30 lính Ukraine cầm cự trước 200 lính Nga trong 10 giờ

Chiến dịch Bakhmut có thể nói đã đi đến thời khắc quyết định, quân đội Nga đã hình thành vòng vây khu vực; tổ chức phong tỏa các con đường tiếp tế và rút lui của quân đội Ukraine ra khỏi thành phố, biến Bakhmut trở thành “nồi hầm” theo đúng nghĩa. Tổng thống Ukraine Zelensky, dù biết tình hình chiến trường Bakhmut rất khó khăn, nhưng ông vẫn yêu cầu quân đội Ukraine phòng thủ khu vực này, bất chấp lời khuyên của các cố vấn quân sự Mỹ và NATO triệt thoái khỏi đây. Kết quả là thương vong của quân đội Ukraine ngày càng nghiêm trọng. Một chỉ huy đơn vị quân đội Ukraine chiến đấu tại Bakhmut, tên là Andrew cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ rằng, một số lượng lớn binh sĩ của họ đã hy sinh và bị thương mỗi ngày ở vùng nông thôn và cánh đồng xung quanh Bakhmut. Điều đó có nghĩa là cuộc bao vây của quân Nga cũng đã bắt đầu. Andrew nói rằng, đơn vị của anh ta đang phải đối mặt với áp lực chiến đấu chưa từng có ở tiền tuyến, khi đại đội bộ binh dưới quyền chỉ huy của anh ta, đã bị hơn 200 binh sĩ Nga và lính đánh thuê Wagner bao vây. Mặc dù binh lực chênh lệch rất lớn, nhưng đại đội của Andrew vẫn giữ vững trận địa của họ suốt 10 tiếng đồng hồ. Nhưng do nòng của hàng chục khẩu súng tiểu liên AK và súng máy của họ bị nóng quá mức do bắn liên tục, nên đã bị hỏng. Có vẻ khó tin khi 200 quân Nga đã chiến đấu quyết liệt với 30 quân Ukraine trong suốt 10 giờ; nhưng đừng quên rằng đây là lúc quân Ukraine đang phòng thủ và quân Nga đang tấn công. Dựa vào công sự vững chắc, quân đội Ukraine có thể ngăn chặn quân đội Nga chỉ với lực lượng nhỏ. Trong một trận chiến tấn công và phòng thủ truyền thống, bên tấn công cần quân số gấp nhiều lần bên phòng thủ mới có thể chiếm được trận địa phòng ngự của bên kia, nên việc hai bên giao tranh ác liệt suốt 10 tiếng đồng hồ cũng không có gì là phóng đại. Tuy nhiên trong chiến đấu, việc dùng súng bộ binh chiến đấu trong 10 giờ là rất hiếm, bởi vì hầu hết bên tấn công, sẽ không chỉ tấn công bằng súng bộ binh, mà khi đánh vào trận địa với công sự vững chắc, vũ khí tấn công tốt nhất là pháo binh và thuốc nổ. Chỉ có dùng hỏa lực như vũ bão, mới có thể đánh tan công sự địch. Việc lần này quân Nga “giằng co” với quân Ukraine trong 10 tiếng đồng hồ, có thể do pháo binh Nga không kịp thời phát động tấn công bằng hỏa lực hạng nặng, nên các lực lượng xung kích, chỉ có thể chiến đấu với quân Ukraine bằng vũ khí bộ binh hạng nhẹ. Trong các trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc, thành tích của quân Nga tốt hơn nhiều so với giai đoạn đầu cuộc chiến. Giờ đây, quân Nga không còn sử dụng chiến thuật tấn công tập trung ồ ạt, mà thực hiện bao vây, chia cắt quân Ukraine thành các cứ điểm nhỏ và lần lượt tiêu diệt. Chiến thuật này hiệu quả hơn và có thể giảm thiểu thương vong cho phía Nga. Với hỏa lực pháo binh bắn phá dữ dội, thì công sự vững chắc của quân đội Ukraine cũng không thể ngăn cản quân Nga quá lâu, nên rất nhiều binh lính Ukraine đã lựa chọn đầu hàng để cứu lấy mạng sống. Rất ít đơn vị Ukraine dám chiến đấu cận chiến với lính đánh thuê Wagner, vì lực lượng này đánh rất “lỳ đòn”. Hiện các đơn vị Ukraine chiến đấu trong thành phố Bakhmut, họ chỉ trông chờ vào hỏa lực vũ khí bộ binh của chính họ, do các trận địa pháo đã bị pháo binh Nga chế áp. Do vậy mới có tình trạng, họ phải chiến đấu bằng hỏa lực vũ khí bộ binh với quân Nga đông gấp nhiều lần, liên tục trong 10 giờ. Theo thông tin mới nhất từ tờ Strana của Ukraine, trích dẫn lời Denis Yaroslavsky, một chỉ huy của Quân đội Ukraine tại Bakhmut cho biết, các đơn vị tấn công của Nga, đã chiếm hơn một phần ba thành phố; nắm quyền kiểm soát từ khu công nghiệp đến sông Bakhmutka, chảy qua trung tâm thành phố. Cựu phó của Rada (Nghị viện Ukraine) Igor Lutsenko cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 30 của Quân đội Ukraine, đang gặp phải tình trạng thiếu đạn trầm trọng và đang rút lui dưới sự tấn công dữ dội của quân Nga. Do đó tuyến đường cao tốc từ Bakhmut đi Slavyansk có thể sẽ bị mất trong tương lai gần. Trong khi đó, phóng viên chiến trường của Nga cho biết, đường cao tốc Bakhmut-Slavyansk đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của pháo binh của quân Nga. Khu dân cư trọng điểm Paraskovievka ở vùng ngoại ô phía bắc Bakhmut, đã nằm trong vòng vây của lính đánh thuê Wagner; việc chiếm được ngôi làng này, sẽ giúp cắt đứt con đường cuối cùng ở khu vực này.

