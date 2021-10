Lần đầu tiên trong lịch sử, Turkmenistan khoe UAV TB2 sát thủ

Cuộc duyệt binh năm nay, cũng chính là lần đầu tiên tại đất nước này. Cuộc duyệt binh được diễn ra tại chân đồi phía nam Ashgabat của dãy núi Kopetdag thay vì ở trung tâm thành phố gần dinh tổng thống như trước. Hình ảnh về máy bay không người lái từ cuộc diễu hành đã được nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ ( Baykar Defense ) đăng trên Twitter. Một loạt các thiết bị quân sự mới đã được xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay, bao gồm máy bay cường kích A-29 Super Tucano của Brazil, máy bay vận tải C-27J Spartan của Ý và máy bay chiến đấu M-346 của Turkmen. Những chiếc UAV TB2 khi xuất hiện đã được trang bị các loại đạn MAM-L và MAM-C do công ty Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và cả hệ thống camera Argos-II HD / HDT của Hensoldt của Đức. Turkmenistan đã nhập khẩu vật tư hàng không và quốc phòng từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm 2021 với giá trị là 37 triệu USD. Nhưng thông tin chi tiết về đơn hàng không được tiết lộ bởi các quan chức, hình ảnh Bayraktar TB2 xuất hiện trong cuộc duyệt binh chính là xác nhận của việc bán TB2 cho Turkmenistan. Trong một bài thuyết trình tại Teknofest ( một sự kiện hàng không và công nghệ ) diễn ra vào ngày 21-26 tháng 9 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Giám đốc công nghệ của Baykar, ông Selçuk Bayraktar cho biết công ty đã xuất khẩu TB2 đến bốn quốc gia, và sẽ có thêm 10 quốc gia nữa.Tất cả các hợp đồng với các quốc gia này đều đã được ký kết hoặc gần hoàn tất. Qatar đã nhận được 6 chiếc Bayraktar TB2 vào năm 2019, theo đơn đặt hàng vào năm 2018. Ukraine cũng đã mua 6 chiếc, sau đó Azerbaijan đã bổ sung loại máy bay không người lái này cho lực lượng vũ trang của mình. Đây cũng là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh. Baykar gần đây cũng đã ký hợp đồng với chính phủ Ba Lan về việc cung cấp TB2 cho nước này, đại diện cho lần đầu tiên công ty này cung cấp máy bay không người lái cho một quốc gia thành viên NATO. Turkmenistan là quốc gia thứ năm được biết đã tăng số lượng TB2 trong kho quân sự của mình. Ngoài ra, các chuyến thăm riêng biệt tới các cơ sở Quốc phòng Baykar của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Albania vào tháng 6 năm 2021 đã làm dấy lên đồn đoán về sự quan tâm của các nước này đối với công nghệ TB2 của Baykar. Turkmenistan cũng đã mở rộng hoạt động mua đạn dược và thiết bị quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ trong thập kỷ qua. Họ đã mua tàu tuần tra, tàu tấn công nhanh, tàu thủy văn và tàu tìm kiếm - cứu nạn do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từ năm 2010. Vào tháng 8, Turkmenistan đã bổ sung tàu hộ tống Deniz Khan dài đến 91 mét, do nhà máy đóng tàu Dearsan của Thổ Nhĩ Kỳ đóng. Con tàu đã xuất hiện tại hạm đội của nước này, soái hạm của Hải quân Turkmenistan. Chi tiết hơn về UAV TB2, chiếc máy bay không người lái này có chiều dài là 6,5m và sải cánh là 12m. Nó có thể bao quát phạm vi tối đa là 6000km, tối độ hành trình là 138km/h và tối đa lên tới hơn 200km/h ( 222km/h ). Trọng lượng tải khi cất cánh là 650kg và có hẳn một kỷ lục thế giới trong thời lượng bay liên tục là hơn 24h bay ( ở độ cao 8km ). Bayraktar TB2 cũng được coi là một trong các UCAV mạnh nhất thế giới và Syria là chiến trường thử lửa đầu tiên của loại máy bay không người lái vũ trang này, với các “nạn nhân” rất đa dạng. Từ xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chuyển quân đến các tổ hợp phòng không. Ngoài ra chiếc UAV Bayraktar TB2 này cũng đã từng phá huỷ ít nhất một chiếc Pantsir-S1 do Nga sản suất, cùng với hàng chục hệ thống phòng không 9K33 Osa và 9K35 Strela-10. Trước đó, ít nhất 23 hệ thống phòng không Pantsir đã bị tiêu diệt bởi các Bayraktar TB2 và Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Libya. Ví dụ của cuộc tấn công như vậy là việc phá hủy 8 tổ hợp phòng không Pantsir của Syria vào tháng 3/2020. Tháng 4/2020, hàng trăm quân chính phủ Syria, hàng chục xe tăng, xe bọc thép và pháo đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công "bầy đàn" Bayraktar TB2 ở chiến trường này. Và vào tháng 5/2020, Bayraktar TB2 của chính phủ của Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) đã phá hủy 9 hệ thống tên lửa Pantsir của Nga trong các chiến dịch chống lại các nhóm vũ trang của Tướng Haftar. Hình ảnh chiếc UAV Bayraktar TB2 trong một cuộc thử nghiệm tại Ukraine. Nguồn: Aerospace Technologies.

