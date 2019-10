Kinh hoàng: Người Kurd hạ trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa vác vai

Trong đoạn video vừa được đăng tải lên mạng xã hội, một xạ thủ người Kurd với tên lửa SA-24 Grinch Igla-S đã tấn công trực thăng Cobra của người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Nguồn ảnh: Gerila. Igla-S là loại tên lửa đất đối không cá nhân do Nga sản xuất được coi là có khả năng tấn công trực thăng cực kỳ hiệu quả, nhất là khi trực thăng ở độ cao thấp như trong trường hợp này. Nguồn ảnh: Gerila. Tên lửa Igla có tốc độ tối đa lên tới Mach 1.9 tương đương với gần 600 mét/giây - đây là tốc độ quá nhanh và chiếc trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ gần như không có bất cứ cơ hội nào để phản ứng. Nguồn ảnh: Gerila. Chỉ vài giây sau khi khai hoả, tên lửa phòng không Igla đã đâm trúng phần đuôi của chiếc trực thăng tấn công Cobra khiến nó gẫy làm đôi ngay lập tức. Nguồn ảnh: Gerila. Bị mất cánh đuôi, chiếc Cobra bắt đầu xoay vòng và rơi. Nguồn ảnh: Gerila. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, một vụ nổ nữa đã xảy ra khiến phần thân trên của chiếc Cobra bốc cháy dữ dội. Nguồn ảnh: Gerila. Giống như nhiều loại trực thăng tấn công khác, trực thăng Cobra hoàn toàn không có ghế phóng thoát hiểm. Điều này khiến cho số phận của hai phi công lái chính bên trong chiếc Cobra gần như đã "an bài" ngay sau khi chiếc trực thăng bị bắn trúng. Nguồn ảnh: Gerila. Toàn cảnh pha bắn hạ trực thăng Cobra từ tên lửa vác vai Igla do một lính Kurd sử dụng. Nguồn ảnh: Gerila. Cobra là loại trực thăng tấn công được sử dụng từ thời Chiến tranh Việt Nam tới nay. Trước khi trực thăng Apache ra đời, Cobra vẫn luôn được coi là loại trực thăng chiến đấu giàu thành tích nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù có khả năng tung bẫy mồi nhiệt và trong trường hợp sử dụng bẫy mồi nhiệt, Cobra hoàn toàn có khả năng sống sót trước đòn tấn công của tên lửa Igla. Tuy nhiên trong đoạn Video, thời gian kể từ khi tên lửa khai hoả tới lúc chiếc Cobra bị dính đạn là quá ngắn, phi hành đoàn hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để tung bẫy mồi nhiệt. Nguồn ảnh: Pinterest. Video: 15 giây ngắn ngủi kể từ lúc tên lửa ra khỏi nòng cho tới khi trực thăng Cobra tan tành

