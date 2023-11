Không quân Nga tăng cường tấn công quân đổ bộ Ukraine tại Kherson

Theo trang Topwar của Nga, Ukraine đang tích cực quảng bá chủ đề “vượt sông” trên mặt trận Kherson. Việc đổ bộ theo kiểu mạo hiểm của các nhóm nhỏ và việc giữ các đầu cầu ở tả ngạn sông Dnepr với tổn thất lớn, được coi là “thành công chiến lược” của Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky đích thân công bố trên kênh Telegram của mình, những bức ảnh về cuộc đổ bộ được cho là thành công của Quân đội Ukraina ở Kherson. Tuy nhiên, theo quan sát của bước ảnh, cũng thể thấy ngay lực lượng Ukraine tiếp cận được bờ nam sông Dnepr do Nga kiểm soát nhỏ đến mức nào. Rõ ràng là các phân đội nhỏ của Quân đội Ukraine sẽ rất khó có khả năng đạt được thành công, trong khi các cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh hạng nặng và các cuộc không kích của Quân đội Nga tiến hành dữ dội và liên tục. Vài tuần trước, lực lượng đổ bộ của Ukraine đã cố gắng vận chuyển một cặp xe chiến đấu bộ binh sang bờ nam sông Dnepr, nhưng một chiếc bị mắc cạn; chiếc thứ hai mắc kẹt trong bãi bùn ven sông. Sau đó, cả hai chiếc xe đều bị chìm một cách tự nhiên. Trong khi đó, lính thủy đánh bộ thuộc nhóm tấn công Katran của Ukraine tiếp tục trấn giữ trung tâm làng Krynki, nằm ở phía bắc đập Novaya Kakhovka. Bất chấp “tác động hỏa lực” thường xuyên của quân Nga; các đơn vị Ukraine đã thiết lập nguồn cung cấp qua Đảo Frolov, tổ chức hai cầu vượt nhỏ qua nhánh sông Konka. Một vấn đề bất lợi đối với quân Nga ở bờ nam sông Dnepr là pháo binh Ukraine lợi dụng bờ sông phía bắc cao hơn, để tấn công các vị trí của quân Nga, cũng như vào các nhóm xung kích của Nga đang cố gắng đánh bật quân Ukraine ra khỏi đầu cầu ở bờ nam. Vào đêm 21/11, quân Ukraine đã điều thêm nhiều nhóm đổ bộ vượt sông tăng cường cho đầu cầu Krynok và thậm chí còn mở rộng đầu cầu, băng qua đường và chiếm giữ khu rừng gần nhất. Mục tiêu của cuộc tấn công là tiếp cận đường cao tốc M-14 (E58); nếu thực hiện được, sẽ đe dọa nghiêm trọng cho Nga tại khu vực này. Chỉ huy Tập đoàn quân Dnepr của Nga mô tả, tình hình ở phía nam bờ sông Dnepr tại Kherson vẫn được họ kiểm soát nhưng bế tắc. Quân đội Ukraine không có cơ hội tiến xa hơn và quân Nga vẫn chưa có cơ hội đánh bật hoàn toàn quân Ukraine khỏi khu vực này. Trước đó, ít nhất 4 nhóm quân thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 và 36 của nhóm Katran, đã tìm cách đổ bộ xuống cầu đường sắt trên đảo Aleshkinsky ở hạ lưu Krynki và cố gắng tiến tới Peschanovka và Aleshki. Tuy nhiên, cuộc tiến công của quân Ukraina đã bị chặn lại bởi hỏa lực pháo binh của Nga, bao gồm cả pháo nhiệt áp TOS; buộc quân Ukraine phải phân tán ẩn nấp. Đáp lại, quân Ukraine đáp trả các cuộc tấn công bằng súng cối và pháo từ bờ bắc vào các trận địa pháo, cối của Nga ở bờ nam. Theo nhận định của tờ Topwar, quân Ukraine đang cố gắng bằng mọi giá không chỉ để giành được chỗ đứng (đầu cầu) ở bờ nam, mà còn mở rộng vùng kiểm soát ở đây để đưa lực lượng lớn hơn và phát triển một cuộc tấn công tiếp theo. Theo thông tin tình báo của Nga, tại khu vực Gola Pristan (nằm ở phía bắc Kherson), cách nơi quân Ukraine vượt sông một đoạn ngắn, các đơn vị thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO) của Quân đội Ukraine đã xuất hiện và có khả năng tham gia vào chiến dịch vượt sông. Cho đến nay, tình hình ở hướng Kherson không có nhiều thay đổi đáng kể, mặc dù Nga vẫn đang kiểm soát được tình hình, nhưng do điều kiện thời tiết vài ngày qua đang xấu đi, nên Nga hiện không thể sử dụng lợi thế chính của mình là không quân để tham gia phản công. Ngoài ra, Quân đội Ukraina đã bố trí lực lượng phòng không bảo vệ lực lượng vượt sông, bằng tên lửa vác vai (MANPADS) ở khu vực Krynok, để bảo vệ khỏi các cuộc không kích tầm thấp của Nga. Cũng do thời tiết xấu, nên cả hai bên hầu như không sử dụng UAV, khiến lực lượng trinh sát trên không của Nga, không thể phát hiện tàu đổ bộ nhỏ của Ukraine, đang chuyển quân tiếp viện sang bờ nam và thậm chí luân chuyển quân vào ban đêm. Theo kế hoạch của bộ chỉ huy Ukraine, nhóm xung kích Ukraine Katran hiện đang ở trung tâm của làng Krynki, sẽ là lực lượng chính cho các cuộc tấn công ở vùng Kherson. Hiện một đầu cầu đang được chuẩn bị cho việc này ở khu vực các bãi bồi phía nam sông Dnieper. Đồng thời, lực lượng Ukraine thiết lập nguồn cung cấp qua đảo Frolov, trang bị hai cầu vượt nhỏ qua sông Konka (một con sông nhỏ đổ ra sông Dnepr). Hỏa lực liên tục của pháo binh Ukraine từ bờ phải và súng cối từ khu vực ven sông, yểm trợ cho quân Ukraine thường xuyên luân chuyển và bổ sung tiếp tế. Vào đêm 20/11, quân Ukraine đã triển khai các nhóm tấn công mới tới làng Krynki, các nhóm này tiến vào các vị trí trong khu rừng bên kia đường. Hiện tại, các phân đội đang ở trên cùng một tuyến, chờ quân tiếp viện đến. Đồng thời, có một đơn vị làm lực lượng dự bị phía sau. Cũng trong đêm, lợi dụng điều kiện thời tiết xấu, quân của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 35 Ukraine đã đưa một số nhóm xung kích trên hai chiếc thuyền từ bờ bắc, đổ bộ lên các khu vực bãi bồi ven sông ở Sadovoye, Ponyatovka và Ingulets. Theo phán đoán của trinh sát Nga, quân Ukraine ở đầu cầu làng Krynki cũng như ở các bãi bồi ven sông Dnieper trong khu vực Trại Cossack, có khoảng hai đại đội thủy quân lục chiến. Phía Ukraine không chỉ cố gắng tăng lực lượng, bổ sung các đơn vị bị thiệt hại, mà còn cố gắng mở rộng đầu cầu. Theo ông Andrii Cherniak, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết sự xuất hiện bất ngờ của quân Ukraine ở bờ nam sông Dnieper ở khu vực Kherson, đã khiến Nga “lúng túng”. Tuy nhiên tình báo phương Tây cảnh báo rằng, quân Ukraine vượt sông có thể rơi vào thế trận hỏa lực của Nga. Kể tử khi quân Ukraine đổ bộ sang bờ nam sông Dnepr ở khu vực Kherson, Không quân Nga đã tăng cường sử dụng bom lượn thông minh, nã hỏa lực vào các vị trí của Ukraine ở 2 bên bờ sông Dnieper với mục tiêu ngăn chặn quân Ukraine phản công. Giờ đây các quả bom lượn với khả năng công phá đáng kể, đang trút xuống vùng đất nhỏ hẹp ở khu vực ven sông mà lực lượng Kiev đang kiểm soát, hầu như không được che chắn; đẩy các binh sĩ và vũ khí của Ukraine vào thế nguy hiểm.

Theo trang Topwar của Nga, Ukraine đang tích cực quảng bá chủ đề “vượt sông” trên mặt trận Kherson. Việc đổ bộ theo kiểu mạo hiểm của các nhóm nhỏ và việc giữ các đầu cầu ở tả ngạn sông Dnepr với tổn thất lớn, được coi là “thành công chiến lược” của Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky đích thân công bố trên kênh Telegram của mình, những bức ảnh về cuộc đổ bộ được cho là thành công của Quân đội Ukraina ở Kherson. Tuy nhiên, theo quan sát của bước ảnh, cũng thể thấy ngay lực lượng Ukraine tiếp cận được bờ nam sông Dnepr do Nga kiểm soát nhỏ đến mức nào. Rõ ràng là các phân đội nhỏ của Quân đội Ukraine sẽ rất khó có khả năng đạt được thành công, trong khi các cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh hạng nặng và các cuộc không kích của Quân đội Nga tiến hành dữ dội và liên tục. Vài tuần trước, lực lượng đổ bộ của Ukraine đã cố gắng vận chuyển một cặp xe chiến đấu bộ binh sang bờ nam sông Dnepr, nhưng một chiếc bị mắc cạn; chiếc thứ hai mắc kẹt trong bãi bùn ven sông. Sau đó, cả hai chiếc xe đều bị chìm một cách tự nhiên. Trong khi đó, lính thủy đánh bộ thuộc nhóm tấn công Katran của Ukraine tiếp tục trấn giữ trung tâm làng Krynki, nằm ở phía bắc đập Novaya Kakhovka. Bất chấp “tác động hỏa lực” thường xuyên của quân Nga; các đơn vị Ukraine đã thiết lập nguồn cung cấp qua Đảo Frolov, tổ chức hai cầu vượt nhỏ qua nhánh sông Konka. Một vấn đề bất lợi đối với quân Nga ở bờ nam sông Dnepr là pháo binh Ukraine lợi dụng bờ sông phía bắc cao hơn, để tấn công các vị trí của quân Nga, cũng như vào các nhóm xung kích của Nga đang cố gắng đánh bật quân Ukraine ra khỏi đầu cầu ở bờ nam. Vào đêm 21/11, quân Ukraine đã điều thêm nhiều nhóm đổ bộ vượt sông tăng cường cho đầu cầu Krynok và thậm chí còn mở rộng đầu cầu, băng qua đường và chiếm giữ khu rừng gần nhất. Mục tiêu của cuộc tấn công là tiếp cận đường cao tốc M-14 (E58); nếu thực hiện được, sẽ đe dọa nghiêm trọng cho Nga tại khu vực này. Chỉ huy Tập đoàn quân Dnepr của Nga mô tả, tình hình ở phía nam bờ sông Dnepr tại Kherson vẫn được họ kiểm soát nhưng bế tắc. Quân đội Ukraine không có cơ hội tiến xa hơn và quân Nga vẫn chưa có cơ hội đánh bật hoàn toàn quân Ukraine khỏi khu vực này. Trước đó, ít nhất 4 nhóm quân thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 và 36 của nhóm Katran, đã tìm cách đổ bộ xuống cầu đường sắt trên đảo Aleshkinsky ở hạ lưu Krynki và cố gắng tiến tới Peschanovka và Aleshki. Tuy nhiên, cuộc tiến công của quân Ukraina đã bị chặn lại bởi hỏa lực pháo binh của Nga, bao gồm cả pháo nhiệt áp TOS; buộc quân Ukraine phải phân tán ẩn nấp. Đáp lại, quân Ukraine đáp trả các cuộc tấn công bằng súng cối và pháo từ bờ bắc vào các trận địa pháo, cối của Nga ở bờ nam. Theo nhận định của tờ Topwar, quân Ukraine đang cố gắng bằng mọi giá không chỉ để giành được chỗ đứng (đầu cầu) ở bờ nam, mà còn mở rộng vùng kiểm soát ở đây để đưa lực lượng lớn hơn và phát triển một cuộc tấn công tiếp theo. Theo thông tin tình báo của Nga, tại khu vực Gola Pristan (nằm ở phía bắc Kherson), cách nơi quân Ukraine vượt sông một đoạn ngắn, các đơn vị thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO) của Quân đội Ukraine đã xuất hiện và có khả năng tham gia vào chiến dịch vượt sông. Cho đến nay, tình hình ở hướng Kherson không có nhiều thay đổi đáng kể, mặc dù Nga vẫn đang kiểm soát được tình hình, nhưng do điều kiện thời tiết vài ngày qua đang xấu đi, nên Nga hiện không thể sử dụng lợi thế chính của mình là không quân để tham gia phản công. Ngoài ra, Quân đội Ukraina đã bố trí lực lượng phòng không bảo vệ lực lượng vượt sông, bằng tên lửa vác vai (MANPADS) ở khu vực Krynok, để bảo vệ khỏi các cuộc không kích tầm thấp của Nga. Cũng do thời tiết xấu, nên cả hai bên hầu như không sử dụng UAV, khiến lực lượng trinh sát trên không của Nga, không thể phát hiện tàu đổ bộ nhỏ của Ukraine, đang chuyển quân tiếp viện sang bờ nam và thậm chí luân chuyển quân vào ban đêm. Theo kế hoạch của bộ chỉ huy Ukraine, nhóm xung kích Ukraine Katran hiện đang ở trung tâm của làng Krynki, sẽ là lực lượng chính cho các cuộc tấn công ở vùng Kherson. Hiện một đầu cầu đang được chuẩn bị cho việc này ở khu vực các bãi bồi phía nam sông Dnieper. Đồng thời, lực lượng Ukraine thiết lập nguồn cung cấp qua đảo Frolov, trang bị hai cầu vượt nhỏ qua sông Konka (một con sông nhỏ đổ ra sông Dnepr). Hỏa lực liên tục của pháo binh Ukraine từ bờ phải và súng cối từ khu vực ven sông, yểm trợ cho quân Ukraine thường xuyên luân chuyển và bổ sung tiếp tế. Vào đêm 20/11, quân Ukraine đã triển khai các nhóm tấn công mới tới làng Krynki, các nhóm này tiến vào các vị trí trong khu rừng bên kia đường. Hiện tại, các phân đội đang ở trên cùng một tuyến, chờ quân tiếp viện đến. Đồng thời, có một đơn vị làm lực lượng dự bị phía sau. Cũng trong đêm, lợi dụng điều kiện thời tiết xấu, quân của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 35 Ukraine đã đưa một số nhóm xung kích trên hai chiếc thuyền từ bờ bắc, đổ bộ lên các khu vực bãi bồi ven sông ở Sadovoye, Ponyatovka và Ingulets. Theo phán đoán của trinh sát Nga, quân Ukraine ở đầu cầu làng Krynki cũng như ở các bãi bồi ven sông Dnieper trong khu vực Trại Cossack, có khoảng hai đại đội thủy quân lục chiến. Phía Ukraine không chỉ cố gắng tăng lực lượng, bổ sung các đơn vị bị thiệt hại, mà còn cố gắng mở rộng đầu cầu. Theo ông Andrii Cherniak, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết sự xuất hiện bất ngờ của quân Ukraine ở bờ nam sông Dnieper ở khu vực Kherson, đã khiến Nga “lúng túng”. Tuy nhiên tình báo phương Tây cảnh báo rằng, quân Ukraine vượt sông có thể rơi vào thế trận hỏa lực của Nga. Kể tử khi quân Ukraine đổ bộ sang bờ nam sông Dnepr ở khu vực Kherson, Không quân Nga đã tăng cường sử dụng bom lượn thông minh, nã hỏa lực vào các vị trí của Ukraine ở 2 bên bờ sông Dnieper với mục tiêu ngăn chặn quân Ukraine phản công. Giờ đây các quả bom lượn với khả năng công phá đáng kể, đang trút xuống vùng đất nhỏ hẹp ở khu vực ven sông mà lực lượng Kiev đang kiểm soát, hầu như không được che chắn; đẩy các binh sĩ và vũ khí của Ukraine vào thế nguy hiểm.