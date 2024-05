Nga đang xây dựng "vùng đệm an toàn" tại Kharkov, 10 km liệu có đủ?

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, mục đích hoạt động của Quân đội Nga ở khu vực Kharkov không phải là trực tiếp chiếm thành phố này, mà là tạo ra vùng đệm an toàn, để bảo vệ khu vực Belgorod khỏi các cuộc tấn công và hỏa lực pháo binh của Quân đội Ukraine. Giờ đây, Quân đội Nga đã kiểm soát khu vực biên giới Nga-Ukraine, mối đe dọa quấy rối trên bộ của Quân đội Ukraine về cơ bản có thể bị loại bỏ. Đối với các cuộc tấn công bằng pháo binh, hiện phương Tây cấm Ukraine sử dụng những vũ khí có tầm bắn xa như pháo phản lực cơ động cao HIMARS tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga và thực tế, Quân đội Ukraine không có nhiều vũ khí tấn công tầm xa như vậy. Do vậy, hỏa lực chính của Ukraine dùng để tấn công Belgorod bao gồm pháo phản lực RM70 do Séc sản xuất (là bản sao của pháo phản lực BM-21 của Liên Xô) và các hệ thống pháo phản lực BM-21 do Liên Xô sản xuất. Ngoài ra còn có pháo tự hành 2S22 được sản xuất trong nước. Hiện tại, tầm bắn tối đa của pháo phản lực RM-70 và BM-21 và pháo tự hành 155mm 2S22 của Quân đội Ukraine có thể đạt tới 40 km. Trong khi thành phố Belgorod cách biên giới Nga-Ukraine gần nhất khoảng 27 km. Nói cách khác, Quân đội Ukraine có thể sử dụng loại pháo tầm xa này để tấn công thành phố Belgorod của Nga từ sâu trong lãnh thổ của họ. Vì vậy, vùng đệm an toàn mà Nga thiết lập, cần phải đẩy ra xa đến mức quân Ukraine khó có thể sử dụng những loại pháo trên để uy hiếp thành phố Belgorod. Xin lưu ý rằng, mục đích của vùng đệm an toàn là giành cho thành phố Belgorod, chứ không phải để bảo vệ bất kỳ ngôi làng nào ở biên giới của Nga khỏi bị pháo kích. Hiện pháo binh tầm xa của Quân đội Ukraine, có thể tấn công lãnh thổ Nga, ngay cả khi Nga chiếm vùng lãnh thổ Ukraine với chiều sâu tới 40 km. Vào ngày 10/5 vừa qua, Quân đội Nga bất ngờ mở cuộc tấn công tổng lực vào khu vực Kharkov theo hai hướng trên một chính diện tới 60 km, hiện Quân đội Nga đã tiến sâu vào trong lãnh thổ Ukraine từ 5 đến 10 km, nhưng chiến tuyến cũng chỉ cách thành phố Belgorod khoảng 35 km. Rõ ràng, vùng đệm an toàn hiện tại là chưa đủ. Đặc biệt, vùng đệm an toàn mà Nga định thiết lập, không chỉ phải chiếm đất của Ukraine, mà phải còn triển khai lực lượng bảo vệ. Điều quan trọng là phải vùng đệm phải giữ được và tiết kiệm chi phí. Khi Nga thiết lập được các vùng đệm, các vị trí hỗ trợ chính của Quân đội Ukraine sẽ bị phá hủy. Như vậy lúc này Quân đội Ukraine sẽ mất đi các tuyến phòng ngự phía trước; còn vùng đệm cũng là khu vực phòng thủ phía trước và là căn cứ tấn công khi cần thiết. Theo hướng tiến công vào Kharkov, trên cánh phía tây (số 1 trên bản đồ), Quân đội Nga ít nhất phải chiếm được cứ điểm Liptsy; tốt nhất là chiếm toàn bộ tuyến phòng thủ của quân Ukraine từ Liptsy đến Rubizhne và xây dựng tuyến phòng thủ ở đây. Bằng cách này, vùng đệm an toàn mới đủ chiều sâu cho chiến lược tấn công và phòng thủ. Trên hướng tiến công phía đông (số 2 trên bản đồ), việc chiếm được thành phố Volchask đương nhiên là quan trọng nhất. Một khi chiếm được thành phố này, nhiệm vụ trên hướng phía đông có thể nói là tạm thời hoàn thành. Vì vậy, đối với vấn đề vùng đệm an toàn, phạm vi tiến công hiện tại của Nga là chưa đủ, tiến độ hiện tại nếu chấm điểm theo thang 100 điểm, thì chỉ có thể cho 50 điểm. Nếu Nga chiếm được Liptsy và Volchansk thì được 80 điểm; nếu chiếm được tuyến phòng thủ phía đông Liptsy và hai vị trí nối liền nhau thì được 100 điểm. Thành phố Volchask có diện tích không hề nhỏ, và việc Quân đội Nga chiếm được khu vực phía bắc thành phố thực sự là bước tiến lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc tiến công vào Kharkov. Tất nhiên, đây chỉ là xét về tiến độ của vùng an toàn theo hai hướng tiến công chính của Nga vào Kharkov. Trên thực tế, để đảm bảo an ninh cho Belgorod, Quân đội Nga cần mở một mặt trận khác ở giữa hai hướng tiến công của họ, để nối hướng đông và hướng tây và tiến sâu hơn nữa về phía nam. Đặt thành phố Kharkov vào trong tầm đe dọa của pháo binh Nga; như vậy mới bảo an ninh cho Belgorod. Nếu không, khi quân Ukraine nã pháo từ đây, Belgorod vẫn phải hứng đạn. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Ukrinform).

