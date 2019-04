Kinh hãi sức mạnh chống hạm của H-6 khi mang theo tên lửa hành trình

Trong những hình ảnh mới đây được truyền thông Trung Quốc đăng tải, máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã diễn tập với tên lửa hành trình chống hạm YJ-12 - loại tên lửa hành trình chống hạm hiện đại bậc nhất của Bắc Kinh hiện nay. Nguồn ảnh: Sina. Các máy bay ném bom H-6 - loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa duy nhất mà Trung Quốc hiện đang sử dụng - có khả năng mang theo tối đa hai tên lửa ở mỗi bên cánh. Nguồn ảnh: Sina. Với việc bay theo phi đội bốn chiếc cùng nhau - tương đương với sức mạnh chống hạm lên tới 8 quả tên lửa YJ-12, các máy bay H-6 của lực lượng này có thể dễ dàng hạ gục mọi loại tàu chiến cỡ lớn của đối phương kể cả tàu sân bay. Nguồn ảnh: Sina. Tên lửa hành trình YJ-12 - hay còn có tên Hán Việt là "Ưng Kích 12" là loại tên lửa hành trình chống hạm siêu âm do Trung Quốc tự phát triển và hoàn thiện. Loại tên lửa này mới chỉ được gia nhập biên chế quân đội Trung Quốc từ năm 2015. Nguồn ảnh: Sina. Tên lửa hành trình Ưng Kích 12 có trọng lượng tổng cộng 2,5 tấn, chiều dài 6,3 mét và đường kính 0,756 mét. Loại tên lửa này được cho là có khả năng mang theo đầu đạn có trọng lượng từ 205 tới 500 kg tuỳ phiên bản và tuỳ loại đầu đạn. Nguồn ảnh: Sina. Tầm hoạt động của YJ-12 tối đa lên tới 400 km hoặc gần nhất 250 km. Tầm hoạt động này phụ thuộc vào độ cao mà nó được triển khai. Triển khai từ độ cao càng lớn, tầm phóng của YJ-12 càng cao. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ tối đa của YJ-12 lfa từ Mach 2 cho tới Mach 4. Tốc độ này cũng phụ thuộc vào độ cao phóng của tên lửa. Ở tốc độ tối đa Mach 4, tên lửa được cho là có tỷ lệ bị đánh chặn cực kỳ thấp. Nguồn ảnh: Sina. Đây cũng là một trong số ít những loại tên lửa của Trung Quốc không sử dụng hệ thống dẫn đường GPS. Hệ thống dẫn đường mà YJ-12 sử dụng là hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với hệ thống dẫn đường theo định vị Bắc Đẩu - một hệ thống tương tự GPS nhưng do Trung Quốc tự phóng vệ tinh và tự khai thác. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại trong biên chế của Không quân Trung Quốc chỉ có đúng hai loại máy bay có thể triển khai được quả tên lửa nặng 2,5 tấn này. Một là máy bay ném bom chiến lược H-6 và hai là máy bay JH-7B. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, do YJ-12 không thể triển khai từ các cơ cấu phóng mặt nước hay mặt đất nên loại tên lửa này không thể được triển khai từ bất cứ một cơ cấu phóng nào khác ngoài hai loại máy bay nói trên. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Dàn máy bay ném bom chiến lược H-6 hiện đang được Trung Quốc sử dụng.

