Iran có sợ lệnh trừng phạt của Mỹ, khi cung cấp UAV cho Nga?

Theo cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, Iran đã gửi lô máy bay không người lái (UAV) có vũ trang Shahd 129 đầu tiên tới Nga, bất chấp mối đe dọa từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ, không chỉ làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu các ngành công nghiệp quân sự của Nga, mà còn ảnh hưởng đến việc mua vũ khí và phụ kiện của Nga; do đó, ảnh hưởng đến việc đổi mới và nâng cấp vũ khí của nước này. Việc nâng cấp hệ thống điện tử hàng không trên tiêm kích Su-35 của Nga đã phải tạm dừng, khi không còn có thể mua được các linh kiện điện tử từ các nước như Pháp và Israel; đồng thời, việc nâng cấp radar băng tần kép của máy bay cảnh báo sớm A-500, cũng sẽ bị đình chỉ. Như vậy các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga hiện nay, chỉ có thể sử dụng radar mảng pha thụ động. Để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng Nga Rogozin cho biết, nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay của Nga, là thay thế các thiết bị điện tử nhập khẩu và một số hợp kim dùng trong ngành hàng không vũ trụ, bằng các sản phẩm trong nước. Nga hy vọng, họ sẽ nhập khẩu một số bộ phận và linh kiện từ các nước khác để thay thế chúng. Tuy nhiên do phía Nga bị Mỹ và phương Tây, loại ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, nên phương thức thanh toán của các giao dịch mua bán vũ khí nước ngoài của Nga cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví dụ, các dự án như hệ thống tên lửa phòng không S-400, khinh hạm tàng hình 11356M, súng trường tấn công AK-203, tàu ngầm lớp Kilo cải tiến, máy bay chiến đấu MiG-29 và trực thăng vận tải quân sự Mi-17 giữa Nga và Ấn Độ, rất khó để tiếp tục. Trong trường hợp cấm vận ngặt nghèo như vậy, việc Iran dám xuất khẩu vũ khí cho Nga, khiến Moscow có thêm một sự lựa chọn hiếm hoi cho các loại vũ khí hiện đại. Lần này, Iran đã xuất khẩu UAV vũ trang Shahd 129 với trọng tải 200 kg, tốc độ tối đa 150 km / h và bán kính chiến đấu 200 km. Shahd 129 được trang bị tên lửa chống tăng nhái theo thiết kế của Israel. UAV Shahd 129 có thể mang tới 8 tên lửa không đối đất và bom cỡ nhỏ, đồng thời được trang bị thiết bị quang điện tử. Shahd 129 cũng có thể được điều khiển và dẫn đường thông qua một trung tâm điều khiển mặt đất di động từ xa, để đạt được quyền chỉ huy phía trước, nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu và chỉ huy. Nhưng cũng có nguồn tin cho rằng, các máy bay không người lái của Iran sẽ không được Nga đưa tới Ukraine tham chiến trực tiếp. Lúc này trên chiến trường, Quân đội Ukraine đang tiến hành cuộc phản công tại khu vực Kherson với động lực lớn. Tuy nhiên, hiệu quả rất mới lạ, bao vây 3 mặt 2.000 quân Nga, nhưng trên thực tế, các tiểu đoàn của Quân đội Ukraine tham gia bao vây đều bị tổn thất rất lớn và không thể tạo được "nồi hầm". Nói như vậy, thực ra Quân đội Ukraine được xây dựng dựa trên cơ sở của một lực lượng phòng thủ hơn là một lực lượng tấn công. Trên cơ sở Quân đội Nga khẳng định, họ có hỏa lực mạnh và khả năng cơ động trong điều kiện hệ thống công sự trận địa phòng ngự, được chuẩn bị khá tốt. Kể từ năm 2014, Quân đội Ukraine đã chuyển thành lực lượng phòng thủ, nhằm chống lại sức mạnh quân sự hùng hậu của Nga, và cuộc tấn công của Quân đội Ukraine, chủ yếu là dựa vào các đơn vị nhỏ để quấy rối. Do đó, Quân đội Ukraine thiên về phòng ngự hơn là tấn công. Hơn nữa, Quân đội Ukraine không có ưu thế về không quân và không có ưu thế về hỏa lực, vậy họ có thể dùng gì để tấn công? Trong khi đó, họ giờ đã hoàn toàn phơi mình trước hỏa lực của quân Nga, do vậy việc bị tiêu hao là không thể tránh khỏi. Theo thông tin được tờ RIA đăng tải, Quân đội Nga cũng đã tổ chức 5 cụm tác chiến lớn ở hướng nam, đông nam, đông, bắc, trung tâm; đồng thời bắt đầu điều động quân tình nguyện ở Nga và thành lập hàng chục tiểu đoàn đưa vào chiến trường Ukraine. Nếu Quân đội Nga không điều động một lúc 500.000 quân vào chiến trường thì khó đạt được mục tiêu đã định trước. Nhưng khi kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch, quân Nga chỉ kiểm soát được được Kherson và Zaporozhye. Các mục tiêu khác về cơ bản vẫn chưa hoàn thành, ví dụ tại khu vực trọng tâm Donbass, Quân đội Ukraine vẫn còn kiểm soát 45% diện tích tỉnh Donetsk. Do vậy, Quân đội Nga vẫn chưa tập trung đủ quân để phá vỡ những trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine. Nếu hàng chục tiểu đoàn quân tình nguyện của Nga đã được huy động và được tập trung về một hướng, Quân đội Nga rất có thể tạo ra đột phá. Tuy nhiên, việc huy động thêm quân số, có thể khiến quy mô của cuộc xung đột bị tăng lên, kéo theo đó là sự liên quan của quốc tế, cũng như nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng - điều mà không một quốc gia nào muốn.

