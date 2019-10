Không quân Iran huấn luyện phi công bằng máy bay giống hệt F-5 Mỹ

Loại máy bay được sử dụng trong bài bay huấn luyện vừa được Không quân Iran thực hiện là loại Kowsar - loại tiêm kích do nước này tự phát triển. Nguồn ảnh: DEFA. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận đó là tiêm kích Kowsar có vẻ ngoài giống hệt với máy bay chiến đấu F-5 do Mỹ sản xuất hiện cũng đang được phục vụ trong biên chế quân đội Iran. Nguồn ảnh: DEFA. Thậm chí nếu xét về vẻ bề ngoài, chiến đấu cơ Kowsar không khác biệt nhiều và rất khó để phân biệt với F-5. Nguồn ảnh: DEFA. Tuy vậy, do "sinh sau đẻ muộn" nên Kowsar vẫn có khá nhiều điểm khác biệt so với máy bay F-5 của Mỹ, đặc biệt là hệ thống điện tử bên trong máy bay. Nguồn ảnh: DEFA. Cụ thể, tiêm kích HESA Kowsar của Iran được cho là có thiết kế kiểu dáng khí động học như một chiến đấu cơ thế hệ bốn cùng với hệ thống kiểm soát hoả lực hiện đại hơn nhiều so với chiến đấu cơ F-5 do Northrop chế tạo trước đây. Nguồn ảnh: DEFA. Trong quá khứ khi chiến đấu cơ nội địa này của Iran lộ diện, các chuyên gia phương Tây đã khẳng định rằng loại máy bay này của Iran sẽ không có hiệu quả chiến đấu đúng như kỳ vọng và nhiều khả năng sẽ chỉ được phía Iran sử dụng làm máy bay huấn luyện. Nguồn ảnh: DEFA. Ngược lại, truyền thông Iran đăng tải những thông tin khá "hoành tráng" về chiếc Kowsar này. Theo đó, phía Iran khẳng định chiến đấu cơ Kowsar có kiểu dáng khí động học tuyệt vời cùng hệ thống radar chất lượng cao và quan trọng nhất là 100% sản xuất nội địa. Nguồn ảnh: DEFA. Hiện tại các thông số kỹ thuật và đặc điểm thiết kế của Kowsar vẫn được phía Iran giữ kín. Tuy nhiên nhiều khả năng, các thông số kỹ chiến thuật của chiếc chiến đấu cơ này cũng chỉ tương đương hoặc nhỉnh hơn đôi chút so với F-5 của Mỹ trước đây. Nguồn ảnh: DEFA. Sau khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 1980. Số phận những chiếc F-5 trong biên chế Không quân Vệ binh Cách mạng Iran không rõ ràng. Việc Mỹ cấm cung cấp linh kiện cho Iran là một trở ngại trong việc duy trì hoạt động của F-5. Nguồn ảnh: DEFA. Một số chuyên gia quân sự nhận định, Iran đã dựa vào F-5 để chế tạo Kowsar như một phiên bản cải biên. Họ cũng không loại trừ khả năng Kowsar chỉ là bản nâng cấp, khôi phục hoạt động những chiếc F-5 cũ. Nguồn ảnh: DEFA. Cuối năm 2018 vừa rồi, truyền thông Iran cũng cho biết dây chuyền sản xuất, lắp ráp chiến đấu cơ Kowsar ở quy mô lớn đã được đưa vào hoạt động, tuy nhiên vẫn chưa rõ tốc độ xuất xưởng của loại máy bay này trong tương lai. Nguồn ảnh: DEFA. Mời độc giả xem Video: Iran tự tin khi đối đầu với máy bay không người lái MQ-4.

