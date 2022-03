Không phải Kiev, thành phố Kharkov mới là điểm nóng tại Ukraine

Đã hơn nửa tháng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Kharkov - với tư cách là thành phố lớn thứ hai ở Ukraine và là thành phố công nghiệp quan trọng và phát triển nhất, đã trở thành tâm điểm nóng trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Thành phố Kharkov cách biên giới Nga gần 50 km và là nơi có một số lượng lớn người nói tiếng Nga. Kharkov là một thành phố ở đông bắc Ukraine, được thành lập vào năm 1932. Thành phố giáp với Donetsk và Luhansk về phía đông nam và Nga ở phía bắc. Thành phố có diện tích 31.400 km vuông, Kharkov từng là thủ đô của Ukraine. Năm 1934, thủ đô được chuyển đến Kiev. Thành phần dân tộc chính của thành phố là: Ukraina 48,5%, Nga 29,7%, Do Thái 15,6%. Mặc dù ngôn ngữ chính thức là tiếng Ukraina, nhưng đa số dân chúng ở đây sử dụng tiếng Nga. Xét về góc độ địa lý, Kharkov là cửa ngõ giao lưu Bắc - Nam quan trọng, có giá trị chiến lược to lớn. Kharkov là cơ sở nghiên cứu khoa học, văn hóa và giáo dục đại học lớn nhất Ukraine, với 88 cơ sở giáo dục đại học, khoảng 250.000 sinh viên và nhiều sinh viên nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới. Kharkov từng là thành phố nổi tiếng trong Thế chiến II. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Kharkov đã có ba trận đánh quan trọng, tất cả đều kết thúc với chiến thắng của quân Đức. Trận Kharkov đầu tiên diễn ra vào tháng 7/1941, quân đội Liên Xô đã trải qua trận Kiev bi thảm ở Ukraine, hơn 600.000 quân đã bị tiêu diệt, để có thể chặn đường rút lui của quân đội Liên Xô ở Ukraine, quân Đức đã sử dụng tập đoàn quân số 6 nhanh chóng đánh chiếm Kharkov bao vây quân Liên Xô ở Ukraine. Trận Kharkov lần thứ hai diễn ra vào tháng 5/1942, quân đội Liên Xô tập hợp hàng trăm nghìn người để tấn công Kharkov. Kết quả là quân Đức chỉ tiêu hao 20.000 người và quét sạch 300.000 quân Liên Xô trong 17 ngày. Trận Kharkov lần thứ ba, còn được gọi là trận phản công Kharkov, là một trận chiến kinh điển trong cuộc đời của Nguyên soái Đức Manstein và được đánh giá là một kỳ tích trong lịch sử quân sự. Vào nửa đầu năm 1943, Manstein đã chỉ huy 700.000 quân Đức đánh bại cuộc tấn công của hơn 2 triệu quân Liên Xô và lật ngược tình thế bất lợi của thất bại trong trận Stalingrad. Trở lại tình thế hiện tại, các đơn vị Nga đang bao vây ở phía bắc và đông bắc thành phố là Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 và Tập đoàn quân cờ đỏ cận vệ 20. Bao gồm 500 xe tăng chiến đấu chủ lực và 2 sư đoàn thiết giáp. Số lượng quân mỗi sư đoàn là khoảng 10.000 người. Quân đội Ukraine không có nhiều binh lính đồn trú ở Kharkov. Lực lượng chính là Lữ đoàn 30 và hai tiểu đoàn bộ binh, cộng với Tiểu đoàn vệ binh quốc gia Kievan Rus gồm 500 quân. Vũ khí chính là xe tăng T-64BM, xe bọc thép 4 bánh BTR-4 và pháo 122mm D-30. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, quân đội Nga đã huy động hỏa lực mạnh nhất để tấn công Kharkov. Cách đây vài ngày, một số phương tiện truyền thông đã chụp ảnh và phát hiện pháo tự hành hạng nặng của quân đội Nga là lựu pháo tự hành 2S7M "Marka" 203mm xuất hiện trên hướng Kharkov. 2S7M hiện là lựu pháo tự hành có cỡ nòng lớn nhất thế giới. Các khẩu pháo rất mạnh và rất thích hợp cho các cuộc tranh giành ác liệt tại thành phố. Tính đến ngày 13/3, cuộc tấn công của quân đội Nga vào Kharkov đã kéo dài hơn một tuần và không có chiến thắng nào đáng kể. Đánh giá từ báo cáo chiến trường hiện tại, quân đội Nga vẫn chưa phong tỏa được hoàn toàn Kharkov và hầu hết các khu vực vẫn do quân phòng thủ Ukraine kiểm soát. Nếu quân đội Nga không thể bổ sung lực lượng một cách hiệu quả, thì mục tiêu Kharkov sẽ khó có thể đạt được. Sau nhiều ngày giao tranh, Nga-Ukraine cũng mở được hành lang nhân đạo, một số người dân và sinh viên nước ngoài đã rời Kharkov. Quân đội Nga cũng phân phát 120 tấn hàng hóa nhân đạo cho Kharkov. Trận chiến ở Kharkov sẽ tiếp tục và chắc chắn sẽ là tâm điểm ác liệt trong cuộc chiến giữa hai bên. Người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là người dân Ukraine và hãy hy vọng rằng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình càng sớm càng tốt.

