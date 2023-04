Su-34, Su-35 Nga thả bom lượn 1.500 kg, Ukraine khó đối phó

UPAB-1500B là bom phá hạng nặng, dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GLONASS của Nga; được đưa vào biên chế chiến đấu của Không quân Nga năm 2019 và hiện UPAB-1500B chỉ có trong biên chế Quân đội Nga và chưa được xuất khẩu. Bom phá UPAB-1500B có thể sử dụng trên các loại máy bay chiến đấu Su-24M, Su-34 , Su-35 và Mig-35. Tổng trọng lượng của quả bom là 1.500 kg, trong đó phần thuốc nổ nặng 1.000 kg; phạm vi tấn công xa nhất 50 km, khi độ cao tấn công của máy bay là 10.000 mét. Theo ông Yuri Ignat, người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, Moscow đủ khả năng sử dụng loại bom này vô thời hạn. Một tuyên bố như vậy ngụ ý ba khả năng: thứ nhất Nga có một số lượng lớn bom được sản xuất và việc sản xuất những quả bom như vậy vẫn tiếp tục ở tốc độ tối đa hoặc cả hai. Chỉ hai ngày trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, ông Sergey Shoygu, đã đến thăm một nhà máy quốc phòng của Nga sản xuất đạn và bom. Từ đoạn video, có thể thấy rõ rằng nhà máy đang hoạt động bất chấp lệnh trừng phạt kinh tế do Mỹ và các đồng minh áp đặt, ngụ ý hạn chế nhập khẩu một số linh kiện. Ông Ignat nhắc lại rằng, Ukraine hiện không thể chống lại những quả bom này của Nga, nhưng có thể chống lại nếu các đồng minh cung cấp các hệ thống phòng không Patriot và SAMP\T, cũng như máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Trong các vũ khí trên, chiến đấu cơ F-16 là rất cần thiết, để Không quân Ukraine sử dụng khả năng tấn công ngoài tầm nhìn của nó, để có thể bắn hạ các chiến đấu cơ Nga ở khoảng cách xa; giúp giảm đáng kể việc thả loại bom này. Tuy nhiên, Nga không chỉ sử dụng những quả bom hạng nặng như vậy để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Việc sử dụng bom 500 kg tấn công vào các vị trí của Ukraine, đã được quan sát thấy trong ít nhất 30 ngày qua. Một số quả bom 500 kg của Nga có khả năng tấn công mục tiêu từ cự ly 70 km; tính năng kỹ chiến thuật này, vừa bảo đảm an toàn cho các máy bay chiến đấu của Nga, vừa mang tính bí mật. Đây chính xác là những gì ông Ignat nhận xét, nói rằng Su-34 và Su-35 đã thả những quả bom này “từ một khoảng cách đáng kể”. Theo ông Ignat, người Nga bắt đầu biến các loại bom không điều khiển của họ thành loại bom lượn dẫn đường chính xác. Những quả bom lượn như vậy gây ra mối đe dọa lớn, vì chúng có thể bay hàng vài chục km đến mục tiêu nhờ đôi cánh lượn, được điều khiển bằng vệ tinh. Hơn nữa, hệ thống phòng không Ukraine chưa có khả năng bắn hạ cả những quả bom này và các máy bay bay chiến đấu của Nga sử dụng các loại bom này (Su-24, Su-30, Su-34, Su-35). Máy bay chiến đấu của Nga sử dụng những quả bom này, không cần bay vào vùng tác chiến của tên lửa phòng không Ukraine mà vẫn tấn công hiệu quả. Việc ông Ignat nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không của phương Tây như Patriot và SAMP\T và chiến đấu cơ F-16 đủ sức chống lại các loại vũ khí này của Nga. Tuy nhiên ý kiến của ông Ignat bị giới chuyên môn nghi ngờ rằng, quân đội Ukraine không thể theo dõi các vụ phóng bom từ trên không như vậy. Trong bối cảnh quân đội Ukraine đang chuẩn bị phản công, quân đội Nga đã phát hiện được một nhà kho chứa vũ khí và đạn trong khu vực dân cư Berislav ở vùng Kherson. Vào đêm ngày 9/4, một chiếc máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã thả một quả bom lượn có điều khiển xuống kho đạn của Ukraine. Đoạn video về vụ tấn công bằng bom dẫn đường chính xác vào nhà kho của Ukraine đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy rõ cách quả bom chạm vào mục tiêu, sau đó vụ nổ xảy ra. Lửa bốc cao và cột khói bốc cao hàng chục mét, do đạn dược bị kích nổ. Trên đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy vụ nổ mạnh đến mức trong bán kính vài trăm mét, các vật thể của quân đội Ukraine đã bị phá hủy theo đúng nghĩa đen bởi sóng nổ và các mảnh đạn. Theo người dân địa phương, những tiếng nổ trong kho đạn bị bom Nga tấn công còn kéo dài trong ít nhất 40 phút nữa. Rất có thể quân đội Nga đã nhận được thông tin tình báo về việc Quân đội Ukraine đang cất giữ vũ khí và đạn dược trong kho. Gần đây, việc Không quân Nga sử dụng "bom thông minh" đã được ghi nhận thường xuyên, và lực lượng phòng không Ukraine không thể phát hiện và đánh chặn các mục tiêu như vậy, do những quả bom này nhỏ và khi tiếp cận mục tiêu thường bay ở độ cao tương đối thấp. Kể từ khi bắt đầu xung đột, ông Ignat hiếm khi chỉ trích giới truyền thông, đặc biệt là với truyền thông Ukraine. Nhưng lần này ông đã nổi nóng khi thấy truyền thông Ukraine “tung tin” rằng Không quân Ukraine đang sở hữu 72 chiếc máy bay MiG-29, tương đương với ba lữ đoàn không quân chiến đấu. “Số 72 đến từ đâu?” Ignat giận dữ hỏi? Ông Ignat nhắc lại rằng, Ukraine có 5 lữ đoàn không quân chiến đấu, 3 lữ đoàn trong số đó được trang bị MiG-29 và hiện Không quân Ukraine đã bị thiệt hại nặng trong cuộc chiến nên quân số không thể bằng với trước đây. Cũng về vấn đề này, ông Ignat nhắc lại rằng, số máy bay MiG-29 của Slovakia và Ba Lan viện trợ cho Ukraine là một tin tốt, nhưng không thể giải quyết được vấn đề. Nên nhớ Không quân Nga luôn chiếm ưu thế trên không ở những khu vực diễn ra chiến sự.

UPAB-1500B là bom phá hạng nặng, dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GLONASS của Nga; được đưa vào biên chế chiến đấu của Không quân Nga năm 2019 và hiện UPAB-1500B chỉ có trong biên chế Quân đội Nga và chưa được xuất khẩu. Bom phá UPAB-1500B có thể sử dụng trên các loại máy bay chiến đấu Su-24M, Su-34 , Su-35 và Mig-35. Tổng trọng lượng của quả bom là 1.500 kg, trong đó phần thuốc nổ nặng 1.000 kg; phạm vi tấn công xa nhất 50 km, khi độ cao tấn công của máy bay là 10.000 mét. Theo ông Yuri Ignat, người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, Moscow đủ khả năng sử dụng loại bom này vô thời hạn. Một tuyên bố như vậy ngụ ý ba khả năng: thứ nhất Nga có một số lượng lớn bom được sản xuất và việc sản xuất những quả bom như vậy vẫn tiếp tục ở tốc độ tối đa hoặc cả hai. Chỉ hai ngày trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, ông Sergey Shoygu, đã đến thăm một nhà máy quốc phòng của Nga sản xuất đạn và bom. Từ đoạn video, có thể thấy rõ rằng nhà máy đang hoạt động bất chấp lệnh trừng phạt kinh tế do Mỹ và các đồng minh áp đặt, ngụ ý hạn chế nhập khẩu một số linh kiện. Ông Ignat nhắc lại rằng, Ukraine hiện không thể chống lại những quả bom này của Nga, nhưng có thể chống lại nếu các đồng minh cung cấp các hệ thống phòng không Patriot và SAMP\T, cũng như máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ . Trong các vũ khí trên, chiến đấu cơ F-16 là rất cần thiết, để Không quân Ukraine sử dụng khả năng tấn công ngoài tầm nhìn của nó, để có thể bắn hạ các chiến đấu cơ Nga ở khoảng cách xa; giúp giảm đáng kể việc thả loại bom này. Tuy nhiên, Nga không chỉ sử dụng những quả bom hạng nặng như vậy để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Việc sử dụng bom 500 kg tấn công vào các vị trí của Ukraine, đã được quan sát thấy trong ít nhất 30 ngày qua. Một số quả bom 500 kg của Nga có khả năng tấn công mục tiêu từ cự ly 70 km; tính năng kỹ chiến thuật này, vừa bảo đảm an toàn cho các máy bay chiến đấu của Nga, vừa mang tính bí mật. Đây chính xác là những gì ông Ignat nhận xét, nói rằng Su-34 và Su-35 đã thả những quả bom này “từ một khoảng cách đáng kể”. Theo ông Ignat, người Nga bắt đầu biến các loại bom không điều khiển của họ thành loại bom lượn dẫn đường chính xác. Những quả bom lượn như vậy gây ra mối đe dọa lớn, vì chúng có thể bay hàng vài chục km đến mục tiêu nhờ đôi cánh lượn, được điều khiển bằng vệ tinh. Hơn nữa, hệ thống phòng không Ukraine chưa có khả năng bắn hạ cả những quả bom này và các máy bay bay chiến đấu của Nga sử dụng các loại bom này (Su-24, Su-30, Su-34, Su-35). Máy bay chiến đấu của Nga sử dụng những quả bom này, không cần bay vào vùng tác chiến của tên lửa phòng không Ukraine mà vẫn tấn công hiệu quả. Việc ông Ignat nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không của phương Tây như Patriot và SAMP\T và chiến đấu cơ F-16 đủ sức chống lại các loại vũ khí này của Nga. Tuy nhiên ý kiến của ông Ignat bị giới chuyên môn nghi ngờ rằng, quân đội Ukraine không thể theo dõi các vụ phóng bom từ trên không như vậy. Trong bối cảnh quân đội Ukraine đang chuẩn bị phản công, quân đội Nga đã phát hiện được một nhà kho chứa vũ khí và đạn trong khu vực dân cư Berislav ở vùng Kherson. Vào đêm ngày 9/4, một chiếc máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã thả một quả bom lượn có điều khiển xuống kho đạn của Ukraine. Đoạn video về vụ tấn công bằng bom dẫn đường chính xác vào nhà kho của Ukraine đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy rõ cách quả bom chạm vào mục tiêu, sau đó vụ nổ xảy ra. Lửa bốc cao và cột khói bốc cao hàng chục mét, do đạn dược bị kích nổ. Trên đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy vụ nổ mạnh đến mức trong bán kính vài trăm mét, các vật thể của quân đội Ukraine đã bị phá hủy theo đúng nghĩa đen bởi sóng nổ và các mảnh đạn. Theo người dân địa phương, những tiếng nổ trong kho đạn bị bom Nga tấn công còn kéo dài trong ít nhất 40 phút nữa. Rất có thể quân đội Nga đã nhận được thông tin tình báo về việc Quân đội Ukraine đang cất giữ vũ khí và đạn dược trong kho. Gần đây, việc Không quân Nga sử dụng "bom thông minh" đã được ghi nhận thường xuyên, và lực lượng phòng không Ukraine không thể phát hiện và đánh chặn các mục tiêu như vậy, do những quả bom này nhỏ và khi tiếp cận mục tiêu thường bay ở độ cao tương đối thấp. Kể từ khi bắt đầu xung đột, ông Ignat hiếm khi chỉ trích giới truyền thông, đặc biệt là với truyền thông Ukraine. Nhưng lần này ông đã nổi nóng khi thấy truyền thông Ukraine “tung tin” rằng Không quân Ukraine đang sở hữu 72 chiếc máy bay MiG-29, tương đương với ba lữ đoàn không quân chiến đấu. “Số 72 đến từ đâu?” Ignat giận dữ hỏi? Ông Ignat nhắc lại rằng, Ukraine có 5 lữ đoàn không quân chiến đấu, 3 lữ đoàn trong số đó được trang bị MiG-29 và hiện Không quân Ukraine đã bị thiệt hại nặng trong cuộc chiến nên quân số không thể bằng với trước đây. Cũng về vấn đề này, ông Ignat nhắc lại rằng, số máy bay MiG-29 của Slovakia và Ba Lan viện trợ cho Ukraine là một tin tốt, nhưng không thể giải quyết được vấn đề. Nên nhớ Không quân Nga luôn chiếm ưu thế trên không ở những khu vực diễn ra chiến sự.