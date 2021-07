Kẻ hủy diệt - Terminator-2 bản nâng cấp đã gia nhập quân đội Nga

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói rằng, chính từ kết quả của các cuộc thử nghiệm tại chiến trường Syria, lãnh đạo Quân đội Nga đã đi đến kết luận rằng, thiết giáp Terminator-2 là vũ khí cần thiết cho quân đội nước này. Với khả năng chiến đấu cao, BMPT sẽ tiếp tục được sử dụng trong các cuộc chiến ở Syria. Trong một cuộc hội thảo quân sự về BMPT trong môi trường chiến tranh hiện đại, giới khoa học quân sự đánh giá, hiệu quả chiến đấu của một chiếc BMPT, có thể thay thế hỏa lực hai chiếc BMP và một trung đội bộ binh cơ giới. Terminator-2 là phiên bản cải tiến của Terminator, do công ty Uralvagonzavod thực hiện, trên cơ sở những kinh nghiệm thu được từ chiến trường Syria. Giống như mẫu xe trước, Terminator-2 vẫn sử dụng khung gầm xe tăng T-72; nhưng sự khác biệt là kíp xe Terminator-2 giảm xuống còn 3 người (kíp xe cũ là 5 người). Ngoài ra, không giống như người tiền nhiệm Terminator, Terminator-2 được bảo vệ tốt hơn, mức độ chính xác của hỏa lực cao hơn và khả năng điều khiển dễ dàng hơn. Vũ khí chiến đấu chính của Terminator là hai khẩu pháo 30mm 2A42 tự động, một súng máy PKTM 7,62mm và bốn tên lửa dẫn đường Ataka-T. Tên lửa Ataka-T có khả năng bắn trúng mục tiêu bọc thép ở cự ly tới 6 km. Ở phía trước thân xe, được lắp hai súng phóng lựu tự động AG-17D, để bắn đạn nổ phá giết hại vào bộ binh địch ở cự ly gần. Theo các chuyên gia, phương tiện này được trang bị đầy đủ vũ khí, khiến nó trông giống một “pháo hạm” trên bộ hơn. Terminator-2 được trang bị thiết bị ngắm bắn hiện đại, có thể chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết, ngày/đêm; có thể phát hiện ra xe tăng địch ở khoảng cách trên 5 km. Vào ban đêm, phạm vi quan sát giảm xuống còn 3,5 km. Terminator-2 có nhiệm vụ hộ tống xe tăng, xe trinh sát, xe chiến đấu bộ binh các loại; đồng thời vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với xe bọc thép như súng chống tăng, súng phóng lựu, hệ thống tên lửa di động. Ngoài ra BMPT có khả năng tiêu diệt các hỏa điểm và công sự của địch, tiêu diệt bộ binh lộ/ẩn. Terminator-2 nặng 44 tấn, thân xe có chiều dài hơn 7 mét, chiều rộng 3,5 mét và cao hơn ba mét; tốc độ tối đa lên tới 60 km/h. Terminator-2 có thể vượt qua cả chướng ngại vật trên mặt đất như hào rộng tới 3 mét, tường cao tới 0,85 mét; vượt qua nước sâu 1,2 mét, nếu có "ống thở", xe có thể vượt nước sâu 5 mét. Con đường từ phát triển đến áp dụng BMPT là khá dài. Uralvagonzavod, công ty đã tạo ra phiên bản đầu tiên của Terminator-1, đã cung cấp BMPT này cho Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2000. Năm 2006, Uralvagonzavod phát triển phiên bản BMPT Terminator-2; nhưng hợp đồng cung cấp mà Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã ký chỉ 11 năm sau đó. Mặc dù thực tế là nhiều giới chức quân sự Nga, không muốn nhận những chiếc BMPT này trong một thời gian dài; nhưng BMPT đã thể hiện khả năng chiến đấu rất tốt tại chiến trường Syria vào năm 2017. Những chiếc BMPT, cùng với xe tăng T-90, là một phần của lực lượng tham gia bảo vệ căn cứ của Nga. Theo một số thông tin, những chiếc BMPT vẫn đang được thử nghiệm tích cực và thậm chí còn có những đợt sử dụng chiến đấu trong môi trường đô thị. Vì vậy, chúng đang dần trở nên phổ biến, ví dụ Terminator-2 đã trở thành một trong những phương tiện chiến đấu của Quân đội Algeria. Theo các chuyên gia quân sự, Terminator-2 rất thích hợp cho các hoạt động chiến đấu trên sa mạc, để chống lại cả đội hình cơ giới hạng nhẹ cơ động và chống lại các đơn vị chính quy, có xe tăng, thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh, được không quân yểm trợ. Tập đoàn Uralvagonzavod tiếp tục phát triển dự án, nhưng trên cơ sở nền tảng xe tăng Armata và phát triển thành phiên bản Terminator-3 để xuất khẩu. Uralvagonzavod sẽ phát triển những BMPT dùng giải quyết các xung đột, phá hủy vũ khí chống tăng và tiêu diệt sinh lực ẩn, lộ một cách hiệu quả. Do cấu tạo của hai khẩu pháo tự động 30mm 2A42 có góc tầm lớn (+80 độ), nên có khả năng tiêu diệt các mục tiêu, trên tầng cao của các tòa nhà, hoặc bắn vào các mục tiêu bay thấp như máy bay không người lái, trực thăng hay thậm chí là máy bay. Mặc dù còn nhiều ý kiến tranh cãi, nhưng việc kết hợp nhiều loại vũ khí uy lực, trên một nền tảng xe tăng chiến đấu chủ lực, cho khả năng bảo vệ kíp xe trước các loại vũ khí chống tăng tốt hơn nhiều so với các mẫu xe chiến đấu bộ binh. Đồng thời với cơ số đạn lớn (gấp đôi xe chiến đấu bộ binh hiện đại), sử dụng phương tiện phát hiện mục tiêu hiện đại, nên đã mang lại cho BMPT một ưu thế chiến đấu đáng kể, so với những mẫu xe chiến đấu bộ binh tốt nhất của Nga và nước ngoài hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest.

Sức mạnh của xe hỗ trợ chiến đấu Terminator - Kẻ Hủy Diệt của quân đội Nga. Nguồn: Russia2.



