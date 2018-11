Lạ lùng trang bị mới nhất trên "sát thủ diệt tăng” A-10

Theo thông tin mới nhất được Business Insider đăng tải, Không quân Mỹ sẽ sớm gắn hệ thống âm thanh vòm 3D lên các máy bay cường kích A-10. Tất nhiên là việc trang bị hệ thống âm thanh vòm này lên A-10 không phải nhằm mục đích giải trí như chúng ta hay sử dụng ở nhà. Nguồn ảnh: BI. Theo đó, các hệ thống âm thanh vòm sẽ xuất hiện đầu tiên trên máy bay cường kích A-10C. Việc trang bị hệ thống âm thanh vòm này sẽ giúp các phi công nhận biết và phản ứng lại các tín hiệu bằng âm thanh nhanh hơn so với thông thường. Nguồn ảnh: BI. Cụ thể, hệ thống âm thanh vòm sẽ tạo ra tín hiệu âm thanh theo kiểu 3D, chỉ cần nghe tiếng là phi công có thể định hình được nguồn phát âm từ đâu, từ bộ phận nào trên bảng điểu khiển bất chấp việc tiếng ồn khi vận hành loại cường kích cơ này là rất lớn. Nguồn ảnh: BI. Trong quá khứ, phi công nhiều khi sẽ tỏ ra bối rối nếu có quá nhiều thông báo bằng âm thanh phát ra cùng lúc. Các đánh giá tâm lý cho rằng, phi công có xu hướng bị mất bình tĩnh nhiều hơn khi âm thanh cảnh báo nguy hiểm phát ra trong lúc... họ đang gặp nguy hiểm. Nguồn ảnh: BI. Các âm thanh cảnh báo phát ra cùng lúc từ nhiều cảnh báo khác nhau cũng khiến phi công bị mất tập trung và họ không xác định được lỗi nào cần phải khắc phục trước. Việc được trang bị hệ thống âm thanh vòm sẽ giúp phi công định vị được tốt hơn trong khoang lái khi biết rằng cảnh báo độ cao sẽ phát ra ở khu vực có đồng hồ độ cao, cảnh báo va chạm phát ra ở khu vực có cụm màn hình bàn đồ bay,... Nguồn ảnh: BI. Việc lựa chọn A-10 làm cường kích cơ đầu tiên được Không quân Mỹ trang bị hệ thống này cũng được cân nhắc rất kỹ vì đây là loại máy bay có cách thức sử dụng rất khác so với tiêm kích. Thông thường, tiêm kích sẽ hoạt động ở độ cao lớn trong khi A-10 do thực hiện các nhiệm vụ yểm trợ mặt đất nên sẽ thường xuyên bổ nhào xà xuống độ cao thấp để cung cấp hoả lực. Nguồn ảnh: USAF. Mỗi một pha bổ nhào xà xuống mặt đất sẽ khiến buồng lái của A-10 kêu liên hồi với hàng loạt các tín hiệu cảnh báo các loại. Sơ sơ có thể kể ra một vài tín hiệu cảnh báo như độ cao giảm đột ngột, tốc độ tăng quá cao, mũi máy bay ở góc quá thấp, cảnh báo va chạm mặt đất,... tất cả đủ để khiến phi công phát điên và mệt mỏi. Nguồn ảnh: Airliners. Trong quá khứ, hệ thống âm thanh cảnh báo theo kiểu 3D âm thanh vòm này cũng từng được Không quân Đan Mạch triển khai trên các chiến đấu cơ F-16 của mình và tỏ ra khá hiệu quả trong việc giúp phi công xử lý thông báo khi bay dễ dàng hơn. Nguồn ảnh: USAF. Trong trường hợp không chiến trên không hoặc bị tiêm kích hoặc tên lửa của đối phương bám đuổi, hệ thống cảnh báo âm thanh vòm còn có thể cung cấp chính xác vị trí của máy bay địch chỉ bằng âm thanh mà phi công không cần nhìn. Điều này giúp phi công có thể định hình ra mối nguy hại để có thể triển khai phản công dễ dàng hơn nhiều so với việc nhìn qua... kính chiếu hậu như thông thường. Nguồn ảnh: BI. Mờ độc giả xem Video: Cận cảnh A-10 xà xuống mặt đất tấn công xe tăng.

