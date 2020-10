Dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Iran: Mỹ sẽ lại làm "căng"?

Đối với Iran, quân đội Mỹ là trở ngại lớn nhất để họ có thể xưng bá tại Trung Đông; trước khi lệnh cấm vận vũ khí Iran hết hiệu lực, Mỹ đã gây áp lực lên Iran và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (P5+1) và tái khởi động cấm vận kinh tế với Iran, nhưng Iran vẫn tồn tại. Ảnh: Quân đội Iran - Nguồn: Wikipedia. Ngày 18/10 chắc chắn là một ngày trọng đại đối với Iran. Vào ngày này, Bộ Ngoại giao Iran đã ra thông báo cho biết, lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran đã chính thức được dỡ bỏ. Ảnh: Quân đội Iran - Nguồn: Wikipedia. Với việc dỡ bỏ cấm vận của LHQ, Iran không chỉ có thể đổi dầu lấy vũ khí, mà còn hàng loạt hạn chế khác được dỡ bỏ, bao gồm cả các dịch vụ tài chính. Theo lời của các chuyên gia, Iran bước đầu thoát khỏi vòng kim cô bị chụp nên đầu trong 10 năm. Ảnh: Quân đội Iran - Nguồn: Wikipedia. Để hạn chế sự ảnh hưởng của Iran đối với khu vực Trung Đông, nhất là việc Iran tài trợ, giúp đỡ các tổ chức vũ trang như Hezbollah tại Liban, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, lực lượng du kích Hauthi tại Yemen…đây là những cái gai trong mắt Mỹ cần phải loại bỏ. Do đó Mỹ đã thực hiện một loạt hoạt động phong tỏa đối với Iran. Ảnh: Iran tập trận chống tàu sân bay Mỹ - Nguồn: Sina Xét về sức mạnh quân sự, Iran thực sự không thể đánh bại quân đội Mỹ. Trong thập kỷ qua, mặc dù không được nhập khẩu vũ khí tiên tiến, nhưng Iran vẫn sử dụng chính tên lửa phòng không do họ chế tạo, bắn rơi UAV MQ-4C Triton rất hiện đại của Hải quân Mỹ. Ảnh: Xác UAV MQ-4C của Mỹ bị Iran bắn rơi - Nguồn: IRIB. Cùng với đó là những hành động của Iran làm "ngứa con mắt bên phải" của Mỹ, như sử dụng các biên đội "tàu muỗi", trang bị tên lửa và vũ khí hạng nhẹ để tiếp cận một cách "không an toàn" các tàu chiến của Mỹ tại vịnh Ba Tư. Ảnh: Tàu muỗi của Iran áp sát tàu chiến Mỹ - Nguồn: Hải quân Mỹ Iran cũng là quốc gia sử dụng tác chiến điện tử "ép" hạ cánh được nhiều UAV hiện đại của Mỹ. Đó là sức mạnh của lực lượng tác chiến điện tử và phòng không Iran; nhưng đó chỉ là UAV không vũ trang và tàu chiến Mỹ tại vịnh Ba Tư đã không có những hành động, để "đẩy" tình hình vượt quá giới hạn kiểm soát. Ảnh: Tàu muỗi của Iran áp sát tàu chiến Mỹ - Nguồn: Hải quân Mỹ Một câu hỏi đặt ra là liệu Iran có dám bắn vào máy bay chiến đấu có người lái của Mỹ; hoặc khi Iran có tàu chiến hiện đại, họ có dám còn áp dụng chiến thuật cảm tử kiểu "tàu muỗi" với những tàu chiến Mỹ? Vì vậy, chuỗi thành tích trên có lẽ là niềm tự hào duy nhất mà Iran có thể thể hiện trước Mỹ. Ảnh: Biên đội "tàu muỗi" của Iran - Nguồn: Hải quân Mỹ Sau khi Mỹ cố gắng sử dụng các biện pháp để gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran và thất bại, quân đội Mỹ tuyên bố, họ sẽ ngăn cản Iran có được vũ khí hiện đại của Trung Quốc và Nga bằng mọi giá, kể cả sử dụng vũ lực. Hiện tại nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ vẫn còn ở Vịnh Ba Tư, nhưng liệu Mỹ có thực sự dám làm điều đó? Ảnh: Tàu sân bay USS Nimitz tại vịnh Ba Tư - Nguồn: Hải quân Mỹ. Từ quan điểm hiện tại, dù quân đội Mỹ có hiện diện nhiều hơn nữa ở Trung Đông, cũng khó có thể ngăn chặn được sự trỗi dậy của Iran; và Iran sẽ không bao giờ từ bỏ việc mua vũ khí tiên tiến từ Trung Quốc và Nga, lý do là Iran vẫn lo sợ quân đội Mỹ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Nguồn: Wikipedia. Nếu Iran sở hữu chiến đấu cơ Su-35 và J-10C, sức mạnh của Không quân Iran sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Sau này, nếu máy bay chiến đấu và UAV của Mỹ lại tiếp tục khiêu khích, họ phải tự cân lượng sức mình. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia. Hải quân Iran đã lên kế hoạch đóng một tàu khu trục hạng nặng, với lượng giãn nước khoảng 6.000 tấn. Mặc dù công nghệ đóng tàu chiến của Iran còn hạn chế, khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ, với sự giúp đỡ của Trung Quốc và Nga, những tồn tại về công nghệ có thể được khắc phục. Ảnh: Tàu khu trục Sahand mới của Iran đi trên vùng Vịnh Ba Tư - Nguồn: AP Tại khu vực Trung Đông, Iran luôn giương cao ngọn cờ "chống Mỹ" và Mỹ cũng cảm thấy Iran là đối thủ "khó nhằn". Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù tiềm lực quân sự của Iran kém xa Mỹ, nhưng Iran có quyết tâm chơi "khô máu" đến cùng với Mỹ; và điều này thì Mỹ không hề mong muốn. Ảnh: Bản đồ bố trí lực lượng Mỹ tại Trung Đông - Nguồn: BQP Mỹ Nếu không có quyết tâm chính trị trên, rất có thể quân đội Mỹ đã hành động "dạy cho Iran bài học"; nhất là sau những vụ Iran bắn rơi UAV MQ-4C và tập kích tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, hai quốc gia đã ở bên bờ một cuộc chiến tổng lực. Ảnh: Quân đội Iran - Nguồn: Wikipedia. Trên thực tế, hành động "kiềm chế" của Mỹ trước các động thái của Iran cho thấy sự suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ và Iran dám kéo Mỹ vào vũng lầy chiến tranh ở Trung Đông; do vậy hành động của Mỹ chỉ có thể là "tăng cường" cấm vận, chứ hoàn toàn không đủ khả năng phát động chiến tranh chống lại Iran. Ảnh: Căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông - Nguồn: AP Video Iran tuyên bố lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc hết hiệu lực - Nguồn: Truyền hình Nhân dân

