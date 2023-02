Lính đánh thuê Wagner dốc toàn lực, quyết dứt điểm Bakhmut

Lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã siết chặt một nửa vòng tròn xung quanh thành phố Bakhmut. Sau những trận chiến đấu đẫm máu kéo dài trong khu dân cưa Krasnaya Gora (Làng Núi Đỏ), nằm ở phía tây bắc thành phố; vào ngày 12/2, các đơn vị Wagner đã tràn ngập Krasnaya Gora. Việc quân đội Nga tràn ngập khu dân cư Krasnaya Gora, tạo bàn đạp cho một cuộc tấn công trực tiếp vào nội ô thành phố Bakhmut từ phía tây bắc. Điều này cho thấy Quân đội Ukraine ngày càng có ít cơ hội bảo vệ thành công thành phố. Trên các đoạn video được đưa lên mạng xã hội của Nga, người xem có thể thấy các đơn vị lính đánh thuê Wagner tấn công trực tiếp vào các điểm tựa phòng ngự của Quân đội Ukraine tại Krasnaya Gora. Như vậy các mũi tấn công trực tiếp của quân Nga sẽ bắt đầu ngay tại phía bắc thành phố Bakhmut, nơi lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine được coi là yếu nhất. Sau khi giành quyền kiểm soát Krasnaya Gora, quân đội Nga gần như ngay lập tức bắt đầu tấn công vào làng Paraskovievka, nằm trong cùng khu vực của chiến tuyến, nhưng ở bờ đối diện của sông Bachmutka. Hiện lực lượng Wagner đang tổ chức tấn công vào Paraskovievka, được tiến hành từ phía bắc và phía đông. Trên thực tế, Paraskovievka là cửa ngõ vào phần phía bắc của Bakhmut và chính khu vực này của thành phố, được Quân đội Ukraine coi là khu vực dễ bị “tổn thương nhất”, do ở đây thiếu các công trình phòng thủ kiên cố; tạo cơ hội cho quân Nga có thể nhanh chóng đẩy lùi quân Ukraine phòng ngự tại đây. Theo các chuyên gia, làng Paraskoviyivka có thể nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga vào giữa tuần này. Sau đó, quân đội Nga sẽ hoàn toàn kiểm soát tuyến đường từ Bakhmut đến Slavyansk và bao vây Bakhmut khoảng 75-80%; như vậy, việc di chuyển lực lượng ra vào nội ô Bakhmut của Ukraine, sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Trên hướng tiến công phía nam, lực lượng Wagner đã tiến vào các khu định cư Stubochki, Chasovyar và Ivanovskoye. Đặc biệt khi Ivanovskoye “vỡ trận sớm”, thì gần 10.000 quân Ukraine ở trong thành phố Bakhmut sẽ mất chỗ dựa sườn phía nam và quân Nga sẽ đẩy nhanh tốc độ bao vây Bakhmut. Mặc dù Bakhmut không bị bao vây cả 4 mặt, nhưng nguồn cung cấp của quân Ukraine trong nội ô thành phố duy nhất, hiện chỉ còn một trục đường từ Bakhmut đến Chasiv Yar, qua làng Khromove (cũng là mục tiêu tiếp theo của quân Nga). Tuy nhiên con đường này hiện nằm trong tầm khống chế hoàn toàn của pháo binh và UAV Nga. Như vậy 10.000 quân Ukraine trong nội ô thành phố Bakhmut thực sự đang ở trong tình thế bị đe dọa nghiêm trọng, khi pháo binh Nga liên tục trút trên đầu. Việc tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho thành phố gặp khó khăn, không chỉ đường cao tốc Slavyansk-Bachmut bị quân Wagner khống chế, mà cây cầu bắc qua con kênh trên sông Bakhmut cũng bị nổ tung. Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner Prigozin nói: “Hiện tại Bakhmut vẫn có nhiều lối thoát, nhưng có ít lối vào. Do vậy, nếu người anh em Ukraine còn mắc kẹt ở Bakhmut, muốn sống hãy chạy đi; nếu không, số phận sẽ giống như Soledad hoặc tệ hơn”. Trước đây, Tổng thống Zelensky từng nhiều lần khẳng định, sẽ quyết tâm trụ vững đến cùng ở Bakhmut và không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng trước bối cảnh như hiện tại, liệu Tổng thống và bộ tham mưu của ông có giữ nguyên lập trường? Trong khi đó, Krasnaya Gora là “nút chính” của tuyến phòng thủ ở phía bắc Bakhmut, đã bị quân Wagner tràn ngập. Chưa hết, vào giữa lúc này, một số đơn vị của Lữ đoàn 14 Quân đội Ukraine, đã đầu hàng quân Nga tại Shinkovka, cách Bakhmut 7 km; hành động này chẳng khác gì hành động “đổ thêm dầu vào lửa”. Trước đây, các giả định đã được đưa ra rằng, cuộc bao vây cuối cùng của Bakhmut có thể được hoàn thành vào cuối tháng 2; nhưng do có tới 10.000 quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài trong thành phố, nên việc “dọn dẹp” thành phố của quân Nga, có thể mất khoảng một tháng nữa. Còn trên hướng chiến trường Kharkov, trước nguy cơ mất Kupyansk, buộc Quân đội Ukraine bắt đầu rút Lữ đoàn 14 và Tiểu đoàn Kraken (tiểu đoàn dân quân, theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan) khỏi thành phố. Cuộc tiến công của quân đội Nga ở khu vực Kharkov đe dọa Kupyansk, nơi đã hai lần đổi chủ, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Quân đội Ukraine. Những người đầu tiên trốn thoát khỏi Kupyansk là những binh lính thuộc tiểu đoàn Kraken. Tiểu đoàn Kraken được thành lập bởi các cựu binh của tiểu đoàn Azov (đã bị xóa sổ ở Maripul vào tháng 6/2022), đúng ngày Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine hồi tháng 2/2022. Điều đó khiến đơn vị Kraken giống như "em út" của tiểu đoàn Azov. Những dự đoán thành phố Kupyansk sẽ bị quân Nga tràn ngập, khiến chỉ huy tiểu đoàn Kachen “nhanh chân” sơ tán sở chỉ huy và tất cả đồ đạc về Kharkov. Ngoài ra, sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 14 của Quân đội Ukraine, đã rút khỏi Kupyansk và quân đội Ukraine đang cố gắng phong tỏa các tin tức từ Kupyansk. Trong khi đó, người dân địa phương đã hoảng loạn khi cho rằng, quân Nga đã phát động một cuộc tổng tấn công trên khắp mặt trận, nên cần phải khẩn cấp chạy trốn đến Kharkov và xa hơn nữa. Giá taxi đã tăng chóng mặt và những người muốn rời Kupyansk bằng taxi giờ đây sẽ phải trả khoảng 6.000 Hryvnia - tương đương khoảng 160 USD mỗi người.

