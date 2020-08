Lính bắn tỉa Việt Nam nhận súng AK-74, SVD... khai hỏa tại Army Games 2020

Đội tuyển bắn tỉa Việt Nam đã lên đường sang Belarus từ đầu tháng 8 để chuẩn bị cho nội dung thi "Sniper frontier" - "Ranh giới xạ thủ" trong khuôn khổ Hội thao quân sự Quốc tế Army Games 2020. Sau khi qua đến nước bạn, đoàn đã thực hiện kiểm tra y tế nghiêm ngặt và cách ly theo đúng quy định để đảm bảo an toàn giữa tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Ảnh: Lính bắn tỉa Việt Nam trong buổi tập nhẹ khi đang trong quá trình cách ly - Nguồn: QĐND. Một ngày sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra y tế, đoàn ta đã di chuyển từ địa điểm cách ly về thao trường Brest, Belarus - nơi sẽ diễn ra nội dung thi bắn tỉa rất đáng được mong chờ. Ở đó, các chiến sĩ ta nhanh chóng thực hiện tiếp nhận khí tài tiêu chuẩn thi đấu và bắn hiệu chỉnh vũ khí. Ảnh: Các chiến sĩ ta nhận súng tiểu liên AK-74 và súng bắn tỉa SVD - Nguồn: QĐND Bên cạnh những vũ khí tiêu chuẩn do nước chủ nhà Belarus cung cấp, các chiến sĩ Việt Nam cũng được trang bị thêm túi đựng đạn - súng ngắn chuyên dụng dành cho Đội tuyển bắn súng quân dụng Việt Nam do đoàn ta tự mang trong nước đi, nhằm nâng cao khả năng tác chiến của chiến sĩ cũng như sự quen thuộc đối với trang bị. Ảnh: Chiến sĩ Việt Nam đăng ký tiếp nhận vũ khí với cán bộ Belarus. Các vũ khí ta tiếp nhận đều là vũ khí mới, tính năng kỹ thuật đạt mức lý tưởng, bao gồm các súng tiểu liên AK-74 sử dụng cỡ đạn 5.45x39mm, súng bắn tỉa SVD sử dụng cỡ đạn 7.62x54mmR và súng ngắn Makarov sử dụng cỡ đạn 9x18mm. Ảnh: Các chiến sĩ đoàn Việt Nam mở hộp súng và tiếp nhận khí tài từ ban tổ chức - Nguồn: QĐND. Về súng bắn tỉa, các chiến sĩ ta lâu nay đã huấn luyện sử dụng súng SVD vô cùng thành thục, nhuần nhuyễn từ trong nước. Do đó, ta không hề có bất cứ một e ngại gì về việc xạ thủ Việt Nam bỡ ngỡ khi tiếp nhận khí tài. SVD cũng là súng bắn tỉa chủ lực trong biên chế quân đội ta hiện nay bên cạnh Galatz của Israel.

Ảnh: Xạ thủ Việt Nam tác xạ với súng bắn tỉa SVD - Nguồn: QĐND. Sau khi có những phát bắn đầu tiên, do kính ngắm của súng vừa được tiếp nhận chưa ở điều kiện chuẩn, do đó các chiến sĩ ta phải bắn nhiều lần, đo đạc chính xác điểm rơi của viên đạn và đường ngắm của kính, sau đó tiếp tục điều chỉnh thông số kính ngắm qua các loạt bắn tiếp theo để có thể đạt được một đường ngắm chính xác nhất trước khi bước vào thi đấu với khẩu súng của mình.

Ảnh: Chiến sĩ ta đo độ lệch và điểm rơi của đạn sau loạt bắn từ đó hiệu chỉnh kính ngắm - Nguồn: QĐND. Việc điều chỉnh thông số trên kính ngắm là cực kỳ quan trọng và có thể quyết định cả sự thắng bại của người xạ thủ. Việc có được một đường ngắm lý tưởng là không hề dễ dàng và phải căn chỉnh nhiều lần, do đó, mỗi người lính sau khi đã căn chỉnh chuẩn xác còn phải cẩn thận để thông số trên kính không thay đổi trong suốt quá trình huấn luyện cho đến thi đấu chính thức. Ảnh: Chiến sĩ ta hiệu chỉnh kính ngắm PSO-1 trên súng SVD sau phát bắn - Nguồn: QĐND. Về việc sử dụng súng tiểu liên AK-74, do quân đội ta hiện nay không có trong biên chế loại súng này, do đó các xạ thủ bắn tỉa Việt Nam khi luyện tập trong nước đã sử dụng súng tiểu liên AKM thay thế. Tuy vậy, việc hai loại súng này sử dụng hai loại đạn khác nhau là 7.2x39mm trên AKM và 5.45x39mm trên AK-74 khiến cho quá trình huấn luyện còn hạn chế, không sát với thực tế tác xạ tại bài thi. Do đó, trong thời gian này là cơ hội quý báu cho các xạ thủ ta nhanh chóng làm quen với loại tiểu liên mới.

Ảnh: Chiến sĩ nạp đạn 7.62x54mmR vào hộp tiếp đạn của súng bắn tỉa SVD. Cuối cùng là nội dung bắn súng ngắn Makarov, do đây là loại súng ngắn đã có từ lâu trong biên chế quân đội ta tương tự súng bắn tỉa SVD, do đó các xạ thủ Việt Nam đã được huấn luyện vô cùng thuần thục với súng cũng như nắm rõ mọi yếu lĩnh để có thể đạt độ chính xác cao. Ảnh: Xạ thủ đội tuyển bắn tỉa Việt Nam tập nhẹ trong thời điểm đang cách ly - Nguồn: QĐND. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng đội tuyển bắn tỉa Việt Nam đã có một sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng về chu đáo về cả mặt con người cũng như làm quen với vũ khí trang bị từ lâu, tránh tình trạng bỡ ngỡ khi tiếp nhận vũ khí mới.

Ảnh: Chiến sĩ ta tập nhẹ trong thời gian cách ly, có thể thấy rằng quân phục dã chiến K-19 mới của Việt Nam có tác dụng ngụy trang rất tốt đối với môi trường phía sau - Nguồn: QĐND. Thời điểm mà lễ Khai mạc chính thức Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2020 đã đến gần hơn bao giờ hết. Ta nhận rõ sự khẩn trương trong mọi công tác cũng như mộ tinh thần quyết tâm cao độ đến từ mỗi người chiến sĩ của đoàn bắn tỉa Việt Nam. Hi vọng trong năm nay, đội ta sẽ tiếp tục phát huy thành tích đặc biệt của năm 2019 trước đó, cũng như ra sức phấn đấu hơn nữa để đạt thành tích cao hơn, mang vinh quang về cho nước nhà. Ảnh: Các chiến sĩ thuộc đoàn bắn tỉa Việt Nam - Nguồn: QĐND. Video Xạ thủ Việt Nam trình diễn màn bắn súng đồng đội - Nguồn: QPVN

