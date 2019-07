“Lazy Dog”-mưa đạn đáng sợ trên chiến trường Việt Nam

Bắt đầu từ Chiến tranh Thế giới nhất, loại vũ khí kiểu như Lazy Dog đã được Quân đội nhiều nước phát triển và sử dụng rộng rãi bởi lực lượng không quân, tới tận Chiến tranh Việt Nam, Quân đội Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng loại vũ khí này. Nguồn ảnh: SCWW. Trong Chiến tranh Việt Nam, loại vũ khí này có cấu tạo khá đơn giản, chiều dài mỗi viên đạn "Lazy Dog" (hay bom Lazy Dog) chỉ vỏn vẹn vài cm và có phần đuôi được thiết kế cực đặc biệt. Nguồn ảnh: SCWW. Sau khi thả ra khỏi mày bay, quả bom mẹ mang theo hàng nghìn viên Lazy Dog sẽ mơ tung, rải thảm ra một loạt viên đạn ở độ cao lớn. Nguồn ảnh: SCWW. Do có cánh đuôi được thiết kế đặc biệt, những viên đạn này sẽ bắt đầu xoáy và cắm xuống đất với một quỹ đạo cực kỳ ổn định và tốc độ ngày càng cao. Nguồn ảnh: SCWW. Mỗi quả bom Mark 44 được thiết kế để chứa loại đạn này thay thế cho thuốc nổ có thể chứa tới 17.500 viên đạn Lazy Dog. Khi được thả bung ra tuỳ từng độ cao, các viên đạn này có thể rải rác trong khoảng cách hàng chục cây số vuông. Nguồn ảnh: SCWW. Theo lý thuyết, khi được thả từ máy bay B-52 ở độ cao 16.000 mét, mỗi viên đạn Lazy Dog sẽ có động năng ương đương một viên đạn 12,7mm khi tiếp đất, xuyên qua được 61mm thép cán đồng nhất. Nguồn ảnh: Gunsamerican. Loại vũ khí này có sức công phá khá kinh hoàng nhưng so với nhiều loại mìn, bom bi được Mỹ sử dụng ở Việt Nam thì nhân đạo hơn nhiều do nó không có thuốc nổ, không gây nguy hiểm cho sau này như các loại mìn nổ chậm khác. Nguồn ảnh: SCWW. Nói cách khác, sau khi rơi cắm xuống đất, Lazy Dog hết khả năng gây sát thương và không cần phải tốn công dọn dẹp như các loại bom bi, mìn sát thương thả từ mày bay. Nguồn ảnh: SCWW. Ưu điểm vượt trội của loại vũ khí này đó là rẻ, cực kỳ rẻ và dễ sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, cách thức triển khai của Lazy Dog cũng không quá khó khăn, không nhất thiết cần có sự tham gia của các loại máy bay ném bom hạng nặng mà có thể thả được từ máy bay trực thăng. Nguồn ảnh: SCWW. Các trực thăng Mỹ có thể bay lên độ cao trên 1500 mét, đựng hàng nghìn viên đạn Lazy Dog trong... chậu thau và đổ thẳng xuống đất - ở độ cao này, Lazy Dog có động năng tiếp đất không quá cao nhưng cũng đủ để sát thương người và vật nuôi. Nguồn ảnh: SCWW. Tới nay, các loại vũ khí kiểu như Lazy Dog có phần khá giống với bom bi đã bị hạn chế sử dụng xuống mức tối đa. Nguồn ảnh: SCWW. Mời độc giả xem Video: Trận chiến 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội.

