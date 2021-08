Khủng bố IS đang cố bắn hạ máy bay sơ tán khỏi Kabul

Tờ Business Insider của Mỹ trích lời tướng Kenneth McKenzie - người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Quân đội Mỹ, cho biết khủng bố IS tại Afghanistan đang cố bắn hạ máy bay sơ tán của phương Tây từ Kabul. Tướng thủy quân lục chiến Kenneth cho biết, các nguồn tin ông có trong tay khẳng định, IS đã từng cố thử bắn hạ máy bay sơ tán của người Mỹ, nhưng không thành công. Mục tiêu ban đầu của khủng bố IS là một máy bay vận tải quân sự của Không quân Mỹ, đang làm nhiệm vụ sơ tán thường dân Afghanistan và người phương Tây ra khỏi quốc gia này. Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết, các máy bay vận tải của quân đội Mỹ thường có hệ thống tự vệ rất tốt, nên các hệ thống đối không "chắp vá" của phiến quân IS thường khó có thể làm hại tới các máy bay này. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo, nhiều loại máy bay đang được phương Tây sử dụng để sơ tán công dân ra khỏi Afghanistan, là máy bay dân dụng và không có khả năng tự vệ trước các loại vũ khí này. Trong trường hợp IS không thể bắn hạ được các máy bay quân sự, không loại trừ khả năng các tay súng khủng bố của lực lượng này sẽ nhắm tới các máy bay dân sự. Một thảm họa có thể xảy ra nếu một máy bay di tản khỏi Kabul bị bắn hạ, vì ở thời điểm hiện tại, các máy bay thường xuyên chở quá số người quy định, số lượng người di tản trên mỗi chuyến bay có thể lên tới 400, 500 người. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng từng kêu gọi các hãng hàng không dân dụng của nước này, tham gia vào nỗ lực di tản đang được tổ chức tại phi trường quốc tế Kabul. Ở thời điểm hiện tại, khi hạn chót 31/8 mà Taliban đặt ra đã gần kề, tiến độ di tản vẫn diễn ra rất chậm, rất khó để có thể đưa hết "những người cần thiết" rời Kabul trước thời hạn chót. Đó là chưa kể tới rất nhiều người Afghanistan và người phương Tây, hiện tại không thể di chuyển tới thủ đô Kabul, mà đang bị mắc kẹt tại nhiều thành phố, tỉnh lị khắp Afghanistan. Ngoài những người phương Tây cần được di tản, giới quan sát nhận định Mỹ và phương Tây, cần đưa cả những người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng này ra khỏi đất nước để tránh bị trả thù từ Taliban. Chưa kể tới những điệp viên người bản địa đã được tuyển mộ và đào tạo, tất cả đều cần được di tản. Tuy nhiên trong bối cảnh loạn lạc hiện tại ở Afghanistan, việc tìm kiếm và đưa hết tất cả những người dễ bị tổn thương rời đất nước này, rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi với Mỹ và phương Tây. Nguồn ảnh: BI. Phi trường Quốc tế Kabul hỗn loạn khi các tay súng Taliban tiến vào thành phố này. Nguồn: Wion.



