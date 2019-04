Tổ chức vừa bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố nguy hiểm ra sao?

Được thành lập vào ngày 22/4/1979, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được thành lập ngay sau khi cuộc Cách mạng Hồi giáo thành công ở quốc gia này. Bên cạnh Quân đội Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo là một trong những lực lượng vũ trang được trang bị hiện đại và tinh nhuệ bậc nhất của quốc gia này. Nguồn ảnh: FABC. Đúng với tên gọi của mình, về cơ bản nhiệm vụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo là bảo vệ thành quả của cuộc Cách mạng Hồi giáo mà cụ thể ở đây là thể chế Cộng hoà Hồi giáo đã được Iran dựng lên từ sau khi cách mạng thành công trong khi đó, Quân đội Iran có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia như mọi quân đội khác trên thế giới. Nguồn ảnh: FABC. Ngoài ra, vai trò quan trọng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo còn là ngăn chặn sự can thiệp tiêu cực của nước ngoài cũng như chặn đứng các phong trào phản cách mạng, các âm mưu lật đổ hay các hành vi phủ nhận thành quả của cuộc Cách mạng Hồi giáo. Nguồn ảnh: FABC. Về cơ bản, có thể coi Quân đội Iran là lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia của Iran trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo là lực lượng được thành lập để bảo vệ chế độ Cộng hoà Hồi giáo hiện đang được nước này duy trì. Hai nhiệm vụ này có nhiều khác biệt cơ bản nên cần phải tách riêng ra hai lực lượng. Nguồn ảnh: FABC. Không giống với Quân đội Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo được chia ra làm năm nhánh chính trong đó bao gồm Lục quân, Không quân, Hải quân cùng với hai lực lượng khác bao gồm đặc nhiệm Quds và dân quân tự vệ. Tổng cộng toàn bộ lực lượng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hiện nay vào khoảng 125.000 nhân lực. Nguồn ảnh: FABC. Do nhiệm vụ của lực lượng này là "bảo vệ thành quả cách mạng", vậy nên sự ảnh hưởng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tới xã hội Iran sâu rộng hơn nhiều quân đội nước này. Cụ thể, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo có thể xuất hiện và tác động tới nhiều lĩnh vực trong đời sống của người Iran bao gồm từ khía cạnh xã hội, chính trị, quân sự và cả kinh tế. Nguồn ảnh: FABC. Một ví dụ về sự tác động của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tới nền chính trị của nước này đó là cuộc bầu cử tổng thống Iran diễn ra vào năm 2009 và cuộc biểu tình sau bầu cử - tất cả đều có sự can thiệp có phần khá công khai của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Nguồn ảnh: FABC. Mặc dù vậy, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cũng từng tham chiến ở nước ngoài trong nhiều cuộc chiến tranh, xung đột với mục đích chính là tăng cường khả năng hoạt động và kinh nghiệm tác chiến thực tế cho các lực lượng này. Nguồn ảnh: FABC. Cụ thể, trong quá khứ, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tham chiến trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, có mặt trong cuộc nội chiến ở Lebanon, tham chiến ở Syria cho tới tận ngày nay với lực lượng đông nhất lúc đỉnh điểm có tới khoảng hơn 3000 Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên lãnh thổ Syria. Nguồn ảnh: FABC. Cách đây ít ngày, Mỹ đã tuyên bố liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các lực lượng khủng bố. Điều này khiến truyền thông Iran dậy sóng và chỉ trích kịch liệt hành động phi pháp, đi ngược lại với luật pháp quốc tế này. Nguồn ảnh: FABC. Mời độc giả xem Video: Soái hạm mới nhất của Hải quân Iran.

