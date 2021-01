Không quân Ấn Độ rơi chiếc tiêm kích đầu tiên trong năm 2021

Theo thông tin được tờ "Ấn Độ Ngày Nay" đăng tải, một chiếc tiêm kích của Không quân Ấn Độ loại MiG-21 Bison đã rơi ở bang Rajasthan, sát với biên giới Pakistan. Nguồn ảnh: QQ. Vụ việc xảy ra vào hôm qua ngày 5/1, phi công điều khiển chiếc tiêm kích MiG-21 Bison đã nhảy dù thoát khỏi máy bay ngay sau khi chiếc chiến đấu cơ này gặp sự cố. Nguồn ảnh: QQ. Do lo sợ phi công có thể sẽ rơi xuống lãnh thổ Pakistan và bị bắt giữ sau khi tiếp đất, quân đội Ấn Độ đã huy động một lượng lớn binh lính để sẵn sàng cho một nhiệm vụ giải cứu. Nguồn ảnh: QQ. Rất may sau đó phi công của chiếc MiG-21 Bison gặp nạn đã được tìm thấy an toàn, không bị thương tích quá nặng. Nguồn ảnh: QQ. Theo thông tin được truyền thông Ấn Độ đăng tải, vụ việc xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện thông thường, hiện tại nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được Ấn Độ điều tra, làm rõ. Nguồn ảnh: QQ. Không quân Ấn Độ từng sở hữu tới 657 chiến đấu cơ MiG-21, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại nước này chỉ duy trì khoảng 112 chiếc tiêm kích loại này trong biên chế. Nguồn ảnh: QQ. Năm 2019 vừa rồi, Ấn Độ cũng đã tính đến chuyện thay thế dàn tiêm kích MiG-21 trong biên chế của mình, tuy nhiên nước này vẫn cần rất nhiều thời gian trước khi có thể loại biên hoàn toàn được MiG-21. Nguồn ảnh: QQ. Dù có lực lượng không quân lớn thứ tư thế giới, tuy nhiên số lượng và tần suất những vụ rơi máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng ở Ấn Độ luôn ở mức hàng đầu. Nguồn ảnh: QQ. Chỉ tính riêng trong năm 2020 vừa rồi, Không quân Ấn Độ đã xảy ra năm vụ rơi máy bay chết người, trong đó có tới ba chiếc MiG-29 gặp tai nạn. Nguồn ảnh: QQ. Đó là chưa kể đến rất nhiều vụ tai nạn khác không có thiệt hại về người của lực lượng này chưa được thống kê đầy đủ. Nguồn ảnh: QQ. Theo nhiều chuyên gia, trình độ của phi công không đồng đều cùng với tay nghề bảo dưỡng của thợ máy kém và việc các tiêu chuẩn an toàn không được tuân thủ nghiêm ngặt, chính là nguyên do khiến Không quân Ấn Độ liên tục gặp tai nạn. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, việc các loại máy bay đời cũ như MiG-21 vẫn được phép hoạt động với số lượng quá nhiều trong biên chế của Không quân Ấn Độ cũng gián tiếp dẫn tới tỷ lệ tai nạn cao kỷ lục của lực lượng này. Nguồn ảnh: QQ. Máy bay của Không quân Ấn Độ đâm nhau ngay khi đang... bay trình diễn.

