Israel bán tiêm kích F-16 giá cực rẻ, chỉ nhỉnh 70 tỷ Đồng mỗi chiếc

Dàn 29 chiếc tiêm kích F-16 vừa được Không quân Israel bán thanh lý cho một công ty dân sự của Canada. Số tiền mua cả lô vũ khí cực khủng này mà công ty của Canada phải bỏ ra chỉ là 100 triệu USD. Như vậy, giá mà Israel bán rẻ tiêm kích chiến đấu F-16 cho nước bạn chỉ vào khoảng hơn 3 triệu USD cho mỗi chiếc, không rõ giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển hay chưa. Dù ở trong bất cứ trường hợp nào, giá thành chỉ hơn 3 triệu USD cho mỗi chiếc chiến đấu cơ F-16 vẫn có thể coi là một cái giá rất hời. Lô tiêm kích F-16 đã được chuyển giao sang Canada bằng máy bay vận tải hạng nặng An-124-100 của Ukraine. Không chỉ có cái giá rất rẻ, máy bay chiến đấu F-16 cũng từng là loại chiến đấu cơ rất phổ biến trên khắp thế giới. Điều này khiến cho nhu cầu "bán thanh lý" loại chiến đấu cơ này ở thời điểm hiện tại là rất lớn. Việc các quốc gia trên thế giới thi nhau bán thanh lý tiêm kích F-16 không phải là do loại tiêm kích này đã cũ và không còn khả năng tham chiến, đơn giản chỉ là do tiêm kích F-35 đang dần phổ biến. Phần lớn các quốc gia đang rao bán tiêm kích F-16 trên thị trường "chợ thanh lý" vũ khí quốc tế hiện tại, đều đang dần bổ sung tiêm kích F-35 vào biên chế để thay thế. Khó có thể ước lượng tuổi thọ của tất cả những chiếc tiêm kích F-16 hiện tại, tuy nhiên bản thân General Dynamics - công ty chế tạo F-16 - tới nay vẫn cung cấp dịch vụ nâng cấp và đại tu cho loại chiến đấu cơ này. Các phiên bản hiện đại như tiêm kích F-16 Viper vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu tác chiến ở thời điểm hiện tại và ít nhất thêm 10 năm nữa trong tương lai. Thậm chí, cho tới khi các tiêm kích thế hệ năm phổ biến, máy bay chiến đấu F-16 sẽ vẫn là một "mối đe dọa đáng sợ" trên không trung - khi mà phần lớn các loại tiêm kích tham chiến đều vẫn chỉ là tiêm kích thế hệ 4 và 4++. Là một tiêm kích hạng nhẹ, nếu so với chiến đấu cơ Su-30, tiêm kích F-16 có chi phí vận hành có phần nhẹ nhàng hơn khi chỉ tốn khoảng 25.000 USD cho mỗi giờ bay tùy theo từng nhiệm vụ khác nhau. Chỉ sử dụng một động cơ duy nhất, chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất cũng có chi phí bảo trì thấp hơn. Đặc biệt, tiêm kích F-16 có tốc độ tối đa nhanh hơn so với Su-30 do Nga sản xuất, điểm khiến loại chiến đấu cơ này lép vế so với Su-30 của Nga chỉ là ở khả năng mang vác vũ khí. Tuy nhiên, dù có trọng lượng cất cánh tối đa chỉ 19 tấn - thấp hơn nhiều so với tiêm kích Su-30 có trọng lượng tối đa tới 34 tấn, khả năng mang vũ khí của F-16 chỉ thua chiếc Su-30 đúng 300 kg. Cụ thể, tiêm kích F-16 chỉ có 11 giá treo và mang theo được 7,7 tấn vũ khí; trong khi đó chiếc chiến đấu cơ hạng nặng Su-30 của Nga có 12 giá treo và mang theo được... 8 tấn vũ khí. Về cơ bản, nếu muốn sở hữu một loại chiến đấu cơ giá rẻ và chỉ có một động cơ phản lực, tiêm kích F-16 đang là ứng cử viên đáng giá nhất thế giới. Trong khi đó ở chiều hướng ngược lại, Nga không hề sản xuất tiêm kích đa năng sử dụng động cơ đơn, mọi tiêm kích đa năng do Moscow sản xuất đều sở hữu hai động cơ phản lực. Nguồn ảnh: BMPD. Tiêm kích F-16 Viper - phiên bản hiện đại nhất của dòng chiến đấu cơ F-16.

