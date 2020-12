Liệu Nga có thể tiêu diệt UAV ở Nagorno-Karabakh trong một ngày?

Trong cuộc xung đột vừa qua, UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ và UAV tự sát Habi của Israel là vũ khí quan trọng giúp Azerbaijan giành chiến thắng. Vậy có cách nào để Nga đánh bại những chiếc máy bay không người lái này? Ảnh: UAV TB-2 nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ được Azerbaijan sử dụng nhiều trong cuộc xung đột vừa qua - Nguồn: Topwar Gần đây, chuyên gia quân sự Nga Sergey Marzhsky đã xuất bản một bài báo với tiêu đề "Nga có thể giải quyết vấn đề máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong một ngày". Ông Sergey cho rằng, quân đội Nga đã chuẩn bị đầy đủ, để giành chiến thắng mối đe dọa từ UAV, trong môi trường chiến tranh hiện nay. Ảnh: UAV tiến công căn cứ Không quân Hmeimim của Nga tại Syria bị bắn hạ - Nguồn: Topwar Tuy nhiên, trong cuộc xung đột tại khu vực Nagorno-Karabakh, Bộ Quốc phòng Azerbaijan thường xuyên công bố video, ghi lại hình ảnh UAV của nước này "tìm kiếm và tiêu diệt" các mục tiêu có giá trị của Armenia ở Nagorno-Karabakh, và hệ thống S-300PS cũng là một "nạn nhân". Ảnh: Radar của hệ thống phòng không S-300 của Armenia bị UAV phá hủy - Nguồn: Topwar Ngoài ra, một số chuyên gia quân sự Israel và Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét rằng, quân đội Nga không có bất kỳ loại vũ khí nào có khả năng ngăn chặn hiệu quả máy bay không người lái có tốc độ bay thấp, chậm, nhỏ cũng như mức độ phản xạ radar rất yếu. Ảnh: Hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir S-1, chuyên bảo vệ hệ thống phòng không tầm xa - Nguồn: Topwar Tuy nhiên, ông Sergey nhận định rằng, hai quốc gia trên đang cố gắng phóng đại sức mạnh của UAV mà họ chế tạo; với khả năng hiện tại của Quân đội Nga, họ hoàn toàn có khả năng tiêu diệt tất cả các UAV của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel triển khai ở Nagorno-Karabakh chỉ trong vòng một ngày. Ảnh: Hệ thống phòng không lục quân tầm thấp Tor-M2 của Nga - Nguồn: Topwar Lục quân Nga hiện đã được trang bị, hoặc sẽ sớm được sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại khác nhau, có thể chống lại tất cả các cuộc tấn công của máy bay không người lái; phòng không lục quân Nga luôn được quan tâm đầu tư, để có thể độc lập chiến đấu, hoàn toàn đủ sức chống lại mối đe dọa trên không. Ảnh: Hệ thống phòng không lục quân tầm thấp Tor-M2 của Nga - Nguồn: Topwar Theo ông Sergey Marzhsky, lý do UAV và cường kích bom Su-24 của Azerbaijan có thể "tung hoành" trước quân đội Armenia, trong cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh vừa qua, là do khả năng phòng không tuyến trước của Armenia quá yếu; nhưng tác chiến với Nga, hoàn toàn không thể dễ dàng như vậy. Ảnh: UAV của Azerbaijan tiến công xe tăng Armenia - Nguồn: Sina Thứ nhất, với sự trợ giúp của khả năng tác chiến của Không quân Nga, các phi đội tiêm kích sẽ đánh chặn các UAV của đối phương trên không, bởi các mẫu UAV trinh sát và vũ trang hầu như không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đất đối không hay pháo tự động. Ảnh: Tiêm kích Su-30SM của Nga - Nguồn: Topwar Thứ hai, việc sử dụng các hệ thống phòng không tầm xa như S-300 để đối phó với UAV là không phù hợp, vì tính năng chính của nó là để đối phó với những mục tiêu lớn, bay nhanh và xa; chỉ trong trường hợp khẩn cấp mới dùng các loại tên lửa của hệ thống này tiêu diệt các loại UAV như TB-2 hay Habi. Ảnh: Hệ thống phòng không S-300 của Nga - Nguồn: Topwar Còn để đối phó với những UAV có tốc độ chậm, nhỏ và bay thấp, hiệu quả nhất là các các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung. Những vũ khí được coi là lạc hậu như pháo ZU-23-2, vẫn có thể đánh chặn hiệu quả các máy bay không người lái bay thấp. Ảnh: Pháo phòng không tự hành ZU-23-2 cải tiến - Nguồn: Topwar Quân đội Nga gần đây đã phát triển và sắp được trang bị hệ thống pháo phòng không tự hành 2S38 Derivaciya PVO. Đây là hệ thống pháo phòng không được thiết kế đặc biệt, để đối phó với sự tấn công của UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đất đối không. Ảnh: Pháo phòng không tự hành 2S38 Derivaciya PVO - Nguồn: Topwar Pháo tự động 57mm của Derivaciya PVO có thể bắn loại đạn "thông minh", với tầm bắn hiệu quả 4.500 mét và tốc độ bắn đến 120 viên/phút, tấn công các mục tiêu trên không bằng đầu đạn phân mảnh rất hiệu quả. Ngoài ra, chi phí sử dụng của pháo Derivaciya PVO thấp hơn nhiều, so với một số hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn. Ảnh: Pháo phòng không tự hành 2S38 Derivaciya PVO - Nguồn: Topwar Cuối cùng, tác chiến điện tử là một trong những thế mạnh của quân đội Nga, các hệ thống tác chiến điện tử như Rtut-BM và Krasukha-4 có khả năng đánh chặn và vô hiệu hóa UAV "cảm tử" của Israel và TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4. Nguồn: Topwar Thực tế chiến trường tại Syria chứng minh, kể từ khi Nga tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố tại đây, lực lượng khủng bố đã nhiều lần dùng UAV tiến công căn cứ Không quân Hmeimim của Nga tại Syria, nhưng đã bị lực lượng phòng không của Nga tại đây đánh chặn cực kỳ hiệu quả. Ảnh: UAV bị Nga bắn hạ tại Syria - Nguồn: Topwar Trong cuộc xung đột hồi tháng 3/2020 giữa Quân đội chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, giai đoạn đầu, UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây nhiều thiệt hại cho phía Syria; giai đoạn sau, Syria đã triển khai nhiều hệ thống phòng không tầm thấp, kết hợp các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, do vậy UAV của Thổ Nhĩ Kỳ không thể phát huy khả năng, như giai đoạn đầu của cuộc chiến. Ảnh: UAV vũ trang Bayraktar TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ bị phòng không Syria bắn hạ - Nguồn: Avia-pro. Video UAV Azerbaijan phá hủy hệ thống phòng không Armenia - Nguồn: BQP Azerbaijan

