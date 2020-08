Kíp lái số 3 kiên cường, Đội tuyển xe tăng Việt Nam thẳng tiến bán kết

Chiều 29/8, tại thao trường Alabino đã diễn ra trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của đội tuyển xe tăng Việt Nam với kíp lái số 3 trong khuôn khổ nội dung thi “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon 2020”. Nhánh đấu hôm nay sẽ chỉ có ba kíp xe tham dự là: Đội Việt Nam (màu vàng), đội Myanmar (màu xanh nước biển) và đội Qatar (màu đỏ). Do đội Nam Ossetia chỉ cử hai kíp xe đi thi đấu nên tại trận này đội họ đã không tham gia, và chắc chắn đội Nam Ossetia sẽ không được vào vòng bán kết. Ảnh: Kíp lái số 3 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam chuẩn bị bước vào thi đấu. Kíp xe Việt Nam bao gồm các thành viên: Trưởng xe - đồng chí Trung úy Phạm Văn Anh, lái xe - đồng chí Thượng úy Nguyễn Tiến Chiến, pháo thủ - đồng chí Thượng úy Phan Anh Tuấn. Tại vòng chạy đầu tiên, pháo thủ ta đã nhanh chóng sử dụng pháo nòng trơn 2A46M cỡ 125mm tiêu diệt xuất sắc cả 3/3 mục tiêu bia số 12 mô phỏng xe tăng đối phương với thời gian cực nhanh.

Ảnh: Bia số 12 thứ ba ở khoảng cách 1.800m bị đội tuyển Việt Nam tiêu diệt. Lái xe sau đó đã nhanh chóng cơ động ra khỏi tuyến bắn và hành tiến với tốc độ cao, vượt qua tất cả các bãi vật cản, chướng ngại, hào nước, dốc nghiêng một cách tuyệt đối, không mắc bất cứ lỗi kỹ thuật nào. Qua đó hoàn thành vòng chạy đầu tiên với thành tích 7 phút 29 giây, đây là một thời gian hoàn thành vòng thi kỉ lục của đội tuyển Việt Nam, nhanh nhất trong cả ba kíp xe và có thể nói là ngang bằng thậm chí vượt trội nhiều đội thi đấu ở bảng 1. Ảnh: Xe tăng Việt Nam di chuyển tốc độ cao, hoàn thành vòng chạy đầu chỉ với 7 phút 29 giây. Bước sang vòng chạy thứ hai, giữa hừng hực khí thế đang lên của đội tuyển ta quyết tâm tự phá vỡ kỷ lục của mình, đồng chí trưởng xe cũng đã không mất quá nhiều thời gian tác xạ chuẩn xác súng máy phòng không 12.7mm tiêu diệt mục tiêu bia số 25 mô phỏng máy bay trực thăng địch, tiết kiệm thời gian rất lớn cho kíp.

Ảnh: Mục tiêu bia số 25 bốc khói sau khi trúng đạn 12.7mm của đội Việt Nam. Xe tăng Việt Nam cũng đã ngay lập tức cơ động trở lại đường đua, di chuyển với tốc độ cao băng băng tiến lên phía trước, với một niềm quyết tâm mang vinh quang về cho nước nhà, nâng cao hơn nữa thành tích của đội tuyển. Lái xe của kíp có trình độ kỹ thuật cao, cơ động chính xác và an toàn, đã có kinh nghiệm thi đấu tại Tank Biathlon và huấn luyện nhiều với xe tăng trong nước. Ảnh: Xe tăng Việt Nam di chuyển tốc độ cao tại vòng chạy thứ hai sau khi bắn hạ mục tiêu bia số 25. Thậm chí, tốc độ tối đa mà kíp xe số 3 đạt được là 72km/h, đây là tốc độ cực cao và ngang bằng với tốc độ tối đa của kíp xe số 1 trong ngày đầu tiên thi đấu. Tốc độ tối đa này cũng vượt trội hoàn toàn so với kíp xe số 3 của đội Myanmar chỉ đạt tối đa 66km/h, cũng như là vượt xa thông số kỹ thuật trên lý thuyết của xe là hơn 60km/h. Ảnh: Bảng điện tử cho thấy xe tăng Việt Nam đang chạy với tốc độ 72km/h. Tuy vậy, một sự cố cực kỳ không may đã xảy ra, sau đoạn đường thẳng cơ động với tốc độ cao, xe tăng Việt Nam đã gặp trục trặc kỹ thuật, động cơ bốc khói dữ dội và đã không thể di chuyển được nữa, dừng lại ngay phía trước hào nước tại vòng đua thứ hai. Ảnh: Xe tăng Việt Nam bốc khói, bất động ngay trước hào nước của vòng chạy thứ hai. Sau khi xe T-72B3 của kíp số 3 không thể tiếp tục thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã quyết định tung xe dự bị vào trận để thay thế cho chiếc xe gặp trục trặc. Dẫu vậy, quá trình này vẫn phải mất đến 10 phút quý báu thời gian thi đấu của đội ta, làm mất đi rất nhiều lợi thế lớn mà kíp xe đang có trước đối thủ. Ảnh: Xe dự bị được tung vào trận để thay thế cho chiếc xe cũ đã không thể tiếp tục thi đấu. Kíp xe số 3 của đội tuyển Việt Nam sau khi gặp sự cố vẫn bình tĩnh, tiếp tục lên xe và thi đấu như bình thường, với một quyết tâm cao bám đuổi đối thủ phía trước và cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo, vì đội tuyển, qua đó thấy được tinh thần, bản lĩnh của những người lính xe tăng Việt Nam không chịu đầu hàng trước mọi tình huống khó khăn.

Ảnh: Kíp xe số 3 tiếp tục thi đấu với chiếc xe tăng thay thế. Tại vòng đua cuối cùng, dù rất cố gắng và tỉ mỉ nhưng pháo thủ ta đã không thể tiêu diệt bia số 9 mô phỏng bộ binh đối phương với súng chống tăng RPG bằng súng máy đồng trục PKT cỡ nòng 7.62mm, kíp xe cũng đã nhanh chóng thực hiện vòng phạt phụ có chiều dài tương đương 500m. Ảnh: Bia số 9 an toàn sau bài bắn súng máy đồng trục PKT. Kết thúc bài thi, kíp xe số 3 hoàn thành cả 3 vòng chạy với thành tích 38:00 phút, đứng thứ hai trận đấu sau đội Myanmar với 31:10 giây, tiêu diệt được 4/5 mục tiêu, tốc độ tối đa 72km/h, không đâm phải bất cứ cọc tiêu và phạm lỗi kỹ thuật nào. Có thể nói rằng, nếu không gặp sự cố về động cơ thì kíp lái tăng số 3 của Việt Nam chắc chắn sẽ là kíp thi đấu xuất sắc nhất, dẫu vậy, bằng tinh thần chiến đấu quả cảm và không bỏ cuộc, các chiến sĩ ta cũng đã có một màn thi đấu tuyệt vời. Ảnh: Xe tăng Việt Nam cán đích tại 38:00 phút. Chung cuộc, tổ trọng tài đã quyết định lỗi hỏng xe là do kíp lái Việt Nam vận hành chứ không phải do tình trạng kỹ thuật của xe, nên đã không trừ 10 phút quá trình đưa xe dự bị vào thay thế cho đội tuyển ta, điều này dẫn đến việc kíp Myanmar thi đấu kém hơn về mọi mặt đã vượt lên về đích trước. Dẫu vậy, thành tích tại vòng bảng này vẫn chưa thực sự quan trọng và những trận đấu kịch tính hơn đang chờ chúng ta ở phía trước. Vào ngày 1/9 tới đây, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thi đấu vòng bán kết của Tank Biathlon với nội dung đua tiếp sức. Ảnh: Kíp xe Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau khi về đích. Video Tank Biathlon 2020: Xe tăng Việt Nam thẳng tiến vào bán kết - Nguồn: VTC NOW

