Khẩu pháo được mệnh danh là “súng bắn tỉa” của pháo binh Mỹ

Lựu pháo M777 có khối lượng 4.200kg, hiện là pháo dã chiến cỡ nòng 155mm có trọng lượng nhẹ nhất thế giới, nhẹ hơn 41% so với trọng lượng của khẩu pháo M198, nhờ được sử dụng nhiều chất liệu titan hơn trong quá trình thiết kế các bộ phận cấu thành. Thời gian triển khai chiến đấu của khẩu đội pháo M777 là 2 phút 10 giây; thời gian thu pháo là 2 phút 23 giây; pháo có chiều dài 10,7m khi tác chiến và thu lại chỉ còn 9,5m khi hành quân; kíp chiến đấu gồm 5-7 thành viên (ít hơn so với 9 thành viên của M198). M777 có thể được vận chuyển bằng trực thăng, máy bay vận tải hoặc được kéo bởi các phương tiện vận tải có trọng lượng trên 2,5 tấn, có khả năng cơ động hơn rất nhiều so với các loại pháo tương tự của Nga, đây là một lợi thế trong tác chiến ở vùng sơn cước, dễ triển khai tại khu vực bờ biển để chống đổ bộ. M777 có tốc độ bắn rung bình 2 viên đạn/phút, khi cần có thể bắn tới 5 viên/2 phút với hệ thống khai hỏa điện tử. Pháo có thể sử dụng được nhiều loại đạn để tấn công các loại mục tiêu khác nhau. Tầm bắn ngắn nhất của pháo là 24km, khi sử dụng với đạn tăng tầm (ERFB) thì tầm bắn có thể lên tới 30 km và sử dụng loại đạn thông minh M982 Excalibur dẫn đường gằng GPS thì tầm bắn lên tới tới 40km. Lựu pháp M777 là một trong số ít những dòng pháo có nòng được mạ kim loại crom, giúp tăng thời gian khai thác sử dụng pháo lên đến 50%, dễ dàng lau chùi và tăng độ chính xác cho mỗi phát bắn trong điều kiện chiến trường ác liệt. Từ các kết quả thử nghiệm xuất sắc, quân đội và báo chí Mỹ đánh giá M777 là những khẩu "súng bắn tỉa" của lực lượng pháo binh. M777 được chế tạo để sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tương tự lựu pháo tự hành M109A6 Palladin để dẫn hướng, chỉ điểm và tự định vị. Điện được cung cấp bởi một động cơ hybrid điện-quay mới và độc đáo do tập đoàn Liquid Piston thiết kế và chế tạo. Phiên bản M777 Canada thì sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số do Leonardo MW sản xuất. Năm 2014, quân đội Mỹ bắt đầu một số nâng cấp M777 bao gồm trang bị các màn hình hiển thị tinh thể lỏng, cập nhật phần mềm... và tiến tới trang bị màn hình cảm ứng, máy tính mới và radio kỹ thuật số. Tháng 5/2017, một số quan chức quân đội Mỹ tiết lộ rằng nước này đã mua đạn tiên tiến BONUS của Thụy Điển cho pháo M777, kết hợp cảm biến quét mặt đất để tìm mục tiêu và tấn công xuyên phá từ trên không. Dòng lựu pháo mới nhất của Mỹ và khối NATO này còn có các biến thể như M777 có điều khiển hỏa lực; M777A1 nâng cấp số hóa, bổ sung nguồn điện, định vị toàn cầu bằng vệ tinh, dẫn hướng bằng quán tính, radio kỹ thuật số… M777A2 được nâng cấp phần mềm Block 1A, bổ sung ngòi cảm ứng di động pháo binh nâng cao (EPIAFS) để kích hoạt và tăng độ chính xác của đạn Excalibur; M777ER sử dụng pháo có chiều dài bằng 52 lần cỡ nòng (thêm 1,8m nòng pháo và khoảng 450kg cho toàn hệ thống), nâng cự li bắn từ 30 lên 70km đang là dự định. Loại đạn pháo mới nhất cỡ 155mm của Mỹ vừa được hoàn tất thử nghiệm dùng laser dẫn đường cho phép M777 bắn trúng các mục tiêu di động ở khoảng cách lớn không khác gì pháo phản lực. Trên lý thuyết, sai lệch mục tiêu của loại đạn pháo này chỉ vài mét ở tầm bắn bắn tối đa 40km. Hiện tại, quân đội Mỹ chỉ có duy nhất loại đạn pháo cỡ 155mm được trang bị hệ thống đầu dò tiên tiến bằng laser. Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên trong Chiến tranh Afghanistan năm 2001, M777 đã tham gia nhiều cuộc chiến khác như chiến tranh Iraq, cuộc chiến chống IS, xung đột biên giới Trung - Ấn. Hiện nay M777 đang có trong biên chế của nhiều quốc gia như Australia, Canada, Ấn Độ, Arab Saudi và Mỹ. Nguồn ảnh: USArmy.

