Iran mang dàn vũ khí khủng tới Iraq, sẵn sàng tung đòn phủ đầu

Theo nguồn tin, tên lửa tầm ngắn được triển khai tới Iraq là tên lửa dẫn đường Arash do Iran chế tạo và được chuyển tới những cơ sở và khu trại của các nhóm vũ trang Iraq thân Iran. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ loại UAV đã được triển khai, nhưng lưu ý rằng, chúng cũng được sản xuất ở Iran và được đóng tại các địa điểm có an ninh tốt ở phía Nam Iraq. Việc triển khai này diễn ra tại chốt biên giới Shalamcheh, và thực hiện trong hai giai đoạn dưới sự giám sát của quân đội Iran. Nguồn tin cho biết thêm, Iran huy động hai đơn vị IRGC tới vận hành số tên lửa và UAV nói trên. Al-Qabas nhấn mạnh rằng, IRGC có khả năng sử dụng những vũ khí này để tấn công các mục tiêu ở Iraq và các nước láng giềng trong những tuần tới hoặc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng. Tờ Al-Qabas cũng cho hay, trong chuyến thăm Iraq mới đây, Esmail Ghaani, người đứng đầu Lực lượng Quds của IRGC, đã đặt vấn đề về việc trả thù cho vụ giết hại Mohsen Fakhrizadeh - một nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng của Iran. Ông Fakhrizadeh bị sát hại hồi tháng 11 và Iran tin Israel đứng sau vụ việc. Việc triển khai khí tài quân sự của Iran tới Iraq diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran sau cuộc tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hôm 23-12. Tổng thống Trump ám chỉ vụ tấn công được thực hiện từ lãnh thổ của Iran, đồng thời cảnh báo rằng, Washington sẽ quy trách nhiệm cho Tehran nếu bất kỳ công dân Mỹ nào thiệt mạng. Tehran đã phủ nhận những cáo buộc, và gọi đó là những chỉ trích vô căn cứ và sai sự thật. Trong khi đó, hiện tại Mỹ cũng đã triển khai vũ khí hạng nặng ở Trung Đông. Lầu Năm Góc đã đưa tàu sân bay lớp Nimitz đến Vịnh Ba Tư vào cuối tháng 11-2020. Sau đó, máy bay ném bom chiến lược B-52 cũng được Mỹ bố trí tại Trung Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, động thái này nhằm đề phòng các cuộc tấn công tiềm tàng từ lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn. Ngày 21-12, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cũng thông báo đã triển khai tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình USS Georgia mang theo 154 tên lửa Tomahawk cùng tàu tuần dương USS Port Royal và USS Philippines Sea đi qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Ba Tư, khu vực cách lãnh thổ Iran chỉ vài chục km. Giới chuyên gia nhận định, sự hiện diện của tàu ngầm và máy bay B-52 là tín hiệu rõ ràng với Tehran, cho thấy Washington sẵn sàng và có khả năng đáp trả mọi hành động trong khu vực.

