Theo thông tin tờ Reuters đăng tải, Lực lượng Không quân Nga đã tổ chức một cuộc không kích bất ngờ vào các vị trí của Quân đội Ukraine và phá hủy ít nhất 16 khẩu lựu pháo M777, được Mỹ chuyển giao cho quân đội Ukraine từ vài ngày trước. Theo một số thông tin, đây là khoảng một nửa số lượng pháo hiện còn trong biên chế trong Quân đội Ukraine, vì một phần số vũ khí loại này trước đó đã bị phá hủy và khoảng 30 khẩu M777 khác đang được sửa chữa; số liệu này do chính phía Mỹ công bố. Theo ghi nhận, trong tổng số 12 vị trí trận địa hỏa lực của Quân đội Ukraine bị Không quân Nga đánh trúng, trong đó có các trận địa của nhiều pháo phản lực phóng loạt, các đơn vị súng cối và bốn trung đội pháo 155mm M777. “Các tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao, đã bắn trúng 12 trận địa pháo và súng cối của Quân đội Ukraine, bao gồm 4 trung đội pháo phản lực BM-21 Grad ở các khu vực Avdiivka, Keramik, Zhelanny và 4 trung đội 155mm M777”; Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. Thông thường một trung đội pháo gồm từ 3-4 khẩu pháo, như vậy tổng cộng sẽ có từ 12-16 pháo M777 bị phá hủy, bởi cuộc không kích của lực lượng Không quân Nga vừa qua. Liên quan đến trận không kích vừa qua của Không quân Nga, Lầu Năm Góc tin rằng, người Nga đang sử dụng vũ khí bí mật ở Avdivka; khi họ xác định chính xác trận địa và sau đó phá hủy ngay lập tức. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, pháo M777 do Mỹ sản xuất được đặt gần các thị trấn Rastochikino, Ocheretino và các thị trấn khác; trong đó nhiều trận địa pháo được đặt gần Avdivka, hướng phòng thủ mạnh nhất của khu vực Donbass. Cũng chính từ từ khu vực “kiên cố” Avdivka, nằm cách Donetsk 6 km về phía bắc, các trận địa pháo binh của Quân đội Ukraine ẩn nấp sau những khu dân cư, đã tiến hành các cuộc tấn công vào “thủ đô” nước cộng hòa Donetsk tự xưng, bằng các cuộc pháo kích. Theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trận pháo kích kinh hoàng vào “thủ đô Donetsk” sẽ giáng một đòn nặng nề vào quân đội Nga, mà truyền thông Anh gọi là dự án công trình quân sự lớn nhất châu Âu, với một mạng lưới boong-ke, chiến hào. Lựu pháo M777 của Mỹ đã được đưa đến Avdivka, khi vũ khí này được viện trợ cho Ukraine chỉ cách đây vài tuần. M777 được tờ The New York Times của Mỹ mô tả là "vũ khí sát thương nhất mà phương Tây từng cung cấp"; người Mỹ tuyên bố rằng, với sự trợ giúp của những khẩu pháo này, Ukraine sẽ đạt được lợi thế về pháo binh so với người Nga. Các khẩu đội M777 của Ukraine nhìn chung tuân thủ chiến thuật "bắn và chạy", theo một lộ trình nghiêm ngặt đến địa điểm đã chuẩn bị trước. Hơn nữa, theo nội bộ của các chuyên gia tại Đại học Birmingham (Anh), việc xác định mục tiêu đã được người Mỹ và người Anh giúp đỡ. Có nghĩa là, Mỹ và Anh đã gửi tọa độ của cuộc tấn công, và ngay lập tức sơ tán và thay đổi vị trí trong vòng hai phút, sau cuộc tấn công đầu tiên. Đây cũng là chiến thuật tiêu chuẩn của pháo binh Ukraine, để tránh tổn thất và Quân đội Nga rất khó xác định vị trí chính xác của các trận địa pháo Ukraine, để tiến hành các cuộc phản công. Vậy để có thể đồng thời tiêu diệt bốn trung đội pháo M777 và 4 đại đội pháo phản lực BM-21 của Ukraine trong một lần không chiến, quân Nga không chỉ cần có tọa độ chính xác, mà còn cần có vũ khí tấn công chính xác. Cựu sĩ quan Pháo binh dã chiến Mỹ Dan Rice tin rằng, Nga có một vũ khí bí mật. Ông dẫn chứng một ví dụ cụ thể: Một blogger người Ukraine đã phát trực tiếp một đoạn video về công việc của những người lính pháo của Quân đội Ukraine, đặt tại sân nhà của anh ta. Người Nga, những người đang xem chương trình “truyền hình trực tiếp” của blogger người Ukraine, đã thực hiện một phép “tam giác ngược” và tìm thấy trận địa pháo binh Ukraine tại nhà anh ta; ngay lập tức phóng một tên lửa siêu thanh, phá hủy phần lớn trận địa pháo binh này. Các cố vấn Mỹ không có thời gian để cảnh báo cho phía Ukraine về một cuộc sơ tán, vì nó xảy ra gần như ngay lập tức. Blogger này sau đó đã bị lực lượng an ninh của Quân đội Ukraine bắt được, nhờ sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Mỹ, và sau đó bị kết án 15 năm tù giam. Vậy làm thế nào Quân đội Nga tính toán tọa độ chính xác của trận địa pháo M777 và bệ phóng tên lửa gần Avdivka; lần này có thể sẽ vẫn là một bí ẩn trong một thời gian dài. Có thể việc nhắm mục tiêu, đã được thực hiện bằng cách sử dụng máy bay không người lái. Việc quân đội Nga tiêu diệt ngay lập tức 4 trung đội pháo M777 và 4 trung đội pháo phản lực BM-21 của Ukraine, thông qua một cuộc tấn công bằng tên lửa, là một đòn giáng mạnh vào Lầu Năm Góc và phương Tây. Trước đó, Nga đã phá hủy một kho pháo M777 do Mỹ cung cấp gần Lviv.

