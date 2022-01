Kazakhstan: Bạo loạn lan vào doanh trại, lính Nga ra tay chặn đứng

Các lực lượng bạo loạn có vũ trang và cực đoan, đã thực hiện một số nỗ lực mới nhằm tấn công các đơn vị quân đội ở Kazakhstan, có thể là để chiếm lấy thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên các quân nhân Nga đóng tại doanh trại của Kazakhstan, cùng với lực lượng an ninh và các đơn vị quân đội Kazakhstan, đã đánh bại hoàn toàn lực lượng bạo loạn và cực đoan, mà không chịu bất kỳ tổn thất nào. Theo thông tin của hãng tin Nga RIA Novosti cho biết, đã xảy ra một số trường hợp tấn công của lực lượng bạo loạn, vào các đơn vị quân đội. Mục đích của cuộc tấn công vẫn chưa được xác định; tuy nhiên, các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi hoàn toàn.Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO đã được triển khai theo đề nghị của Tổng thống Kazakhstan Tokayev hôm thứ 5/1, khi Kazakhstan đối mặt với làn sóng bất ổn hàng loạt, nguyên nhân là do giá nhiên liệu tăng mạnh trong những ngày đầu năm mới. Hiện nay quân đội Nga thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO, đã được yêu cầu cử đến để bảo vệ một số cơ sở quân sự và dân sự ở Kazakhstan; có thể lực lượng sau này có lẽ cũng đã tham gia vào việc tiêu diệt các lực lượng bạo loạn và cực đoan vũ trang. Được biết không có tổn thất nào về phía lực lượng chính phủ và các đơn vị của CSTO, trong khi lực lượng bạo loạn và cực đoan bị tổn thất nặng nề. Điều này buộc những kẻ khủng bố phải từ bỏ các cuộc tấn công tiếp theo vào các đơn vị quân đội. Theo thông tin vào ngày 8/01, quân đội Nga đã chiếm giữ ít nhất 15 cơ sở quân sự và dân sự ở Kazakhstan và đang nỗ lực hỗ trợ các lực lượng quân sự và an ninh của Kazakhstan trong việc loại bỏ vũ trang cực đoan. Cũng theo truyền thông Nga, trong quá trình sơ tán công dân Nga khỏi Kazakhstan, một chiếc xe buýt chở các công dân Nga đã bị bị lực lượng cực đoan bắn trúng cửa sổ của xe. Trên đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy xe vận chuyển các công dân Nga, đến Sân bay quốc tế Almaty đã bị tấn công bằng súng, khi một lỗ đạn có thể được nhìn thấy trên kính cửa xe buýt. Có khả năng không có công dân và binh lính quân đội Nga nào bị thiệt mạng hay bị thương; hiện cũng chưa có thông tin chính thức nào của chỉ huy lực lượng CSTO ở Kazakhstan về thông tin này. Trước đó các lực lượng bạo loạn và cực đoan kêu gọi kháng cự lại lực lượng CSTO đã triển khai đến Kazakhstan; tuy nhiên nhờ sự chuyên nghiệp của quân đội Nga, các lực lượng bạo loan và cực đoan này đã nhanh chóng bị đánh bại. Vào ngày 6/1, Quân đội Nga thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO đã chiếm lại sân bay quốc tế Almaty từ tay bọn tội phạm có vũ trang chỉ trong một giờ; và chỉ trong hai ngày, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát phần chính của thành phố. Theo tin cập nhất mới nhất, chiếc xe buýt đã bị hư hỏng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và các chiến binh cực đoan cách đây vài ngày; tuy nhiên việc hộ tống các công dân Nga sơ tán được thực hiện bởi các quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Kazakhstan. Video về chiếc xe buyt bị lực lượng bạo loạn bắn làm thủng kính.

