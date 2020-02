Bất ngờ: Trong quân đội Lào có "siêu tiểu liên" do Trung Quốc sản xuất

Trong những hình ảnh mới nhất về lực lượng đặc nhiệm dù của Lào vừa được "lên sóng", có sự xuất hiện của khẩu súng tiểu liên JS 9 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Đây là khẩu súng tiểu liên JS 9 "Trùng Song Thương" được Trung Quốc sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài từ năm 2006 tới nay. Nguồn ảnh: Sina. JS 9 được Lào sử dụng cho các lực lượng đặc biệt của quốc gia này trong đó có lực lượng lính dù. Nguồn ảnh: Sina.Súng tiểu liên JS 9mm là bản xuất khẩu của súng tiểu liên QCW-05 được sử dụng trong biên chế của quân đội Trung Quốc hiện nay. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu súng này cũng còn được biết tới với cái tên CS/LS2 và được sản xuất bởi tập đoàn công nghiệp quốc phòng Trùng Khánh. Nguồn ảnh: Sina. Ưu điểm của súng tiểu liên JS 9mm đó là nó có trọng lượng cực kỳ nhẹ, chỉ 2 kg với chiều dài 450mm trong đó phần nòng nóng lên tới 250mm. Nguồn ảnh: Sina. Sỡ dĩ có được thiết kế nhỏ gọn và chiều dài nòng súng lớn này là do JS 9mm sử dụng thiết kế kiểu Bullpup với hộp tiếp đạn nằm ở phía sau tay cầm. Nguồn ảnh: Sina. Đúng như cái tên gọi của mình, JS 9mm sử dụng cỡ đạn 9x19mm với nhiều phiên bản khác nhau. Súng sử dụng cơ chế trích khí ngược và khoá nòng mở. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ bắn của tiểu liên JS 9mm rất cao, tối đa có thể lên tới 900 viên mỗi phút, sơ tốc đầu nòng đạt 321 mét/giây. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên do chiều dài nòng hạn chế, súng chỉ có tầm bắn tối đa 400m trong đó tầm bắn gây sát thương là 200 mét. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu súng này thường được thấy xuất hiện với phiên bản gắn kèm ống giảm thanh. Ở phiên bản này, tốc độ bắn của súng được giữ nguyên như sơ tốc đầu nòng giảm và tầm bắn cũng giảm theo. Nguồn ảnh: Sina. Súng tiểu liên siêu nhỏ gọn PP2000 với cỡ đạn 9mm và khả năng khai hoả với tốc độ khủng khiếp.

