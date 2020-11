Iran muốn mua gấp tên lửa S-400 của Nga, Mỹ có chột dạ?

Theo báo chí Mỹ, thời gian trước đây, để theo dõi và răn đe Iran, Mỹ thường cử hai loại máy bay chiến đấu tàng hình là F-22 và F-35 đến khu vực Trung Đông để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ - Nguồn: Wikipedia. Với máy bay tàng hình, phi công Mỹ rất yên tâm vì hiện nay tại khu vực Trung Đông, chưa có loại khí tài nào có thể phát hiện và bắn hạ loại chiến đấu cơ tiên tiến bậc nhất này của Mỹ. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ - Nguồn: Wikipedia. Tại Trung Đông, Mỹ có nhiều căn cứ quân sự lớn và thường xuyên có sự xuất hiện của một đến hai biên đội tàu sân bay; cùng với đó là sự giúp sức nhiệt tình của đồng minh Israel, nên có thể nói, toàn bộ Trung Đông nằm trong tầm giám sát của Mỹ. Ảnh: Sơ đồ phân bổ lực lượng Mỹ tại Trung Đông - Nguồn: CNN Sau khi lệnh cấm vận vũ khí của LHQ với Iran chấm dứt ngày 18/10, tình hình đã thay đổi. Rõ ràng Iran sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nâng cấp vũ khí của họ; khi đó, một số lượng lớn tên lửa sẽ được bố trí dọc eo biển Hormuz. Khi máy bay chiến đấu của Mỹ vượt qua giới tuyến, họ có khả năng bị tên lửa Iran tấn công. Ảnh: Tên lửa phòng không của Iran - Nguồn: IRNA Mặc dù lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đã chấm dứt, nhưng Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm vận toàn diện đối với Iran, nhất là trong lĩnh vực vũ khí và Mỹ đe dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia nào có giao dịch vũ khí với Iran; đây thực sự là "hòn đá tảng" ngáng đường, rất khó cho Iran tiếp cận nguồn vũ khí tiên tiến. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-14 của Iran quá cũ nát - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên lời đe dọa của Mỹ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Nga, Nga trực tiếp giới thiệu và cho Iran tùy ý lựa chọn, từ máy bay chiến đấu đến tên lửa; về phương thức thanh toán có thể "đổi dầu lấy vũ khí". Theo các nguồn tin truyền thông nước ngoài, Iran hiện đang tích cực đàm phán với Nga. Danh sách vũ khí Iran mua của Nga trị giá hơn hàng chục tỷ USD. Ảnh: Nga sẵn sàng bán vũ khí cho Iran - Nguồn: Topwar Phán đoán trên cũng là hợp logic, vì Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran trong nhiều năm, vũ khí và trang thiết bị quân sự của Iran đã lạc hậu, không thể đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại, và việc thay thế, nâng cấp vũ khí là điều hiển nhiên. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-14 của Iran cần thay thế - Nguồn: Wikipedia. Có thông tin cho rằng, loại vũ khí mà Iran cần mua "luôn và ngay" của Nga đó chính là hệ thống phòng không S-400. S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa di động của Nga, đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không S-300 mà hiện Iran đang sở hữu. Ảnh: Hệ thống phòng không S-300 của Iran - Nguồn: IRNA Hệ thống phòng không S-400 có thể chống lại các cuộc không kích đa mục tiêu trên toàn bộ vùng trời và có khả năng chống chế áp điện tử của đối phương rất mạnh; đây cũng là loại vũ khí được nhiều quốc gia quan tâm, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc đều đã mua loại tên lửa này. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất - Nguồn: Topwar Với tính năng đặc biệt, S-400 có thể sử dụng 8 loại tên lửa khác nhau, cả tầm xa, tầm trung và tầm ngắn; với khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, khả năng triển khai chiến đấu và thu hồi nhanh, rất phù hợp với chiến tranh hiện đại. Không quân Mỹ trước kia vốn đã e ngại lực lượng phòng không Iran, nếu có thêm S-400, máy bay Mỹ sẽ càng bị đe dọa hơn. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất - Nguồn: Topwar Với việc nâng cấp các loại vũ khí, nhất là vũ khí phòng không, các hoạt động của Mỹ gần eo biển Hormuz sẽ khó khăn hơn và các máy bay chiến đấu sẽ không còn có thể tiến hành ra vào trinh sát không phận Iran, giống một cuộc "đi dạo" như trước. Ảnh: Phi công F-22 của Mỹ - Nguồn: Sina Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, Mỹ đã xây dựng kịch bản đối phó với Iran; tuy nhiên do vướng cuộc bầu cử Tổng thống nên chưa thể rảnh tay để đối phó với Iran. Có khả năng khi cuộc bầu cử kết thúc, Iran có thể trở thành mục tiêu hàng đầu của Mỹ. Ảnh: Máy bay trinh sát điện tử của Mỹ - Nguồn: Sina Tình hình quốc tế hiện nay đang thay đổi nhanh chóng, không ai có thể dự đoán chính xác diễn biến tiếp theo của nó như thế nào; vì vậy, tất cả các quốc gia có thể làm là xây dựng tiềm lực quốc phòng, để đảm bảo an toàn cho quốc gia mình và không để xáo trộn trước tình huống khẩn cấp. Ảnh: Hệ thống phòng không Bavar-373 của Iran - Nguồn: MEHR Video Iran phô diễn sức mạnh quân sự tại lễ duyệt binh hàng năm - Nguồn: Vietnam+

