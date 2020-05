Không chịu nổi "nhiệt" từ Israel, Iran bắt đầu rút quân khỏi Syria

Cuộc không kích gần đây nhất của Israel tiến hành vào tối ngày 4/5 tại Dalzu, làm ít nhất 14 người thiệt mạng; những người bị thiệt mạng chủ yếu là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn. Đài truyền hình Nhà nước Israel dẫn lời các nguồn tin chính thức giấu tên từ Bộ Quốc phòng Israel nói rằng, với sự gia tăng các cuộc không kích chống lại Iran ở Syria, Iran bắt đầu giảm sức mạnh quân sự ở Syria và Israel sẽ tiếp tục gây áp lực quân sự cho Iran cho đến khi Iran rút hoàn toàn lực lượng quân sự khỏi Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennet tuyên bố rằng, Israel sẽ không cho phép Iran thiết lập bất kỳ căn cứ tiền tuyến nào ở Syria. Vào tháng 2, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Jerusalem Post, ông Bennett nói rằng, Israel sẽ làm tất cả, buộc Israel phải rút hoàn toàn lực lượng vũ trang của họ ra khỏi Syria trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian qua, các lực lượng Iran và thân Iran tại Syria đã phải hứng chịu nhiều cuộc không kích của Israel; các cuộc không kích của Israel không chỉ ở phần lãnh thổ giáp giới Israel, mà còn trên toàn lãnh thổ Syria; từ thủ đô Damascus đến trung tâm công nghiệp Aleppo, và cả vùng gần biên giới Iraq. Các quan chức Israel hiếm khi bình luận về các cuộc không kích này, tuy nhiên truyền thông Israel đã cung cấp thông tin khi cho biết, Quân đội Israel đã sử dụng gần như tất cả các phương tiện, từ trực thăng vũ trang đến máy bay chiến đấu tàng hình F-35, nhưng nhiều nhất là các phi đội F-16I Sufa nổi tiếng thiện chiến. Theo những nguồn tin tức chưa được kiểm chứng còn cho biết, Arab Saudi sẵn sàng cung cấp căn cứ tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu tàng hình F-35I của Israel, để có thể đủ sức tiếp cận vào phần lớn lãnh thổ của Iran và tiến công các mục tiêu như trung tâm kinh tế, chính trị; các nhà máy làm giàu hạt nhân, căn cứ tên lửa, các trạm radar cảnh giới tầm xa… Bắt đầu từ năm 2013, Iran bắt đầu trực tiếp đưa quân vào Syria, để giúp chính quyền của Tổng thống Assad. Các lực lượng Iran ở Syria bao gồm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Hezbollah, dân quân Shiite Iraq, lực lượng vũ trang Palestine và lính đánh thuê Afghanistan. Iran đã viện trợ nhiều vũ khí cho Syria, trong đó có cả tên lửa chiến thuật, tên lửa đạn đạo tầm xa và máy bay không người lái, nhưng Tehran phủ nhận rằng, họ không có bất kỳ sự hiện diện quân sự nào ở Syria, Iran chỉ gửi lực lượng làm cố vấn cho Quân đội chính phủ Syria. Cũng bắt đầu từ từ khi Iran can thiệp trực tiếp vào Syria, Israel bắt đầu không kích thường xuyên vào các lực lượng vũ trang Iran ở Syria, chủ yếu là kho vũ khí và sở chỉ huy; mặc dù Syria tuyên bố đánh chặn thành công tên lửa của Israel, nhưng Israel sẽ tiêu diệt "luôn và ngay" các mục tiêu của Iran, nếu họ phát hiện ra. Trong các cuộc không kích, phía Israel chỉ bị thiệt hại một máy bay chiến đấu F-16I vào năm 2018 (máy bay bị trúng đạn ở Syria, nhưng kịp bay về lãnh thổ Israel và phi công kịp nhảy dù an toàn; sau đó, cuộc điều tra của Không quân Israel cho biết đó, đó là do lỗi của phi công); ngoài ra, Không quân Israel không bị bất cứ thiệt hại nào. Trên thực tế, Israel rõ ràng chưa phát huy hết sức mạnh của họ; phía Israel phàn nàn rằng, mối quan hệ đồng minh với Mỹ đã hạn chế nỗ lực chống Iran của Israel, vì Mỹ không muốn có một cuộc xung đột quy mô lớn với Iran; do vậy Israel chỉ có thể tiến hành các cuộc không kích theo kiểu "tìm diệt" nhỏ lẻ và kết hợp với các các lệnh trừng phạt của Mỹ để gây sức ép cho Iran. Với việc tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích chống lại lực lượng Iran tại Syria, cùng với đó là các lệnh cấm vận kinh tế ngặt nghèo của Mỹ, việc giá dầu lao dốc và đại dịch COVID-19 đã làm nền kinh tế Iran lao đao, do vậy, Iran khó có thể tiếp tục duy trì lực lượng quân sự ở nước ngoài như trước kia. Nhưng việc Israel có thể buộc Iran rút hoàn toàn khỏi Syria thông qua các cuộc không kích hay không, cũng chưa có thể khẳng định chắc chắn; vì theo những thông tin mới nhất, rất có thể Iran đã đưa đến Syria hệ thống phòng không Bavar-373, được ví là S-400 của Iran. Rất có thể, nếu trước khi rời khỏi Syria, Iran sẽ chơi một trận "tất tay" với Israel để trả đũa cho các vụ tiến công của Israel. Video Giải mã vũ khí Iran bắn hạ máy bay "vô địch thế giới" của Mỹ - Nguồn: VTC

Cuộc không kích gần đây nhất của Israel tiến hành vào tối ngày 4/5 tại Dalzu, làm ít nhất 14 người thiệt mạng; những người bị thiệt mạng chủ yếu là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn. Đài truyền hình Nhà nước Israel dẫn lời các nguồn tin chính thức giấu tên từ Bộ Quốc phòng Israel nói rằng, với sự gia tăng các cuộc không kích chống lại Iran ở Syria, Iran bắt đầu giảm sức mạnh quân sự ở Syria và Israel sẽ tiếp tục gây áp lực quân sự cho Iran cho đến khi Iran rút hoàn toàn lực lượng quân sự khỏi Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennet tuyên bố rằng, Israel sẽ không cho phép Iran thiết lập bất kỳ căn cứ tiền tuyến nào ở Syria. Vào tháng 2, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Jerusalem Post, ông Bennett nói rằng, Israel sẽ làm tất cả, buộc Israel phải rút hoàn toàn lực lượng vũ trang của họ ra khỏi Syria trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian qua, các lực lượng Iran và thân Iran tại Syria đã phải hứng chịu nhiều cuộc không kích của Israel; các cuộc không kích của Israel không chỉ ở phần lãnh thổ giáp giới Israel, mà còn trên toàn lãnh thổ Syria; từ thủ đô Damascus đến trung tâm công nghiệp Aleppo, và cả vùng gần biên giới Iraq. Các quan chức Israel hiếm khi bình luận về các cuộc không kích này, tuy nhiên truyền thông Israel đã cung cấp thông tin khi cho biết, Quân đội Israel đã sử dụng gần như tất cả các phương tiện, từ trực thăng vũ trang đến máy bay chiến đấu tàng hình F-35, nhưng nhiều nhất là các phi đội F-16I Sufa nổi tiếng thiện chiến. Theo những nguồn tin tức chưa được kiểm chứng còn cho biết, Arab Saudi sẵn sàng cung cấp căn cứ tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu tàng hình F-35I của Israel, để có thể đủ sức tiếp cận vào phần lớn lãnh thổ của Iran và tiến công các mục tiêu như trung tâm kinh tế, chính trị; các nhà máy làm giàu hạt nhân, căn cứ tên lửa, các trạm radar cảnh giới tầm xa… Bắt đầu từ năm 2013, Iran bắt đầu trực tiếp đưa quân vào Syria, để giúp chính quyền của Tổng thống Assad. Các lực lượng Iran ở Syria bao gồm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Hezbollah, dân quân Shiite Iraq, lực lượng vũ trang Palestine và lính đánh thuê Afghanistan. Iran đã viện trợ nhiều vũ khí cho Syria, trong đó có cả tên lửa chiến thuật, tên lửa đạn đạo tầm xa và máy bay không người lái, nhưng Tehran phủ nhận rằng, họ không có bất kỳ sự hiện diện quân sự nào ở Syria, Iran chỉ gửi lực lượng làm cố vấn cho Quân đội chính phủ Syria. Cũng bắt đầu từ từ khi Iran can thiệp trực tiếp vào Syria, Israel bắt đầu không kích thường xuyên vào các lực lượng vũ trang Iran ở Syria, chủ yếu là kho vũ khí và sở chỉ huy; mặc dù Syria tuyên bố đánh chặn thành công tên lửa của Israel, nhưng Israel sẽ tiêu diệt "luôn và ngay" các mục tiêu của Iran, nếu họ phát hiện ra. Trong các cuộc không kích, phía Israel chỉ bị thiệt hại một máy bay chiến đấu F-16I vào năm 2018 (máy bay bị trúng đạn ở Syria, nhưng kịp bay về lãnh thổ Israel và phi công kịp nhảy dù an toàn; sau đó, cuộc điều tra của Không quân Israel cho biết đó, đó là do lỗi của phi công); ngoài ra, Không quân Israel không bị bất cứ thiệt hại nào. Trên thực tế, Israel rõ ràng chưa phát huy hết sức mạnh của họ; phía Israel phàn nàn rằng, mối quan hệ đồng minh với Mỹ đã hạn chế nỗ lực chống Iran của Israel, vì Mỹ không muốn có một cuộc xung đột quy mô lớn với Iran; do vậy Israel chỉ có thể tiến hành các cuộc không kích theo kiểu "tìm diệt" nhỏ lẻ và kết hợp với các các lệnh trừng phạt của Mỹ để gây sức ép cho Iran. Với việc tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích chống lại lực lượng Iran tại Syria, cùng với đó là các lệnh cấm vận kinh tế ngặt nghèo của Mỹ, việc giá dầu lao dốc và đại dịch COVID-19 đã làm nền kinh tế Iran lao đao, do vậy, Iran khó có thể tiếp tục duy trì lực lượng quân sự ở nước ngoài như trước kia. Nhưng việc Israel có thể buộc Iran rút hoàn toàn khỏi Syria thông qua các cuộc không kích hay không, cũng chưa có thể khẳng định chắc chắn; vì theo những thông tin mới nhất, rất có thể Iran đã đưa đến Syria hệ thống phòng không Bavar-373, được ví là S-400 của Iran . Rất có thể, nếu trước khi rời khỏi Syria, Iran sẽ chơi một trận "tất tay" với Israel để trả đũa cho các vụ tiến công của Israel. Video Giải mã vũ khí Iran bắn hạ máy bay "vô địch thế giới" của Mỹ - Nguồn: VTC