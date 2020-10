Iran có hạ được F-35, F-22 khi chỉ dùng tên lửa Nga - Trung Quốc?

Iran hiện có mạng lưới phòng không rộng khắp và tương đối đáng tin cậy, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không sản xuất trong nước và tên lửa nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng phòng không của Iran là mạnh nhất ở Trung Đông. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ công bố, hiện Iran có hàng nghìn tên lửa phòng không các loại. Năm ngoái, lực lượng phòng không của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái tầm cao MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ bằng tên lửa đất đối không. Ảnh: Xác chiếc UAV RQ-4C bị Iran bắn rơi - Nguồn: AFP. Năm 2019, Iran đã công bố hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Bharwal-373 do nước này tự phát triển, được cho là có tính năng tương đương hoặc tốt hơn tên lửa S-300 của Nga hoặc Patriot của Mỹ. Ảnh: Hệ thống Bharwal-373 - Nguồn: Wikipedia. Iran cũng có hệ thống phòng không S-300, được mua từ Nga vào năm 2015. S-300 từng là hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga, sau đó được thay thế bằng S-400 có tính năng tiên tiến hơn. S-300 có thể tiêu diệt cùng lúc 36 máy bay trong phạm vi 200 km. Hệ thống phòng không S-300 của Iran - Nguồn: Wikipedia. Việc bắn hạ chiếc UAV RQ-4C của Mỹ bằng tên lửa của Iran cũng cho thấy khả năng phòng không của nước này là mối đe dọa lớn đối với ưu thế trên không của Mỹ. Ảnh: Hình ảnh được cho là RQ-4C của Mỹ đang bốc cháy do IRGC công bố - Nguồn: IRGC. Tuy nhiên UAV RQ-4C là một máy bay không người lái không có khả năng tàng hình, đường bay ổn định và rất "to xác"; có nghĩa là UAV này có rất ít cơ hội để né tránh các cuộc tấn công tên lửa, ngay cả khi đối mặt với các hệ thống phòng không tương đối lạc hậu. Ảnh: UAV RQ-4C của Mỹ - Nguồn: Wikipedia. Với năng lực hiện tại, những vũ khí phòng không mà Iran đang sở hữu là thách thức lớn đối với máy bay tàng hình F-22, F-35 và thậm chí cả B-2 của Mỹ, mặc dù máy bay quân sự Mỹ chưa bao giờ chính thức đối đầu với hệ thống S-300 của Nga. Tuy nhiên, nếu Nga tiếp tục bán S-400 cho Iran, Mỹ sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Ảnh: Tên lửa phòng không S-300 của Iran - Nguồn: Wikipedia. Tin đồn về việc Iran mua S-400 đã có từ lâu, theo những thông tin tình báo mới nhất của Mỹ, Đại sứ Nga tại Iran gần đây đã tuyên bố rằng, sau khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran hết hiệu lực, Nga sẽ có thể bán các hệ thống phòng không tiên tiến cho Iran. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 của Nga - Nguồn: Wikipedia. Cùng với đó Nga sẵn sàng xem xét mọi yêu cầu mua sắm vũ khí do Iran đề xuất. Nga đã cung cấp S-300 cho Iran trước đây, và bây giờ không có vấn đề gì khi xuất khẩu S-400 cho Iran và thậm chí là cả chiến đấu cơ Su-35, loại máy bay có khả năng phòng không rất mạnh của Nga hiện nay. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-35 - Nguồn: Wikipedia. Đối với Mỹ và các đồng minh (đặc biệt là Israel), việc Iran mua S-400 có thể làm thay đổi cục diện toàn bộ Trung Đông và đặt ra thách thức to lớn đối với ưu thế trên không của Mỹ và Israel trong khu vực. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Theo những thông tin mới nhất, hệ thống phòng không S-400 nâng cấp, sử dụng bộ xử lý kỹ thuật số thế hệ mới, mạng máy tính và tần số radar mới, dựa trên kinh nghiệm trực chiến tại chiến trường Syria những năm qua. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 của Nga tại Syria - Nguồn: Wikipedia. Các hệ thống phòng không S-400 mới và nâng cấp này, là mối đe dọa lớn đối với máy bay chiến đấu và ném bom tàng hình thế hệ thứ năm của quân đội Mỹ. Theo đánh giá, mối nguy hiểm thực sự của S-400 nâng cấp có thể nằm ở tốc độ xử lý máy tính và khả năng chia sẻ thông tin mạng. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Một khi Iran có được hệ thống phòng không tiên tiến này, nó sẽ đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với các hoạt động không quân của Mỹ và Israel ở Trung Đông. Theo các báo cáo, hệ thống S-400 có khả năng mạnh mẽ có thể đảm bảo rằng Iran có khả năng răn đe liên tục và giảm khả năng Mỹ và Israel tấn công Iran. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Video Iran phô diễn sức mạnh quân sự tại lễ duyệt binh hàng năm - Nguồn: Vietnam+

