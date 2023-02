Không chỉ Ukraine, NATO cũng "đau đầu" về vấn đề đạn dự trữ

Theo tờ The Sun, Quân đội Anh không còn trang bị bất kỳ khẩu pháo tự hành AS-90 nào có thể sử dụng được nữa, sau khi tất cả các đơn vị đã được tặng cho Quân đội Ukraine, khiến cho tương lai của các trung đoàn pháo binh nước này bị nghi ngờ về khả năng chiến đấu. Một số tờ báo của Anh đã đưa tin chỉ trích hành động của quân đội nước này khi tước bỏ vũ khí của hai trung đoàn Pháo binh Hoàng gia, hiện có trụ sở tại đồng bằng Salisbury, Wilts. Được sản xuất từ năm 1992-1995, Vickers AS-90 chỉ được vận hành bởi hai Trung đoàn Pháo binh Hoàng gia trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ và chỉ tham chiến trong cuộc xâm lược Iraq do Mỹ lãnh đạo năm 2003 và cuộc chiếm đóng sau đó. Các loại pháo 155mm được sản xuất ở quy mô nhỏ và có tầm bắn rất tầm thường, nhưng tương thích với các loại đạn từ các thành viên NATO khác. Ngược lại, Ukraine chủ yếu vận hành pháo 152mm trước khi nhận viện trợ nhiều loại súng phương Tây. Vì pháo binh đóng vai trò trung tâm trong chiến trường Ukraine, các hệ thống 155mm đã được cung cấp từ khắp thế giới phương Tây, từ Panzerhaubitze 2000 của Đức đến M777 của Mỹ, mặc dù vũ khí của Đức nói riêng đã bị chỉ trích vì chất lượng kém và thiếu độ tin cậy. Các nhà lãnh đạo quân sự của các lực lượng ly khai miền Đông Ukraine được Nga hỗ trợ đã cảnh báo rằng, đạn pháo dẫn đường được cung cấp cho các loại súng do NATO hỗ trợ, cụ thể như M982 Excalibur là mối đe dọa hàng đầu đối với các vị trí phòng thủ trên tiền tuyến Donbass. Khả năng tương thích với các loại đạn như vậy mang lại cho các khí tài pháo binh của phương Tây một lợi thế quan trọng so với các khí tài của Liên Xô. Kho dự trữ pháo Liên Xô của Ukraine có từ những năm 1980, do đó thiếu khả năng tiếp cận với các loại dẫn đường hiện đại. Đạn dược dẫn đường được thực hiện hiệu quả nhờ mạng lưới rộng lớn gồm hàng trăm vệ tinh của NATO đang hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine, cung cấp dữ liệu tình báo và mục tiêu quan trọng. Ukraine đã nhanh chóng gặp phải vấn đề lớn khi nguồn cung cấp pháo 152mm cạn kiệt, đạn với cỡ nòng này được sản xuất chủ yếu ở Nga và Triều Tiên, tuy nhiên với vũ khí sử dụng đạn 155mm thì có thể được tiếp tế bởi các đối tác an ninh phương Tây. Điều này dẫn đến kỳ vọng rằng tỷ lệ lực lượng pháo binh Ukraine sử dụng pháo 155mm sẽ tiếp tục tăng theo thời gian và phản ánh sự liên kết địa chính trị của nước này với NATO sau năm 2014. Tuy nhiên, sự xói mòn kho dự trữ quân sự của các thành viên NATO do việc cung cấp quy mô lớn vũ khí cho Ukraine đã gây ra tranh cãi đáng kể, với kết quả là dự trữ đạn dược của một số thành viên NATO đã giảm xuống dưới mức an toàn tối thiểu. Thật vậy, cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân Anh đã nghỉ hưu Richard Barrons, là một trong số những người nhấn mạnh rằng việc cắt giảm sản xuất đạn dược trong nhiều năm cùng với việc cung cấp đạn cho Ukraine sẽ khiến vị thế cường quốc quân sự của Anh bị lung lay. Trước đó, Nga được cho là đã phải đối mặt với các vấn đề tương tự bởi nguồn cung cấp đạn dược, tuy nhiên nhiều nguồn tin của Mỹ tuyên bố rằng các đơn vị tiền tuyến của họ hiện đang được cung cấp các loại đạn pháo cỡ nòng 152mm tương thích từ một đối tác nước ngoài.

