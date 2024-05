Kharkov nguy ngập, Tổng thống Ukraine tức giận, "mắng" các tướng lĩnh

Vào ngày 22/5, hãng tin RIA Novosti, TASS và các phương tiện truyền thông nước ngoài khác đưa tin, ông Vitaly Gancev, người đứng đầu cơ quan hành chính Kharkov do Nga bổ nhiệm, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga rằng, Quân đội Nga gần đây đã phát động một chiến dịch quân sự ở Kharkov và thu được kết quả ban đầu khả quan. Ông Vitaly Gancev cũng cho biết, Quân đội Nga đã kiểm soát thành công khu vực phía tây và phía bắc Volchansk, một thành phố quan trọng ở phía bắc tỉnh Kharkov. Được biết, trong 2 tuần qua, Quân đội Nga liên tục mở các cuộc tấn công ác liệt về hướng Kharkov, nhằm chiếm lại khu công nghiệp quan trọng này của Ukraine. Thông tin do Quân đội Nga đưa ra cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, Quân đội Nga có thể kiểm soát thêm một hoặc nhiều làng, thị trấn mỗi ngày. Hơn nữa, thành phố Volchansk, hiện do Quân đội Nga kiểm soát một phần, có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng. Về mặt lịch sử, đây là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Ukraine, khi những người Nga đã định cư ở đây ngay từ năm 1674. Về mặt chiến thuật, đây là một trong những trung tâm hành chính của khu vực và là trung tâm của tuyến đường sắt Belgorod-Donbass. Trong Thế chiến thứ hai, Quân đội Đức đã giao chiến ác liệt với Hồng quân Liên Xô tại đây... Trước cuộc tấn công ác liệt của Quân đội Nga vào Kharkov, lãnh đạo Kiev rõ ràng trở nên lo lắng. Chính quyền Ukraine gần đây tuyên bố rằng, Quân đội Nga vẫn đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine và lực lượng của Quân đội Ukraine trong khu vực đang được điều chỉnh, bao gồm cả việc rút quân khỏi các mặt trận khác, để tăng cường cho Kharkov. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố tình hình của họ hiện nay tại Kharkov “tương đối khó khăn”, nhưng “vẫn trong tầm kiểm soát”. Tuy nhiên Tổng thống Zelensky rõ ràng rất không hài lòng với tình huống này. Vài ngày trước, một quan chức Chính phủ Ukraine giấu tên tiết lộ với tạp chí Economist của Anh rằng, khi tình hình ở Kharkov tiếp tục xấu đi, khả năng “kiềm chế cảm xúc” của Tổng thống Zelensky đã gặp khủng hoảng. Ông nói rằng, Tổng thống Zelensky gần đây đã "mắng" các tướng Quân đội cấp cao Ukraine của mình trong một động thái hiếm thấy, đồng thời cáo buộc các tướng này "che giấu tình hình thực sự ở chiến trường Nga-Ukraine". Trong ảnh là thành phố Volchansk khói bom đạn bay mù mịt. Chúng ta không biết liệu các tướng lĩnh Ukraine có che giấu tình hình thực sự hay không, nhưng với tư cách là "tổng thống thời chiến" của Ukraine, ông Zelensky đã bộc lộ sự bất mãn và nghi ngờ đối với các tướng lĩnh Ukraine một cách quyết liệt như vậy, điều này rõ ràng là không phù hợp về mặt chuyên môn, cực kỳ dễ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn nội bộ giữa Quân đội Ukraine và chính phủ nước này. Đặc biệt là các tướng lĩnh Quân đội Ukraine đã rất lo ngại, chính quyền Kiev sẽ chọn cách "phản bội" trước sức ép tấn công của Nga, tức là bán đứt quyền kiểm soát khu vực Kharkov, để đổi lấy một phần quyền lực bằng hiệp định hòa bình. Khi quân Nga tiếp tục tấn công, Tổng thống Zelensky càng “tan vỡ tình cảm”, thì càng minh chứng một điểm đó là, những vấn đề nội bộ của Ukraine ngày càng lộ rõ và đã đến mức không ai có thể bỏ qua. Theo một báo cáo do Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga công bố gần đây cho biết, thực sự đang có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về niềm tin giữa chính quyền của Tổng thống Zelensky và Quân đội Ukraine. Nhất là sau khi Tướng Valery Zaluzhny bị cho thôi chức Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine. Mặt khác, người dân Ukraine đã không còn tin tưởng vào Chính phủ Ukraine và ngày càng nhiều người tin rằng, Tống thống Zelensky đã không thực hiện được lời hứa của mình. Thông tin cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Zelensky trong Quân đội Ukraine đã giảm xuống còn 17% và tiếp tục giảm. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến thời gian gần đây, ông Zelensky hiếm khi đến doanh trại quân đội. Thông tin điều tra cho thấy, có tới 70% người dân Ukraine không còn tin tưởng vào chính quyền, cũng như các nhận xét của ông Zelensky và hệ thống truyền thông Ukraine. Ngày càng có nhiều người hy vọng nhanh chóng rời Ukraine và tìm nơi ẩn náu ở châu Âu... Vì vậy, ông Zelensky hiện đang nỗ lực thực hiện một cuộc “thanh trừng lớn” và cố gắng duy trì quyền kiểm soát của mình đối với Quân đội và Chính phủ Ukraine, bằng cách bổ nhiệm những người bạn thân để cứu vãn tình thế. Có suy đoán rằng, cuộc tấn công của Nga chỉ là động lực và xung đột nội bộ ở Ukraine mới là thách thức thực sự mà Tổng thống Zelensky phải đối mặt. Hiện ông Zelensky đã hết nhiệm kỳ tổng thống, nhưng Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh, nên chưa thể tổ chức bầu cử và ông Zelensky vẫn đương tuyền tổng thống. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, ông Zelensky có thể bị buộc phải từ chức do một cuộc đảo chính, nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn hai năm và phần thiệt hại lớn nhất chắc chắn là đất nước và người dân Ukraine. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Ukrinform, CNN, Reuters).

