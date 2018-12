Kỳ lạ khẩu pháo “biết bay” của Quân đội Mỹ

Có trọng lượng chỉ 4,2 tấn hay 4200 kg, khẩu pháo lựu M777 của Mỹ đặc biệt thích hợp với việc vận chuyển bằng đường không với sự hỗ trợ của trực thăng Chinook CH-47 - loại trực thăng vận tải phổ biến bậc nhất của Lục quân và Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Ra đời từ năm 2005, lựu pháo M777 ngay từ đầu đã được thiết kế để phù hợp với việc vận tải bằng trực thăng CH-47. Đặc điểm của khẩu pháo này đó là nó có trọng tâm rất chuẩn, đảm bảo không bị lệch hoặc rơi khi treo bằng hai sợi cáp dưới bụng trực thăng. Nguồn ảnh: QQ. Được thiết kế với kích thước và trọng lượng tối thiểu, khẩu pháo này có chiều dài khi vận tải là 9,5 mét trong khi đó chiều dài tối đa khi nó mở chân hạ càng sẵn sàng khai hoả cũng chỉ là 10,7 mét. Chiều dài nòng pháo đạt 5,08 mét. Nguồn ảnh: QQ. Khi vận chuyển bằng trực thăng, khẩu pháo sẽ được khoá bốn chốt móc dây và móc vào hai điểm cố định dưới bụng máy bay. Việc chỉ móc pháo vào hai điểm cố định sẽ giúp thời gian tháo dỡ pháo giảm còn 1/2 so với việc móc bốn chốt từ bốn góc của khẩu pháo. Nguồn ảnh: QQ. So với khẩu pháo M198 trước đó được Quân đội Mỹ sử dụng, M777 có trọng lượng nhẹ hơn tới 41%. Về cơ bản thì bất cứ loại phương tiện mặt đất nào có tự trọng trên 2,5 tấn đều có thể kéo được khẩu pháo lựu M777 - nghĩa là nó có thể được kéo bởi những chiếc xe SUV. Nguồn ảnh: QQ. Khẩu pháo đòi hỏi có kíp chiến đấu tiêu chuẩn 7 người hoặc 8 người. Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, M777 có thể hoạt động tốt với 5 người nhưng bù lại tốc độ bắn sẽ giảm xuống và kíp chiến đấu sẽ nhanh chóng bị kiệt sức do khẩu pháo này nạp đạn bằng sức người. Nguồn ảnh: QQ. Pháo lựu M777 có khả năng nâng góc bắn lên tối đa tới 71,7 độ, tốc độ bắn tối đa của khẩu pháo này vào khoảng 5 phát mỗi phút và tốc độ trung bình đạt 2 phát mỗi phút. Tầm bắn tuỳ thuộc loại đạn có thể lên tới 40 km. Nguồn ảnh: QQ. Cụ thể, với loại đạn M107 thông thường pháo M777 đạt tầm bắn tối đa 24 km. Khi sử dụng loại đạn ERFB (base bleed) tầm bắn của pháo có thể lên tới 30 km và tối đa khi sử dụng đạn tăng tầm là 40 km. Nguồn ảnh: QQ. Khi được sử dụng với loại đnạ tăng tầm M982 có dẫn đường bằng GPS, tầm bắn của M777 sẽ được tăng lên gần gấp đôi, cho phép một trung đoàn pháo M777 bao phủ hoả lực trong một vùng rộng 1250 km vuông với độ chính xác lệch tâm mỗi phát bắn chỉ khoảng 5 mét tới 10 mét ở khoảng cách tối đa. Nguồn ảnh: QQ. Từ năm 2014, Quân đội Mỹ bắt đầu trang bị cho M777 hệ thống chỉ thị mục tiêu và tính toán đường bắn điện tử có màn hình hiển thị tinh thể lỏng. Tuy nhiên với việc nạp đạn, kíp chiến đấu vẫn phải dùng sức người là chủ yếu. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Thuỷ quân Lục chiến Mỹ với khẩu pháo lựu M777

Có trọng lượng chỉ 4,2 tấn hay 4200 kg, khẩu pháo lựu M777 của Mỹ đặc biệt thích hợp với việc vận chuyển bằng đường không với sự hỗ trợ của trực thăng Chinook CH-47 - loại trực thăng vận tải phổ biến bậc nhất của Lục quân và Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Ra đời từ năm 2005, lựu pháo M777 ngay từ đầu đã được thiết kế để phù hợp với việc vận tải bằng trực thăng CH-47. Đặc điểm của khẩu pháo này đó là nó có trọng tâm rất chuẩn, đảm bảo không bị lệch hoặc rơi khi treo bằng hai sợi cáp dưới bụng trực thăng. Nguồn ảnh: QQ. Được thiết kế với kích thước và trọng lượng tối thiểu, khẩu pháo này có chiều dài khi vận tải là 9,5 mét trong khi đó chiều dài tối đa khi nó mở chân hạ càng sẵn sàng khai hoả cũng chỉ là 10,7 mét. Chiều dài nòng pháo đạt 5,08 mét. Nguồn ảnh: QQ. Khi vận chuyển bằng trực thăng, khẩu pháo sẽ được khoá bốn chốt móc dây và móc vào hai điểm cố định dưới bụng máy bay. Việc chỉ móc pháo vào hai điểm cố định sẽ giúp thời gian tháo dỡ pháo giảm còn 1/2 so với việc móc bốn chốt từ bốn góc của khẩu pháo. Nguồn ảnh: QQ. So với khẩu pháo M198 trước đó được Quân đội Mỹ sử dụng, M777 có trọng lượng nhẹ hơn tới 41%. Về cơ bản thì bất cứ loại phương tiện mặt đất nào có tự trọng trên 2,5 tấn đều có thể kéo được khẩu pháo lựu M777 - nghĩa là nó có thể được kéo bởi những chiếc xe SUV. Nguồn ảnh: QQ. Khẩu pháo đòi hỏi có kíp chiến đấu tiêu chuẩn 7 người hoặc 8 người. Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, M777 có thể hoạt động tốt với 5 người nhưng bù lại tốc độ bắn sẽ giảm xuống và kíp chiến đấu sẽ nhanh chóng bị kiệt sức do khẩu pháo này nạp đạn bằng sức người. Nguồn ảnh: QQ. Pháo lựu M777 có khả năng nâng góc bắn lên tối đa tới 71,7 độ, tốc độ bắn tối đa của khẩu pháo này vào khoảng 5 phát mỗi phút và tốc độ trung bình đạt 2 phát mỗi phút. Tầm bắn tuỳ thuộc loại đạn có thể lên tới 40 km. Nguồn ảnh: QQ. Cụ thể, với loại đạn M107 thông thường pháo M777 đạt tầm bắn tối đa 24 km. Khi sử dụng loại đạn ERFB (base bleed) tầm bắn của pháo có thể lên tới 30 km và tối đa khi sử dụng đạn tăng tầm là 40 km. Nguồn ảnh: QQ. Khi được sử dụng với loại đnạ tăng tầm M982 có dẫn đường bằng GPS, tầm bắn của M777 sẽ được tăng lên gần gấp đôi, cho phép một trung đoàn pháo M777 bao phủ hoả lực trong một vùng rộng 1250 km vuông với độ chính xác lệch tâm mỗi phát bắn chỉ khoảng 5 mét tới 10 mét ở khoảng cách tối đa. Nguồn ảnh: QQ. Từ năm 2014, Quân đội Mỹ bắt đầu trang bị cho M777 hệ thống chỉ thị mục tiêu và tính toán đường bắn điện tử có màn hình hiển thị tinh thể lỏng. Tuy nhiên với việc nạp đạn, kíp chiến đấu vẫn phải dùng sức người là chủ yếu. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Thuỷ quân Lục chiến Mỹ với khẩu pháo lựu M777