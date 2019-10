Kết cục buồn của AR-15 sau chiến tranh Việt Nam

Bắt đầu từ tháng 10 năm nay, súng trường tấn công AR-15 sẽ không còn được phép bán tự do trên thị trường súng dân sự của Mỹ. Đây là thông tin đã được Mỹ tuyên bố từ hồi tháng 9 nhưng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 này. Nguồn ảnh: BI. Theo lý giải của những nhà lập pháp Mỹ, khẩu AR-15 được cho là có tốc độ bắn cực nhanh, cỡ đạn có độ sát thương cao và độ chính xác quá lớn, thường được sử dụng trong các vụ tấn công, xả súng hoặc giết người hàng loạt. Nguồn ảnh: BI. Cũng do độ phổ biến của khẩu súng này, AR-15 có rất nhiều phụ kiện gắn ngoài, trong đó có cả những phụ kiện cho phép biến những khẩu AR-15 từ phiên bản dân sự chỉ bắn được một viên một thành súng tự động. Nguồn ảnh: BI. Giới chức Mỹ tin rằng, việc cấm bán AR-15 sẽ giúp hạn chế một loại vũ khí có thể bị lợi dụng để "giết người hàng loạt" và dù ít ỏi, việc này cũng sẽ đóng góp một phần nào đó trong nỗ lực giảm thiểu các vụ xả súng và hạn chế số lượng nạn nhân xấu số trong các vụ việc này. Nguồn ảnh: BI. AR-15 là một dạng súng trường tấn công (hoặc tiểu liên cực nhanh tuỳ từng khái niệm) bắt đầu được Mỹ phát triển từ những năm 50 của thế kỷ trước và sớm trở thành một trong những khẩu súng trường tấn công tự động đầu tiên của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, AR-15 đã trở nên rất phổ biến trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Mỹ. Bản thân người dân Mỹ cũng thích sở hữu khẩu súng này trong nhà vì nó là hàng nội địa, có giá khá rẻ và dễ sử dụng. Nguồn ảnh: BI. Thương hiệu của AR-15 từng gắn liền với quân đội Mỹ nên khẩu súng này dù không cần quảng cáo cũng có độ "phủ sóng" cực kỳ rộng rãi với người dân nước này. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên truyền thông Mỹ lại khẳng định, việc cấm bán AR-15 không thể tác động đến việc hạn chế những vụ xả súng hàng loạt được vì vốn dĩ, có rất nhiều loại vũ khí có sức mạnh tương đương hoặc hơn khẩu AR-15 hiện đang được bán tràn lan khắp nước Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Thêm vào đó, những kẻ thực hiện những vụ xả súng thường là những kẻ am hiểu về quân sự, hoàn toàn có thể tìm kiếm một thứ vũ khí có sức mạnh tương đương như AR-15 trên thị trường để phục vụ cho mục đích của mình. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: AR-15 khai hoả ở tốc độ chậm.

