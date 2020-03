Không quân Nga lại gặp hạn: Su-27 rơi ở Biển Đen, L-39 "rụng" ở Krasnodar

Theo truyền thông địa phương trích lời tuyên bố từ Không quân Nga, một chiếc tiêm kích Su-27 của Nga đã rơi ở khu vực biển Đen, gần thị trấn Feodosia. Nguồn ảnh: Pinterest. Nguồn tin cho biết khi tai nạn xảy ra, chiếc chiến đấu cơ Su-27 đang bay tuần tra theo kế hoạch đã được thông qua từ tước. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi tai nạn xảy ra, tín hiệu đèn vô tuyến khẩn cấp đã được phát hiện trong khu vực - nghĩa là nhiều khả năng phi công đã nhảy dù ra ngoài thành công và đang phát tín hiện cầu cứu. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Nga cùng các nhà chức trách đã huy động một máy bay An-26, một trực thăng Mi-8, một tàu chống ngầm và các tàu dân sự trong khu vực để tham gia tìm kiếm cứu hộ. Nguồn ảnh: Pinterest. Phi công luôn là tài sản cực kỳ quan trọng của mỗi quốc gia và việc để mất một chiếc tiêm kích hiện đại cũng không thấm vào đâu so với việc mất một phi công dày dặn kinh nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước đó chỉ một ngày, một máy bay huấn luyện L-39 của Không quân Nga cũng đã rơi ở khu vực Krasnodar. Nguồn ảnh: Forces. Vụ việc xảy ra khi chiếc L-39 đang thực hiện bay huấn luyện đào tạo phi công chiến đấu. Theo người phát ngôn của Không quân Nga, chiếc L-39 không mang theo vũ khí. Nguồn ảnh: Aviaworld. Phi công của chiếc L-39 đã tử nạn trong vụ việc, tuy nhiên rất may không có người hoặc tài sản khác dưới mặt đất bị phá huỷ. Nguồn ảnh: Gettyimg. L-39 hiện đang là một trong những loại máy bay huấn luyện phản lực phổ biến bậc nhất của thế giới nhưng đây cũng là loại máy bay huấn luyện lâu đời bậc nhất. Nguồn ảnh: 123RF. Su-27 của Nga tiếp cận máy bay do thám Mỹ.

Theo truyền thông địa phương trích lời tuyên bố từ Không quân Nga, một chiếc tiêm kích Su-27 của Nga đã rơi ở khu vực biển Đen, gần thị trấn Feodosia. Nguồn ảnh: Pinterest. Nguồn tin cho biết khi tai nạn xảy ra, chiếc chiến đấu cơ Su-27 đang bay tuần tra theo kế hoạch đã được thông qua từ tước. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi tai nạn xảy ra, tín hiệu đèn vô tuyến khẩn cấp đã được phát hiện trong khu vực - nghĩa là nhiều khả năng phi công đã nhảy dù ra ngoài thành công và đang phát tín hiện cầu cứu. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Nga cùng các nhà chức trách đã huy động một máy bay An-26 , một trực thăng Mi-8, một tàu chống ngầm và các tàu dân sự trong khu vực để tham gia tìm kiếm cứu hộ. Nguồn ảnh: Pinterest. Phi công luôn là tài sản cực kỳ quan trọng của mỗi quốc gia và việc để mất một chiếc tiêm kích hiện đại cũng không thấm vào đâu so với việc mất một phi công dày dặn kinh nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước đó chỉ một ngày, một máy bay huấn luyện L-39 của Không quân Nga cũng đã rơi ở khu vực Krasnodar. Nguồn ảnh: Forces. Vụ việc xảy ra khi chiếc L-39 đang thực hiện bay huấn luyện đào tạo phi công chiến đấu. Theo người phát ngôn của Không quân Nga, chiếc L-39 không mang theo vũ khí. Nguồn ảnh: Aviaworld. Phi công của chiếc L-39 đã tử nạn trong vụ việc, tuy nhiên rất may không có người hoặc tài sản khác dưới mặt đất bị phá huỷ. Nguồn ảnh: Gettyimg. L-39 hiện đang là một trong những loại máy bay huấn luyện phản lực phổ biến bậc nhất của thế giới nhưng đây cũng là loại máy bay huấn luyện lâu đời bậc nhất. Nguồn ảnh: 123RF. Su-27 của Nga tiếp cận máy bay do thám Mỹ.