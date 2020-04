Kỳ thú: Khẩu pháo GSh-30-1 đặt ở vị trí nào trên tiêm kích Su-30 Việt Nam?

Vị trí đặt khẩu pháo GSh-30-1 trên máy bay tiêm kích Su-30 do Nga sản xuất được đặt ở phía bên phải khoang lái. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là một vị trí đặt pháo khá phổ biến hiện nay trên các chiến đấu cơ hiện đại. Trong quá khứ, pháo và súng thường được đặt ở mũi máy bay và hai cánh, tuy nhiên với phản lực, pháo thường được đặt trong thân. Nguồn ảnh: Pinterest. Đơn giản là do toàn bộ phần mũi máy bay thường được sử dụng để đặt radar cùng nhiều thiết bị cảm biến khác. Trong quá khứ, nhiều loại máy bay chiến đấu ví dụ như F-4 Phantom II của Mỹ những phiên bản đầu tiên thậm chí còn không được trang bị pháo hay súng. Nguồn ảnh: Pinterest. GSh-30-1 là khẩu pháo cỡ nòng 30mm và có một nòng. Đây là khẩu pháo quen thuộc trên những loại chiến đấu cơ như MiG-29, MiG-35, Su-27, Su-30 hay Su-33. Loại pháo này được Liên Xô thiết kế từ năm 1977. Nguồn ảnh: Tube. Có tải trọng chỉ khoảng 46 kg chưa kể đạn, khẩu pháo này có trọng lượng rất nhẹ và nhỏ gọn, phù hợp trang bị trên các loại máy bay chiến đấu vốn dĩ có không gian bên trong máy bay rất chật hẹp. Nguồn ảnh: Pinterest.Pháo tự động GSh-30-1 dùng cơ chế nạp đạn bằng độ giật lùi gắn với phanh hãm thuỷ lực. Khẩu pháo này làm mát bằng chất lỏng bay hơi và khai hoả bằng điện. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuỳ từng phiên bản mà cơ số đạn của GSh-30-1 chỉ vào khoảng 150 viên. Tốc độ bắn của pháo tối đa có thể lên tới 1800 viên/phút, Điều này khiến GSh-30-1 có thể nhanh chóng hết đạn chỉ sau khoảng 6 giây khai hoả. Nguồn ảnh: Pinterest. Do sử dụng nòng rãnh xoắn, khẩu pháo này chỉ có khả năng khai hoả khoảng 2000 phát đạn trước khi nó bị ăn mòn hoàn toàn phải thay nòng. Tầm bắn hiệu quả của pháo từ 200 mét tới 800 mét tuỳ loại mục tiêu. Nguồn ảnh: Pinterest. Với mục tiêu dưới mặt đất, tầm bắn tối đa của khẩu pháo này có thể lên tới 1200 cho tới tối đa 1800 mét. Pháo có thể bắn được đạn nổ, đạn xuyên giáp, đạn vạch đường,... Nguồn ảnh: Gettyimg. Mặc dù có thể mang tới 8 tấn vũ khí tuy nhiên trong nhiều trường hợp, sử dụng đạn pháo 30mm cũng là một phương pháp rẻ tiền và hiệu quả nhất để tiêu diệt mục tiêu mặt đất hoặc thậm chí mục tiêu bay của đối phương. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Su-30 phiên bản Su-30MKM thể hiện khả năng cơ động tuyệt vời của mình.

