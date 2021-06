UAV TB2, vũ khí xuất khẩu “đắt như tôm tươi” của Thổ Nhĩ Kỳ

Theo thông tin công khai, UAV Bayraktar TB2 đã được phát triển từ cuối thập niên 2000. Năm 2014, chuyến bay đầu tiên của UAV TB2 đã diễn ra thành công, và vài năm sau đó, UAV TB2 đã được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng. Máy bay không người lái Bayraktar TB2 bao gồm một tổ hợp máy bay không người lái với các phương tiện đi kèm. Thành phần chính bao gồm, một trạm điều khiển mặt đất, ba UAV và một hệ thống bảo trì. Toàn bộ hệ thống có giá xuất khẩu khoảng 35 triệu USD.Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng đầu tiên của UAV TB2; ngoài ra, họ đã và vẫn là người mua thường xuyên và lớn nhất của UAV TB2; đồng thời là khách hàng sử dụng chính của dòng UAV này. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này hiện sử dụng hơn một trăm UAV TB2. Gần như đồng thời với quân đội, trong năm 2015-2016, các cơ quan thực thi pháp luật nước này như cảnh sát, tình báo bắt đầu mua UAV TB2 và số lượng từ 30-35 chiếc. Ngoài LLVT Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng ruột, UAV TB2 rất thành công trên thị trường xuất khẩu; ngay từ năm 2016-2017, TB2 đã bắt đầu tìm kiếm khách hàng nước ngoài; mặc dù lúc này, UAV TB2 chưa có thương hiệu, nhưng đã có những khách hàng tiềm năng. Qatar được coi là khách hàng nước ngoài đầu tiên của máy bay không người lái TB2. Hợp đồng với quốc gia này được ký vào tháng 3/2018 và cung cấp hai tổ hợp cùng 6 UAV. Một vài tháng sau, Qatar đã nhận được máy bay và đưa chúng vào hoạt động. Vào tháng 8/2018, UAV TB2 đã được Ukraine ký hợp đồng mua và sau đó 2 tổ hợp TB2 đã được bàn giao vào năm 2019; loại UAV này được Quân đội Ukraine đánh giá cao. Năm ngoái, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tổ chức sản xuất chung máy bay không người lái TB2. Với kinh phí của mình, phía Kiev dự kiến sẽ mua 48 UAV mới và Ankara dự định sẽ sử dụng các động cơ do Ukraine sản xuất. Hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ-Azerbaijan là mối quan tâm lớn nhất. Trong quá khứ, một số lượng không xác định UAV Bayraktar TB2, đã được đưa vào biên chế trong quân đội Azerbaijan. Vào năm 2020, UAV TB2 đã được sử dụng nhiều trong các cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh và cho thấy, UAV này đã phát huy tính năng kỹ chiến thuật tốt như thế nào. Chính trong cuộc xung đột này, là màn tiếp thị tốt cho UAV TB2, với các khách hàng tiềm năng mới. Vào tháng 4/2021, Quân đội Maroc sẽ trở thành khách hàng tiếp theo của UAV TB2. Chính phủ nước này đã phê duyệt việc mua một số hệ thống không người lái với 13 máy bay. Theo báo chí Maroc, khoảng 70 triệu USD đã được phân bổ cho mục đích này. Cách đây ít ngày, TB2 đã nhận được đơn đặt hàng chính thức từ quân đội Ba Lan. Theo thỏa thuận này, Ba Lan sẽ nhận được 4 tổ hợp và 24 UAV TB2, cũng như các loại vũ khí đi cùng. Dự kiến, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giao những thiết bị đầu tiên vào năm 2022. Một số hợp đồng mua UAV TB2 mới có thể xuất hiện trong thời gian tới. Vào tháng 10 năm ngoái, giới lãnh đạo Serbia đã phản ứng tích cực với các UAV của Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố ý định nghiên cứu khả năng mua chúng. Tuy nhiên, cho đến nay mọi thứ chỉ giới hạn trong lời nói. Vào tháng 11/2020, truyền thông Nga đã đưa tin về việc quân đội Kazakhstan có thể mua Bayraktar TB2. Có thông tin cho rằng, quân đội nước này không hài lòng với UAV do Trung Quốc sản xuất, và chúng có thể được thay thế bằng UAV của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 1/2021, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Bulgaria đang thể hiện sự quan tâm đến UAV TB2. Hợp đồng cung cấp hai tổ hợp với sáu UAV, có thể đã xuất hiện vào năm ngoái, nhưng việc ký kết đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19 và kinh tế khó khăn. Mặc dù vậy, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục và có thể dẫn đến kết quả mong muốn. Vào tháng 3/2021, các nguồn tin nước ngoài cho biết, một số quân nhân từ Somalia đang được đào tạo để sử dụng số UAV TB2. Điều này có thể chỉ ra một hợp đồng sắp tới, hoặc đã được ký; nhưng thông tin chi tiết không được cung cấp. Vài tuần trước, Hungary đã gia nhập danh sách khách hàng tiềm năng mua UAV Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Hungary có kế hoạch mua một số loại vũ khí và thiết bị mới, và cùng với các sản phẩm khác, trong đó chú trọng mua các UAV trinh sát và tấn công. Đến nay, UAV Bayraktar TB2 đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu quân sự chính của Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, đây là loại vũ khí nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, gắn liền với việc sử dụng chiến đấu hiệu quả trong các cuộc xung đột vũ trang thực sự. Cần lưu ý rằng thị trường quốc tế về UAV trinh sát và tấn công vẫn chưa quá lớn và chỉ có một số mẫu hạn chế từ một vài quốc cung cấp; trong đó chủ yếu là Mỹ, Trung Quốc, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ là nhà cung cấp chính; do vậy bất kỳ mẫu mới nào cũng có thể thu hút sự chú ý của người mua, và Bayraktar TB2 cũng không ngoại lệ. Một thực tế là trong điều kiện xung đột cục bộ, UAV TB2 thể hiện khả năng trinh sát và tấn công của mình, khi loại UAV này không gặp phải một hệ thống phòng không hiện đại; nếu không có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hiệu quả và danh tiếng. Do đó yếu tố chính làm nền tảng cho thành công xuất khẩu của UAV TB2 đó là đã được tạo ra và đưa vào thị trường đúng thời điểm, và hoạt động của nó được thực hiện trong những điều kiện tương đối thuận lợi nên có thể tạo được danh tiếng tốt. Và hiện tại UAV TB2 vẫn đang là vũ khí bán chạy nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh máy bay không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ - loại vũ khí có khả năng thay đổi hoàn toàn bộ mặt chiến tranh. Nguồn: Aerospace.

