Vào ngày 20/1, một số thông tin đã được đưa ra về những thành công chiến thuật của quân đội Nga ở khu vực Zaporozhye, trên mặt trận giữa Hulyaipole và hồ chứa Kakhovka. Nơi Quân đội Nga tăng cường phòng thủ trong những tháng trước của Quân khu phía Bắc và những tiến bộ cục bộ đã được ghi nhận. Vậy những thay đổi này có liên quan gì và chúng có mở ra khả năng tràn ngập phần còn lại của tỉnh Zaporozhye không? Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/1 cho biết: Các đơn vị của Quân khu miền Đông đã giải phóng làng Lobkovoe, phía bắc thành phố Tokmak (bị quân đội Nga tràn ngập từ tháng 3 năm ngoái). Ông Volodymyr Rogov, nhà lãnh đạo của phong trào Zaporozhye “Chúng tôi cùng với Nga”, đã nói với hãng thông tấn Nga TASS: Việc chiếm khu dân cư nhỏ nằm trên con đường giữa làng Kamenskoe và thành phố Orekhiv, do Quân đội Ukraine kiểm soát, đã làm khó khăn rất nhiều việc chuyển quân số, đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine. Ông Rogov cũng thông báo về thành công cục bộ của Quân đội Nga ở vùng ngoại ô thành phố Orekhiv: “Pháo binh của chúng ta đang bắn phá mãnh liệt, hiện quân ta đã kiểm soát được hoàn toàn bốn khu dân cư ở ngoại ô Orekhiv”. Thành phố Orekhiv vừa bị quân Nga tràn ngập, nằm cách trung tâm khu vực Zaporozhye do quân đội Ukraine kiểm soát khoảng 60 km. “Cường độ pháo kích vào các vị trí của kẻ thù là một kỷ lục. Chỉ trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận hơn 200 cuộc tấn công của chúng tôi. Điều này được chứng minh bằng các báo cáo nội bộ của họ, mà chúng tôi có thể chặn được”; nguồn tin cho biết. Ông Rogov nói thêm rằng, giao tranh đang diễn ra từ giáp giới của vùng Zaporozhye với tỉnh Donetsk, hướng tới các làng Olgovskoye, Malinovka, Charivnoye, Belogorye cho đến làng Kamenskoye. Trên kênh Telegram của mình, ông Rogov làm rõ rằng, hỏa lực từ xe tăng, pháo binh đã được bắn vào các vị trí của quân Ukraine tại 12 khu dân cư trong khu vực: Olgovskoye, Malinovka, Gulyaipole, Zaliznichnoye, Gulyaipolskoye, Charivnoye, Belogorye, Malaya Tokmachka, Orekhov, Nesteryanka Malyye Shcherbaki và Kamenskoe. Theo thông tin hôm 21/1, một kho chứa vũ khí và thiết bị đã bị phá hủy gần làng Kamenskoye, quận Vasilyevsky. Một radar trinh sát pháo binh AN/TPQ-37 của Ukraine bị phá hủy tại khu vực Malaya Tokmachka. Trong ngày 22/1, có khoảng 90 quân nhân quân Ukraine chết và bị thương; bốn xe bọc thép, một pháo tự hành Akatsiya, hai pháo D-20 và D-30 bị phá hủy tại mặt trận mới Zaporozhye. Trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở tiền tuyến, Quân đội Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho thế trận phòng ngự. Như ông Rogov đã nói, hệ thống phòng ngự nhiều tầng, đang được Quân đội Ukraine đang được gấp rút xây dựng ở Zaporozhye với 3 cấp độ. Tuyến phòng ngự đầu tiên đi dọc theo đường chiến tuyến; tuyến thứ hai ở vùng ngoại ô gần nhất của Zaporozhye (Kamyshevakha, Kushugum), và tuyến thứ ba đang được xây dựng bên trong thành phố Zaporozhye. Gần đây, quân Ukraine và cả lính đánh thuê nước ngoài đã tập trung ở Zaporozhye, để chuẩn bị mở chiến dịch phản công mùa đông; nhưng bây giờ họ phải chuyển sang thế phòng ngự. Theo ông Rogov, quân đội Ukraine đang gấp rút xây dựng công sự, sở chỉ huy, boongke, kho đạn, kho vũ khí tại các nhà máy chế tạo máy và doanh nghiệp luyện kim của nhà tài phiệt Rinat Akhmetov. “Việc tràn ngập Zaporozhye sẽ rất khó khăn. Chúng tôi có thể sẽ phải sử dụng tất cả lực lượng của mình”, chuyên gia Rogov kỳ vọng và nói thêm rằng, với sự phát triển cơ sở hạ tầng và dân cư dày đặc, quân đội Nga nên tính đến kinh nghiệm của Mariupol và Soledar khi chiến đấu tại đây. Còn nhà phân tích quân sự Mikhail Onufrienko tin rằng, quân Nga có thể gia tăng chiến sự không chỉ trong khu vực Zaporozhye, mà trên toàn bộ mặt trận, "từ vùng Belgorod và cho đến Dnieper". Ông Onufrienko cũng cho rằng, hiện quân đội Nga đã đạt được thành công lớn nhất ở khu vực Bakhmut, nơi họ đang đột nhập hết khu vực kiên cố này đến khu vực kiên cố khác một cách có phương pháp. Điều này buộc Ukraine phải rút một phần quân khỏi hướng Zaporozhye để chuyển đến Donbass. Cần lưu ý rằng từ những lời của Vladimir Rogov, cũng có thể kết luận rằng, các vị trí của Quân đội Ukraine trên khu vực Zaporozhye của mặt trận hóa ra lại là một mắt xích yếu. Theo ông, các lực lượng quân sự quan trọng của Ukraine hiện đã được chuyển từ hướng Zaporozhye sang Donetsk và Luhansk. Hãng thông tấn TASS của Nga đã phỏng vấn ông Rogov, được phát sóng trên Solovyov Live: “Trước đây có bảy hoặc tám đơn vị Ukraine bố trí trên hướng Zaporozhye; nhưng hiện nay, thực tế không có đơn vị đủ quân nào, chỉ có một ít lực lượng của họ”. Chính trị gia Rogov cũng đã đề cập đến việc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 35, cũng như Lữ đoàn Pháo binh 55 của Ukraine đã được chuyển hoàn toàn đến gần Kurakhovo của khu vực Donetsk. Thậm chí là Lữ đoàn sơn cước 128 của Ukraine, được thành lập ở vùng Transcarpathian, đã bị quân Nga đánh thiệt hại nặng và sau khi được bổ sung quân số, đã được ném vào mặt trận Donbass; còn Lữ đoàn đổ bộ đường không 79 hiện đang bị quân Nga kìm chân ở vùng Maryinka (Donetsk). Ông Rogov tin tưởng vào sự thành công của việc tiếp tục tràn ngập Zaporozhye có thể bắt đầu vào mùa xuân. Tuy nhiên, theo chuyên gia Onufrienko, còn quá sớm để nói về khả năng tràn ngập thành phố Zaporozhye, thủ phủ của tỉnh Zaporozhye. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov của Nga cho rằng, không thể coi nhẹ yếu tố trợ giúp quân sự của phương Tây cho Kiev. Lãnh đạo quân sự của Ukraine, đã lập kế hoạch tấn công, để cắt hành lang trên đất liền từ lãnh thổ Nga, đến bán đảo Crimea. Ông Leonkov cho rằng: Toàn bộ hành lang đất liền lãnh thổ Nga đến Crimea, con đường đi qua Mariupol, Melitopol, Berdyansk; thì với hỏa lực của tên lửa HIMARS và đạn pháo dẫn đường Excalibur, cũng như đưa các nhóm phá hoại và trinh sát, sẽ làm khó khăn cho Nga. “Ngoài ra, Quân đội Ukraine có thể cố gắng tấn công Quân đội Nga ở sườn phía bắc, tại khu vực Svatovo và Kremennaya. Chính vì điều này mà Tư lệnh Quân đội Ukraine Zaluzhny, đã đề nghị phương Tây cung cấp hàng trăm xe tăng, để sử dụng chúng như một vũ khí đột phá”, ông Leonkov nói thêm. “Việc cung cấp đạn 105 mm và 155 mm cho xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Pháp và xe chiến đấu bọc thép Stryker của Mỹ, có thể sẽ được nhất trí”, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov giải thích. Do đó theo ông Leonkov, với vũ khí mới, Quân đội Ukraine có thể thành lập một số nhóm chiến thuật cấp đại đội, dựa trên các phương tiện cơ giới chiến đấu hạng nhẹ như Stryker hoặc AMX-10RC, sẽ có nhiệm vụ như xe tăng. Còn xe chở quân Marder và Bradley M2, theo dự kiến, sẽ hỗ trợ hỏa lực và vận chuyển quân Ukraine và Quân đội Ukraine cố gắng cắt đứt khu vực phòng ngự của quân Nga ở khu vực Melitopol. Nhưng trên thực tế, giờ đây quyền chủ động chiến thuật vẫn thuộc về phía Nga.

