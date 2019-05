Kỷ niệm 15 năm gia nhập NATO, Ba Lan duyệt binh lớn chưa từng thấy

Hôm 3/5, tại Thủ đô Warsaw, Quân đội Ba Lan đã tiến hành cuộc duyệt binh kỷ niệm 20 năm gia nhập khối quân sự NATO và 15 năm gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Cuộc duyệt binh được tổ chức với quy mô tương đối lớn, khoe nhiều vũ khí khí tài hiện đại, tuy nhiên mục đích hành động này e là hiếm thấy. Nguồn ảnh: Bmpd Bởi chỉ với 2 dịp kỷ niệm gia nhập tổ chức quân sự và cộng đồng EU mà phải tiến hành cuộc duyệt binh tốn kém là điều hiếm thấy. Nguồn ảnh: Bmpd Ước tính 2.000 binh sĩ Quân đội Ba Lan và một số nước thuộc khối NATO như Mỹ đã tham gia cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Bmpd Khoảng 200 xe thiết giáp và nhiều loại khí tài hiện đại đã diễu hành dọc con đường đẹp nhất ở Warsaw. Nguồn ảnh: Bmpd Trong ảnh, đội hình xe tăng Leopard 2A4 của Lục quân Ba Lan. Nước này hiện vẫn còn số lượng lớn xe tăng thời Liên Xô, nhưng từ lâu họ đã coi trọng dòng Leopard của Đức hơn. Nguồn ảnh: Bmpd Hiện Quân đội Ba Lan đang có trong tay khoảng 250 chiếc Leopard 2A4/A5/LJ/PL. Nguồn ảnh: Bmpd Pháo tự hành Krab 155mm do Ba Lan tự phát triển, hiện họ có 96 khẩu. Nguồn ảnh: Bmpd Xe thiết giáp chở quân kiểu NATO của Ba Lan. Nguồn ảnh: Bmpd Pháo phản lực phóng loạt 122mm WR-40 Langusta do Ba Lan tự sản xuất. Nguồn ảnh: Bmpd Biên đội trực thăng tấn công Mil Mi-35. Nguồn ảnh: Bmpd Máy bay vận tải C-295. Nguồn ảnh: Bmpd Máy bay tiêm kích F-16. Nguồn ảnh: Bmpd Tuy càng ngày càng chuộng máy bay NATO, thế nhưng vì vấn đề ngân sách, Ba Lan vẫn tiếp tục duy trì dòng máy bay cũ Su-22M4 do Liên Xô sản xuất. Nguồn ảnh: Bmpd Đáng chú ý, cuộc duyệt binh của Ba Lan còn có sự tham gia của một số phương tiện các nước NATO như tăng M1 Abrams của Quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Bmpd Video giới thiệu xe tăng Leopard 2A4.

