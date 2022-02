Liệu tiêm kích Rafale-M có nên duyên với tàu sân bay Ấn Độ?

Bắt đầu từ ngày 6/01/2022, Hải quân Ấn Độ (BNS) cho phép tiêm kích hạm Dassaut Rafale M bắt đầu thử nghiệm cất cánh nhảy cầu, trong khu vực thử nghiệm của căn cứ không quân INS Hansa trong thời gian 12 ngày. Phiên bản máy bay chiến đấu Rafale hải quân của Pháp là một trong những các ứng cử viên, trong chương trình Máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ mang tên lửa (MRCBF) của Ấn Độ.Hải quân Ấn Độ đang tìm kiếm 57 máy bay chiến đấu đa chức năng để hoạt động trên các tàu sân bay tương lai của mìnhvà Pháp thể hiện rất mong muốn có được hợp đồng này. Các cuộc thử nghiệm của Ấn Độ nhằm đánh giá xem máy bay Rafale M có thể cất cánh trong nhiều trường hợp khác nhau trên sàn đáp 283 mét đạt yêu cầu của hải quân nước này hay không. Rafale là một máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ cánh tam giác, hai động cơ thế hệ thứ tư của Pháp. Rafale đang được chế tạo để sử dụng cho cả các căn cứ trên mặt đất của Không quân Pháp và trên tàu sân bay của Hải quân Pháp. Rafale cũng đã được tiếp thị rộng rãi để xuất khẩu, khoảng 20 nước đã bày tỏ sự quan tâm tới Rafale, nhưng do giá thành cao nên tính tới năm 2021, Rafale mới tìm được 4 khách hàng mua loại máy bay này (Ai Cập mua 54 chiếc, Hy Lạp mua 18 chiếc, Ấn Độ và Qatar mỗi nước mua 36 chiếc). Rafale M (Marine) là phiên bản máy bay chiến đấu một chỗ ngồi hoạt động trên tàu sân bay cho Hải quân Pháp. Đây là phiên bản hoạt động trên tàu sân bay hải quân Pháp, đã đi vào hoạt động từ năm 2002. Rafale M nặng hơn Rafale C 500 kg. Bề ngoài rất giống Rafale C, nhưng phiên bản M có nhiều điểm khác biệt. Rafale M được tăng cường khả năng đáp ứng với các điều kiện khắc nghiệt khi hoạt động trên tàu sân bay với bánh đáp vững chắc hơn, bánh đáp mũi dài hơn nâng cao mũi thích ứng khi sử dụng máy phóng. Trang bị hệ thống hạ cánh trên tàu sân bay bằng vi sóng. Bệ quán tính "Telemir" có thể tương thích với các cải tiến của các hệ thống trên tàu sân bay. Còn hàng không mẫu hạm mới nhất của Ấn Độ là INS Vikrant, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 8/2022. Hiện tại, tàu sân bay được chế tạo từ nhà máy đóng tàu Cochin (bang Kerala) đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển chuyên sâu ở Biển Ả Rập và Ấn Độ Dương. Vào tháng 3/2022, Hải quân Ấn Độ sẽ thử nghiệm một đối thủ cạnh tranh khác là Boeing F/A-18 Block III Super Hornet. Hornet đã cất cánh từ cú nhảy cầu trong khuôn khổ chiến dịch thử nghiệm được triển khai vào năm 2020 tại Trạm Hàng không Hải quân Patuxent River (MD). Bên cạnh các cuộc thử nghiệm sắp tới cho hai đối thủ cạnh tranh này, ở Ấn Độ có tin đồn rằng có khả năng nước này sẽ yêu cầu chính phủ Pháp cho thuê 4-5 chiếc Rafale M vào năm 2022, để đưa vào hoạt động trên tàu sân bay INS Vikrant khi nó chính thức hoạt động. Cũng có thông tin cho rằng những thay đổi cấu trúc đối với thang máy của INS Vikrant phải được chỉnh sửa, để có thể chứa được những chiếc máy bay Super Hornet. Hải quân Ấn Độ hiện vận hành hai phi đội MiG-29K trên tàu sân bay INS Vikramaditya duy nhất của họ. Tuy nhiên, các máy bay chiến đấu từ Nga phải đối mặt với những thách thức về phạm vi hoạt động và tải trọng vũ khí. Hải quân Ấn Độ hiện vận hành hai phi đội MiG-29K trên tàu sân bay INS Vikramaditya duy nhất của họ. Tuy nhiên, các máy bay chiến đấu từ Nga phải đối mặt với những thách thức về phạm vi hoạt động và tải trọng vũ khí. Nguồn ảnh: Pinterest.

