn và cảm biến tốt hơn. Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới của Hải quân Mỹ hiện nay, là một bước lùi so với lớp Seawolf, do đây là một thiết kế đơn giản hóa với chi phí thấp. Như vậy tàu ngầm lớp Seawolf chính là thứ mà Mỹ cần, để có thể thực hiện nhiệm vụ gần các đảo như đảo Đài Loan, đảo Hải Nam hay Philippines.. Không còn nghi ngờ gì nữa, tàu ngầm lớp Seawolf đang phát huy tốt vai trò là phương tiện răn đe của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có ba chiếc tàu ngầm lớp này, là một số lượng quá ít. Nếu không có những mối đe dọa từ tàu ngầm lớp Seawolf rình rập, các đối thủ của Mỹ có thể cảm thấy an toàn hơn. Mặc dù mức độ thiệt hại của tàu Connecticut hiện chưa rõ ràng, nhưng liên hệ từ vụ va chạm tàu ngầm hạt nhân Hartford lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ năm 2009 để tham khảo, thì vụ tai nạn đã khiến con tàu bị “nằm cảng” trong hai năm. Nếu Connecticut cũng ngừng hoạt động trong hai năm, kế hoạch triển khai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do không có quá nhiều tàu ngầm hạt nhân dự phòng, nên tác động của vụ tai nạn Connecticut sẽ sớm trở nên rõ ràng. Hầu hết 28 tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles còn lại của Mỹ đang gần hết niên hạn sử dụng và Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với việc ngừng hoạt động “tập thể”. Trong khi đó, tàu ngầm lớp Virginia mới hơn, vẫn đang được chế tạo để đáp ứng nhu cầu liên tục của Hải quân Mỹ, về tàu ngầm hạt nhân tấn công. Nếu tàu Connecticut bị hư hại nghiêm trọng, Mỹ có thể cần xem xét tăng số lượng của tàu ngầm lớp Virginia từ hai lên ba chiếc mỗi năm, để bù đắp sự thiếu hụt. Công việc sửa chữa tàu ngầm hạt nhân sẽ được thực hiện tại các xưởng đóng tàu của Mỹ. Hiện nay Hải quân Mỹ đang đầu tư chế tạo các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Columbia cực lớn, đồng thời họ cũng đang đóng thêm tàu ngầm lớp Virginia nhỏ hơn. Hiện nay năng lực đóng tàu của các nhà máy của Mỹ đã hoạt động hết công suất. Do đó, dù ở các xưởng đóng tàu tư nhân hay nhà nước, sẽ khó giành ra nguồn lực để sửa chữa tàu ngầm Connecticut một cách nhanh chóng. Nhất là vật tư, phụ tùng của lớp tàu này rất khan hiếm. Mặc dù vụ “đâm đụng” của tàu ngầm Connecticut giống như một vụ tai nạn; nhưng vị trí và hoàn cảnh, cũng như việc che giấu thông tin của vụ tai nạn, dẫn đến những lỗ hổng đáng lo ngại trong việc khai thác những tàu ngầm hạt nhân của Mỹ trên khu vực Biển Đông. Việc mất đi một tàu ngầm hạt nhân quan trọng như vậy, trong một khu vực “nhạy cảm” là nghiêm trọng với Hải quân Mỹ. Đồng thời vụ tai nạn của tàu ngầm Connecticut sẽ gây áp lực lên ngành công nghiệp đóng tàu ngầm và chiến lược sử dụng tàu ngầm của Mỹ tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Pinterest.

Sức mạnh vượt trội của tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf trong biên chế Hải quân Mỹ. Nguồn: QPVN.



