Chiến trường Bakhmut dường như lại đi vào thế bế tắc và Quân đội Ukraine vẫn đang tăng quân tiếp viện tới đây; cho dù tất cả các con đường dẫn tới Bakhmut còn lại, đều bị hỏa lực pháo binh Nga phong tỏa dữ dội. Theo thông tin được Quân đội Ukraine tiết lộ, họ đã điều động 28.000 quân tới điểm tập kết quân sự Chasov Yar, đưa lực lượng phòng thủ của khu vực phía tây nam thành phố, theo trục Bakhmut – Ivanivsk – Chasov Yar lên tới 78.000 quân; tương đương với 20 lữ đoàn tăng cường. Chỉ là do sai lầm trong quyết định, Quân đội Ukraine đã vội vã cho nổ tung một số cây cầu trên kênh đào Donbass theo lệnh rút lui khỏi Bakhmut trước đó, và giờ đây nó đã trở thành “nút thắt cổ chai”, hạn chế việc vận chuyển vũ khí trang bị và quân số của Quân đội Ukraine quay trở lại Bakhmut. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có khoảng hai lữ đoàn Quân đội Ukraine cùng lính đánh thuê (quân đoàn tình nguyện quốc tế) và lực lượng đặc nhiệm Ukraine chịu trách nhiệm giám sát các trận chiến và duy trì kỷ luật chiến trường đang chiến đấu ở khu đô thị phía tây Bakhmut. Tất cả số lượng vào khoảng 11.000 quân. Dấu vết chiến trường của lực lượng lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC) của Nga được cập nhật liên tục; mặc dù tốc độ có bị chậm lại và khoảng cách không lớn, nhưng Quân đội Nga đã xác nhận vào ngày 15/3 rằng, họ đã tạo ra một bước đột phá ở phía tây nam của khu vực Bakhmut. Đây là kết quả của chiến thuật được điều chỉnh của Nga, khi quân Wagner vấp phải sự chống trả quyết liệt của quân Ukraine tại Nhà máy chế biến kim loại màu Bakhmut (AZOM) ở khu vực phía bắc thành phố. Quân đội Ukraine đã triển khai một số lượng lớn mìn các loại và những tay súng bắn tỉa kinh nghiệm tại khu công nghiệp này. Ngoài ra, một số lượng lớn tên lửa phòng không vác vai Stinger được triển khai trên nóc các tòa nhà cao tầng và cơ sở sản xuất trong các nhà máy AZOM để đánh chặn máy bay ném bom chiến thuật (Su-25), trực thăng vũ trang và UAV của Nga. Hôm qua, Quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video tuyên bố rằng, họ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga ở Bakhmut bằng tên lửa Stinger. Thông tin tình hình chiến trường của Quân đội Nga vào ngày 16/3 cho thấy, lực lượng biệt kích Wagner đã chiếm quyền kiểm soát tòa nhà ở phía bắc của nhà máy gia công kim loại Bakhmut và đang tấn công vào vị trí của Quân đội Ukraine trong khu vực nhà máy sâu về phía nam. Kênh thông tin trên mạng xã hội Telegram của Wagner PMC tiết lộ, để giảm thương vong, họ đã sử dụng chiến thuật “bao phủ hỏa lực quy mô lớn hết mức có thể”, để giảm bớt mối đe dọa từ các điểm hỏa lực ẩn nấp của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông phương Tây có những mô tả khác nhau về chiến thuật và cảnh tượng của quân Ukraine ở Bakhmut. Tờ "Daily Mail" của Anh đưa tin: Quân đội Nga đã sử dụng các “tù nhân” để phát động một cuộc tấn công theo kiểu “chiến thuật biển người”, và những người xông lên bị ngã xuống “như cỏ bị cắt” trong cơn mưa đạn súng máy của Ukraine. Nhưng Quân đội Ukraine cũng kiệt sức và đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt. Trong bản tin, truyền thông Anh khẳng định ưu thế pháo binh của Nga và hậu quả là Quân đội Ukraine chịu thương vong nặng nề. Valery, một lính bộ binh người Ukraine đã được phỏng vấn, nói rằng hầu hết các đồng đội của anh ta chết trong trận chiến là do đạn pháo, chứ không phải do đấu súng. Đáng buồn thay, 90% tổn thất của chúng tôi (Ukraine) có thể đến từ pháo binh, xe tăng và không quân Nga, điều này có thể không xảy ra nếu Ukraine có nhiều hỏa lực hơn. "Người Nga có rất nhiều vũ khí, rất nhiều, họ bắn gần như mọi lúc", Valery nói. Chỉ một số thành viên trong trung đội bộ binh 27 người của Vasily, may mắn thoát khỏi Bakhmut một cách an toàn. Kênh truyền thông của Wagner PMC phủ nhận thông tin của truyền thông Anh về "chiến thuật biển người"; trên thực tế, đội biệt kích Wagner hầu hết đều sử dụng chiến thuật tấn công tổ 5 người. Nếu các tổ xung kích gồm 5 thành viên này bị hỏa lực ngăn chặn, họ lập tức rút lui và tìm kiếm sự hỗ trợ từ hỏa lực pháo binh phía sau. Những người lính Ukraine và những người lính đánh thuê của Quân đoàn Quốc tế luôn lo sợ cho tính mạng của họ, bởi vì như Vasily đã nói, "tiếng nổ của pháo kích liên tục mỗi giây (ở Bakhmut)". Tuy nhiên, dưới họng súng của lực lượng đặc biệt Ukraine, họ không dám trốn thoát hay đầu hàng, nếu không sẽ bị các tay súng bắn tỉa của đội chấp pháp bắn chết. Vào ngày 16/3, khi lính Wagner dọn dẹp chiến trường ở phía bắc Bakhmut, họ đã tìm thấy một đoạn video từ điện thoại di động của những người lính Lữ đoàn 128 của Quân đội Ukraine bị bắt. Đoạn video ghi lại quá trình đội giám sát quân sự Ukraine vây bắt và trừng phạt một lính đánh thuê của “Quân đoàn quốc tế” người Brazil. Người lính đánh thuê người Brazil sợ hãi trước cảnh tượng đẫm máu của chiến trường Bakhmut đến mức bỏ chạy trong tuyệt vọng, nhưng cuối cùng anh ta đã nằm lại vĩnh viễn ở mảnh đất Bakhmut, do hầm trú ẩn của anh ta trúng đạn pháo. Vào sáng ngày 16/3, lực lượng phòng thủ Ukraine ở Bakhmut đã yêu cầu sự hỗ trợ của các lực lượng thiện chiến cách đó vài km, nhưng nhận được câu trả lời tuyệt vọng. Họ được thông báo rằng, bộ chỉ huy mặt trận Ukraine đã báo cáo tình hình với Văn phòng Tổng thống. Tuy nhiên do mưa liên tục ở Bakhmut, không cho phép bắt đầu cuộc phản công, bởi vì tất cả các cánh đồng đã biến thành đầm lầy không thể vượt qua. Điều này chắc chắn là "cam chịu", bởi dưới sức tấn công dữ dội của lính đánh thuê Wagner, Quân đội Ukraine ở phía tây thành phố Bakhmut có thể bị bao vây và xóa sổ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, phía Ukraine cho biết “số lần tấn công của lính đánh thuê Wagner đã giảm từ hơn 100 lần mỗi ngày xuống còn hơn 20 lần” do Wagner gần đây đã tiêu hao quá nhiều đạn dược và đang chờ tiếp tế hậu cần. Kênh thông tin của lực lượng lính đánh thuê Wagner cũng thẳng thừng tuyên bố rằng, tất cả những thành tích gần đây của họ trên chiến trường Bakhmut đều được thực hiện trong bối cảnh thiếu đạn dược liên tục. Hiện tại khoảng 30% diện tích thành phố Bakhmut do Quân đội Ukraine kiểm soát, khoảng 60% lãnh diện tích bị lính đánh thuê Wagner tràn ngập và khoảng 10% lãnh thổ của thành phố được gọi là vùng xám (nơi liên tục đổi chủ giữa hai bên). Lính đánh thuê Wagner của Nga tiến vào Nhà máy luyện kim màu Bakhmut (AZOM).

