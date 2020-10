Khóc thét trước "siêu phẩm" vũ khí Nga trong tay quân đội người Kurd

Có lẽ các “cha đẻ người Nga-Liên Xô” khi nhìn thấy vũ khí huyền thoại của mình được quân đội người Kurd độ lại chắc phải “vô cùng thán phục” trước hàng loạt ý tưởng của một lực lượng chỉ coi là dân quân, bán quân sự. Nhằm phục vụ cho cuộc chiến chống phiến quân IS, quân đội người Kurd đã tự “nâng cấp” hàng loạt vũ khí có nguồn gốc từ Nga-Liên Xô. Tuy nhiên, do trình độ kỹ thuật “chắp vá, thô sơ”, nên họ đã vô tình tạo ra những vũ khí khiến người ta “phì cười”. Trong ảnh, xe bọc thép BTR-60PB được lắp thêm giáp che hầu hết bánh. Các tấm giáp này có thể tăng cường tốt hơn để bảo vệ bánh xe nhưng vô tình nó khiến chiếc xe giảm đáng kể độ cơ động nhất là khi vượt hào, dốc cao. Xe bọc thép MT-LB “gốc” chỉ được trang bị tháp pháo nhỏ với súng máy 7,62mm PKT. Nhưng người Kurd chắc mong có được loại hỏa lực mạnh hơn, vậy là họ tháo tháp pháo nhỏ lắp thêm mấy tấm thép tạo thành tháp pháo với đại liên 12,7mm DShK. Xạ thủ đại liên 12,7mm trên tăng T-55 thường dễ bị tổn thương khi leo ra ngoài bắn súng. Thế là người Kurd quyết định lắp thêm “ống cống thép” để bảo vệ cho xạ thủ. Cải tiến này đúng ra là hợp lý, nhưng do trình độ kỹ thuật thô sơ nên thiếu tính thẩm mỹ. Giáp tăng T-55 vốn không là đối thủ của súng chống tăng và tên lửa TOW của phiến quân IS nên người Kurd đã “độ” thêm hai thùng đạn gắn chặt vào tháp pháo để “tăng giáp”. Thân xe chiến đấu bộ binh BMP-1 bị mất tháp pháo được người Kurd lắp tháp súng máy 12,7mm tự chế. Xe bọc thép chở quân do người Kurd tự chế tạo trên khung gầm tăng T-55. Có lẽ chiếc tăng này bị phá hỏng trong chiến đấu, nhưng thân xe vẫn đảm bảo nên được cải tiến. Một chiếc tăng T-55 khác đã mất tháp pháo được thay tháp pháo mới với súng máy 2 nòng 14,5mm. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được lắp giáp lồng phía trước thân và lắp thêm các tấm giáp dọc hông. Xe tăng T-72 cũng được “độ” giáp lồng để đối phó với RPG và TOW. Chưa biết hiệu quả tới đâu nhưng ít nhất là việc lắp thêm giáp giúp các chiến binh người Kurd yên tâm hơn. Video Người Kurd bị phản bội: Bài học cho các đồng minh của Mỹ - Nguồn: An ninh thế giớiMô tả video

Có lẽ các “cha đẻ người Nga-Liên Xô” khi nhìn thấy vũ khí huyền thoại của mình được quân đội người Kurd độ lại chắc phải “vô cùng thán phục” trước hàng loạt ý tưởng của một lực lượng chỉ coi là dân quân, bán quân sự. Nhằm phục vụ cho cuộc chiến chống phiến quân IS, quân đội người Kurd đã tự “nâng cấp” hàng loạt vũ khí có nguồn gốc từ Nga-Liên Xô. Tuy nhiên, do trình độ kỹ thuật “chắp vá, thô sơ”, nên họ đã vô tình tạo ra những vũ khí khiến người ta “phì cười”. Trong ảnh, xe bọc thép BTR-60PB được lắp thêm giáp che hầu hết bánh. Các tấm giáp này có thể tăng cường tốt hơn để bảo vệ bánh xe nhưng vô tình nó khiến chiếc xe giảm đáng kể độ cơ động nhất là khi vượt hào, dốc cao. Xe bọc thép MT-LB “gốc” chỉ được trang bị tháp pháo nhỏ với súng máy 7,62mm PKT. Nhưng người Kurd chắc mong có được loại hỏa lực mạnh hơn, vậy là họ tháo tháp pháo nhỏ lắp thêm mấy tấm thép tạo thành tháp pháo với đại liên 12,7mm DShK. Xạ thủ đại liên 12,7mm trên tăng T-55 thường dễ bị tổn thương khi leo ra ngoài bắn súng. Thế là người Kurd quyết định lắp thêm “ống cống thép” để bảo vệ cho xạ thủ. Cải tiến này đúng ra là hợp lý, nhưng do trình độ kỹ thuật thô sơ nên thiếu tính thẩm mỹ. Giáp tăng T-55 vốn không là đối thủ của súng chống tăng và tên lửa TOW của phiến quân IS nên người Kurd đã “độ” thêm hai thùng đạn gắn chặt vào tháp pháo để “tăng giáp”. Thân xe chiến đấu bộ binh BMP-1 bị mất tháp pháo được người Kurd lắp tháp súng máy 12,7mm tự chế. Xe bọc thép chở quân do người Kurd tự chế tạo trên khung gầm tăng T-55. Có lẽ chiếc tăng này bị phá hỏng trong chiến đấu, nhưng thân xe vẫn đảm bảo nên được cải tiến. Một chiếc tăng T-55 khác đã mất tháp pháo được thay tháp pháo mới với súng máy 2 nòng 14,5mm. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được lắp giáp lồng phía trước thân và lắp thêm các tấm giáp dọc hông. Xe tăng T-72 cũng được “độ” giáp lồng để đối phó với RPG và TOW. Chưa biết hiệu quả tới đâu nhưng ít nhất là việc lắp thêm giáp giúp các chiến binh người Kurd yên tâm hơn. Video Người Kurd bị phản bội: Bài học cho các đồng minh của Mỹ - Nguồn: An ninh thế giớiMô tả video