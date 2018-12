Kỳ lạ những vũ khí không giống ai của hãng sản xuất súng AK-47

Ra đời từ năm 1807, tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov đã từng cung cấp vũ khí cho Nga hoàng, Liên Xô và giờ là Liên Bang Nga. Tới nay, sau vài trăm năm phát triển, Kalashnikov đã mở rộng lĩnh vực sản xuất của mình, Trong hình là một sản phẩm máy bay có người lái với hình dáng khá giống các phương tiện bay "không xác định" do Kalashnikov phát triển. Nguồn ảnh: BI. Tập đoàn Kalashnikov thậm chí còn sản xuất cả các loại phương tiện thuỷ cỡ nhỏ như ca-nô, tàu cao tốc các loại để bán cho quân đội Nga hoặc xuất khẩu. Nguồn ảnh: BI. Loại xe địa hình được Kalashnikov thậm chí còn được hãng này đặt một cái tên rất hài hước đó là Tourist. Loại phương tiện này có thể chở được tối đa năm người cùng lúc và có hoả lực súng máy gắn trên nóc xe. Nguồn ảnh: BI. Xe máy cũng có thể được coi là một thế mạnh của Kalashnikov khi hãng này đã cho ra đời rất nhiều loại xe độc đáo với kiểu dáng cực kỳ hiện đại. Trong ảnh là xe máy Izh - chiếc xe cực độc dự kiến sẽ xuất hiện trong đoàn xe máy của Tổng thống Putin vào năm 2019 sắp tới. Nguồn ảnh: BI. Thiết bị súng chống UAV (máy bay không người lái) của Kalashnikov mang tên REX-1 được coi là loại súng tiêu diệt máy bay điều khiển từ xa hiện đại nhất ngày nay khi nó không những khiến nhiễu sóng điều khiển làm máy bay mất khả năng bay mà thậm chí còn làm cháy linh kiện điện tử của máy bay, khiến chúng không thể sử dụng được nữa. Nguồn ảnh: BI. Một phiên bản xe máy điện được Kalashnikov và cung cấp cho Cảnh sát ở Moscow hiện đang được lực lượng cảnh sát này sử dụng với số lượng lớn. Loại xe máy điện này chạy rất êm, tiếng động phát ra rất ít nhưng vẫn có tốc độ cao và độ "bốc" như xe máy sử dụng động cơ thông thường. Nguồn ảnh: BI. Robot mang tên Igorek được Kalashnikov trưng bày tại gian hàng của nước này trong khuôn khổ Army-2018 vừa diễn ra tại Moscow. Tuy Kalashnikov đã úp mở về việc có thể sẽ sản xuất ra robot trong tương lai nhưng rõ ràng với hình dáng như thế này, robot của Kalashnikov sẽ khó có thể hoạt động được. Nguồn ảnh: BI. Cảnh sát Moscow dường như là một khách hàng thân thiết với Kalashnikov không kém gì quân đội nước này. Trong ảnh là phương tiện triển khai hàng rào chống bạo động do Kalashnikov sản xuất cung cấp cho các lực lượng cảnh sát chống bạo động nước này. Nguồn ảnh: BI. Tổ hợp vũ khí tự động được điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo do Kalashnikov phát triển. Loại vũ khí này thích hợp triển khai ở những vùng biên giới phức tạp không có người canh gác. Súng sẽ tự xác định mục tiêu và khai hoả vào những mục tiêu nguy hiểm, bỏ qua các mục tiêu không nguy hiểm như thú hoang dã, vật nuôi,... Nguồn ảnh: BI. Một loại thiết bị có vẻ là áo giáp mang tên Zala Aero từng được Kalashnikov giới thiệu là có khả năng chặn tín hiệu theo dõi từ vệ tinh của đối phương. Tuy nhiên Zala Aero hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển và Kalashnikov rất kín tiếng khi nhắc tới loại thiết bị này. Nguồn ảnh: BI. Tổ hợp robot rà phá bom mình tự hành Uran-6 do Kalashnikov sản xuất. Loại robot này đã từng được xuất hiện trên chiến trường Syria - tất nhiên là chỉ với mục đích thử nghiệm. Nguồn ảnh: BI. Và cuối cùng là CV-1 - loại xe điện có hình dáng giống với xe Lada từ thời Xã hội Chủ nghĩa Liên Xô. Kalashnikov rõ ràng không hề đứng ngoài cuộc đua phát triển xe điện mà Tesla đã phát động. Loại xe điện này của Kalashnikov có phạm vi hoạt động tối đa lên đến 400 km không cần sạc và tốc độ cao nhất có thể lên tới 90 km/h. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Tổng thống Nga Putin thử súng bắn tỉa do Kalashnikov sản xuất.

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/1_QCBC.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> Ra đời từ năm 1807, hãng sản xuất vũ khí Kalashnikov đã từng cung cấp vũ khí cho Nga hoàng, Liên Xô và giờ là Liên Bang Nga. Tới nay, sau vài trăm năm phát triển, Kalashnikov đã mở rộng lĩnh vực sản xuất của mình và trong hình là một sản phẩm máy bay có người lái với hình dáng khá giống đĩa bay do Kalashnikov sản xuất.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/2_XTXI.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> Kalashnikov thậm chí còn sản xuất cả các loại phương tiện thuỷ cỡ nhỏ như ca-nô, tàu cao tốc các loại để bán cho quân đội Nga hoặc xuất khẩu.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/3_CDUR.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> Loại xe địa hình được Kalashnikov thậm chí còn được hãng này đặt một cái tên rất hài hước đó là Tourist. Loại phương tiện này có thể chở được tối đa năm người cùng lúc và có hoả lực súng máy gắn trên nóc xe.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/4_YOBZ.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> Xe máy cũng có thể được coi là một thế mạnh của Kalashnikov khi hãng này đã cho ra đời rất nhiều loại xe độc đáo với kiểu dáng cực kỳ hiện đại. Trong ảnh là xe máy Izh - chiếc xe cực độc dự kiến sẽ xuất hiện trong đoàn xe máy của Tổng thống Putin vào năm 2019 sắp tới.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/5_CAPB.PNG" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> Thiết bị súng bắn máy bay không người lái của Kalashnikov mang tên REX-1 được coi là loại súng tiêu diệt máy bay điều khiển từ xa hiện đại nhất ngày nay khi nó không những khiến nhiễu sóng điều khiển làm máy bay rơi mà thậm chí còn làm cháy linh kiện điện tử của máy bay, khiến chúng không thể sử dụng được nữa.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/6_OOBT.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> Một phiên bản xe máy điện được Kalashnikov và cung cấp cho Cảnh sát ở Moscow hiện đang được lực lượng cảnh sát này sử dụng với số lượng lớn. Loại xe máy điện này chạy rất êm, tiếng động phát ra rất ít nhưng vẫn có tốc độ cao và độ "bốc" như xe máy sử dụng động cơ thông thường.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/7_PYBV.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> Robot mang tên Igorek được Kalashnikov trưng bày tại gian hàng của nước này trong khuôn khổ Army-2018 vừa diễn ra tại Moscow. Tuy Kalashnikov đã úp mở về việc có thể sẽ sản xuất ra robot trong tương lai nhưng rõ ràng với hình dáng như thế này, robot của Kalashnikov sẽ khó có thể hoạt động được.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/8_DGZE.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;">Cảnh sát M</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/9_CKZQ.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> </td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/10_GXYS.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> </td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/11_CMSX.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> </td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

<div style="text-align:center;">

<table class="contentimg" style="text-align: center;">

<tbody>

<tr>

<td><img src="/uploaded/tuananh/2018_12_17/1/12_UYLA.jpg" alt=""></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"> </td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<br>

