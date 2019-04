Taliban có gì mà mạnh miệng tuyên bố bắn hạ B-52 Mỹ?

Sau một loạt các vụ tấn công đẫm máu của Taliban ở Afghanistan trong thời gian gần đây, khiến người Mỹ thiệt hại nặng nề. Giới quan sát quốc tế cho rằng có khả năng thông tin Taliban bắn hạ B-52H của Mỹ là thật. Vấn đề bây giờ là Taliban đã sử dụng loại vũ khí gì để bắn hạ được chiếc siêu pháo đài bay được coi là an toàn hàng đầu này? Nguồn ảnh: Tracker. Phản bác lại cáo buộc này, phía Mỹ cho biết chiếc B-52H của họ đã rơi do tai nạn và phủ nhận việc B-52H bị bắn hạ bởi hoả lực của Taliban kèm theo đó là khẳng định rằng Taliban hoàn toàn không có bất cứ vũ khí nào có thể bắn hạ được B-52. Nguồn ảnh: Flightradar. Đáp lại, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng loại vũ khí phù hợp nhất mà Taliban sử dụng để bắn hạ B-52H của Mỹ là pháo phòng không ZU-23-2. Đây là loại pháo phòng không cỡ nòng 23mm, hai nòng. Nguồn ảnh: Flickr. Giống như nhiều vũ khí khác ở Trung Đông, ZU-23-2 cũng thường được chế lại để đặt lên thùng xe tải, tăng độ cơ động cho toàn bộ cơ cấu phòng không này. Thực tế ZU-23-2 có tổng trọng lượng chỉ chưa tới 1000 kg. Nguồn ảnh: Flickr. Điểm khó hiểu ở đây đó là tầm bắn tối đa mà ZU-23-2 có thể đạt được hiệu quả chỉ 2,5 km. Điều này có nghĩa ở độ cao lên tới hơn 12.000 mét mà B-52H có thể đạt được, khẩu pháo ZU-23-2 này sẽ hoàn toàn vô dụng. Nguồn ảnh: Flickr. Mặc dù vậy, có thể khẳng định rằng ZU-23-2 hoàn toàn có đủ khả năng bắn hạ B-52H khi chiếc máy bay này vào tầm ngắm và chắc chắn rằng không phải lúc nào B-52H cũng ở độ cao trên 10.000 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, ZU-23-2 hoàn toàn có thể phục kích B-52H ở giai đoạn chiếc máy bay này cất và hạ cánh. Khi đó, độ cao của B-52H sẽ có thời điểm nằm trong tầm ngắm của ZU-23-2. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc ZU-23-2 được độ lại cơ cấu chuyển động bằng cách đặt trên thùng xe tải, cho phép một toán ZU-23-2 có độ cơ động cao, di chuyển nhanh cũng củng cố thêm cho giả thiết này. Khi đó, các toàn ZU-23-2 của Taliban hoàn toàn có thể sử dụng lối đánh du kích để đón lõng B-52 của Mỹ vào thời điểm chiếc máy bay này lên hoặc xuống sân bay. Nguồn ảnh: Pinterest. ZU-23-2 là loại pháo cao xạ khá cũ, đã ra đời từ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước nhưng tới nay vẫn được sử dụng tại rất nhiều quốc gia. Khẩu pháo cao xạ này có hai nòng, sử dụng đạn cỡ 23x152mm và có tốc độ bắn từ 400 tới tối đa 2000 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: BI. Nhiều quốc gia hiện đang sử dụng ZU-23-2 đã tăng cường thêm độ hiện đại của khẩu pháo này bằng cách "độ" thêm cho nó khả năng tự vận hành với các hệ thống điều khiển từ xa, kết hợp nhiều dàn pháo với nhau, tạo ra trận địa pháo hiện đại và chính xác mà không yêu cầu các kíp vận hành phải có mặt điều khiển trực tiếp. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom B-52 của Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam.

