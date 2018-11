Không quân Mỹ đỏ mắt tìm 2.000 phi công quân sự

Theo đó, Không quân Mỹ dự kiến trong năm 2019 tới đây sẽ có tổng cộng 530 học viên không quân tốt nghiệp được đưa tới các đơn vị để trở thành phi công. Nguồn ảnh: BI. Con số này là khá lớn khi so với các lực lượng không quân khác trên thế giới. Tuy nhiên với lực lượng Không quân có quy mô như Mỹ, đây 530 tân phi công này chỉ như "muối bỏ bể". Nguồn ảnh: Drive. Không quân Mỹ thậm chí còn lo ngại rằng, số lượng phi công được đào tạo mới mỗi năm thậm chí còn ít hơn số lượng phi công xin giải ngũ để chuyển sang lái máy bay dân dụng. Điều này chính là một trong các nguyên do trong quá khứ dẫn tới việc lực lượng phi công Mỹ luôn thiếu hụt 2000 vị trí mỗi năm như hiện nay. Nguồn ảnh: F-35. Trả lời báo chí, đại diện Không quân Mỹ cho rằng họ đã làm hết sức. Con số 530 tân phi công sẽ tốt nghiệp trong năm 2019 tới đây so với khoá tốt nghiệp năm 2018 là nhiều hơn 26% - tuy nhiên vẫn không đủ so với nhu cầu cần thiết. Nguồn ảnh: USAF. Nhiều chuyên gia quân sự thậm chí còn hóm hỉnh nhận xét, số lượng phi công Mỹ bỏ quân ngũ chuyển sang lái máy bay dân sự thậm chí còn có tốc độ nhanh hơn cả... phi công Mỹ bị bắn hạ ở châu Âu thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Pinterest. Một vài phương án trong đó có cả việc rút ngắn thời gian đào tạo phi công xuống còn ba năm đã được cân nhắc. Tuy nhiên phía Không quân Mỹ không chấp nhận phương án này vì phi công của họ cần phải có đủ giờ bay huấn luyện trước khi có thể trở thành một phi công xịn sẵn sàng bị ném ra chiến trường. Nguồn ảnh: Bomber. Việc tăng số lượng tuyển chọn đầu vào và tăng số lượng học viên phi công quân sự tốt nghiệp sau mỗi khoá là biện pháp khả dĩ nhất. Tuy nhiên đây là một biện pháp mang tính dài hơi, đòi hỏi phải mất nhiều năm để có thể nhìn thấy được hiệu quả thực. Nguồn ảnh: Flying. Một phương án khác cũng đã được Không quân Mỹ thực hiện để giữ phi công đó là tăng lương, tăng ưu đãi. Cách thức này có vẻ khá hiệu quả khi Không quân Mỹ cho rằng không những nó giữ chân được các phi công chiến đấu hiện tại mà còn có thể thu hút được cả các cựu phi công đã bỏ quân đội quay trở lại phục vụ lực lượng này. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, để có thể bù đắp được 2.000 vị trí phi công còn thiếu, không quân Mỹ cũng cho biết sẽ phải tốn tới vài năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Không quân Mỹ mở cửa cho cả nữ giới.

