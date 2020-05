Khẩu súng tiểu liên siêu hiện đại, siêu nhỏ gọn của cảnh sát cơ động Việt Nam

Trong biên chế của lực lượng Cảnh sát cơ động Việt Nam có mặt các loại súng tiểu liên cực kỳ hiện đại và uy lực đó là MP-5, MP-5X, MP-5A3 cùng nhiều biến thể khác. Nguồn ảnh: VTV. Về cơ bản, những khẩu tiểu liên này đều được thiết kế dựa trên thiết kế của súng tiểu liên MP-5 - khẩu súng tiểu liên do Đức thiết kế từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: TL. Sử dụng cỡ đạn tiểu liên 9x19mm hoặc 7x62x25mm, MP-5 được xếp vào hàng súng tiểu liên với hỏa lực mạnh vừa phải nhưng tốc độ bắn cao, độ giật thấp. Nguồn ảnh: TL. Có trọng lượng rỗng chỉ từ 2,5 kg tùy từng phiên bản, khẩu súng tiểu liên này đặc biệt phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Nguồn ảnh: TL. So với súng trường tấn công AK-47, tiểu liên MP-5 có sức sát thương thấp hơn, rất phù hợp với lực lượng cảnh sát cơ động - lực lượng vốn dĩ có nhiệm vụ trấn áp tội phạm - thay vì tiêu diệt đối tượng ngay lập tức khi giao tranh như quân đội. Nguồn ảnh: TL. Trong các nhiệm vụ tác chiến đặc thù của lực lượng cảnh sát cơ động - bao gồm cả giải cứu con tin, việc sử dụng súng tiểu liên với mức độ sát thương thấp cũng đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin trong trường hợp giao tranh với đối tượng tình nghi. Nguồn ảnh: TL. Do là tiểu liên có độ giật thấp, MP-5 có tốc độ bắn khá nhanh, tối đa có thể lên tới 900 viên mỗi phút, sơ tốc đầu đạn đạt tối đa 400 mét/giây tùy từng phiên bản và kích thước nòng. Nguồn ảnh: Zingnews. Tốc độ bắn nhanh này là nhanh hơn cả tốc độ bắn lý thuyết của súng trường tấn công AK-47, cho phép xạ thủ thực hiện những pha "càn quét" vào từng góc phòng, góc nhà khi cần thiết. Nguồn ảnh: TL. Tùy từng phiên bản với những cỡ đạn khác nhau mà MP-5 thường được trang bị kèm hộp tiếp đạn 15, 30 hoặc 40 viên. Cá biệt, có phiên bản sử dụng hộp tiếp đạn dạng trống với 100 viên. Nguồn ảnh: TL. Hiện tại, ngoài Việt Nam trên thế giới còn khoảng gần 80 quốc gia khác cũng đang sử dụng khẩu súng này. Thậm chí, Đức đã bán thiết kế cho hơn 10 quốc gia khác để những biến thể của khẩu MP-5 được sản xuất gần như khắp thế giới. Nguồn ảnh: TL. Video PP-2000 - khẩu tiểu liên đặc biệt của lực lượng chống khủng bố Nga.

