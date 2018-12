Im lặng suốt 10 năm, Quân đội Lào bất ngờ lớn mạnh

Quân đội Nhân dân Lào được thành lập từ năm 1975, có quân số thường trực chỉ 29.100 quân và ngân sách quốc phòng trong quá khứ có năm chỉ vài trăm triệu USD. Thông tin hay hình ảnh về Quân đôi Lào khá ít ỏi trên truyền thông quốc tế, một phần vì tiềm lực quân sự của Viêng Chăn không được đánh giá cao trong khu vưc, tuy nhiên ở thời điểm tại nhiều chuyên gia quân sự đã có cách nhìn khác về quân đội của "đất nước triệu voi". Nguồn ảnh: Gettyimg. Theo đó với cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập Lực lương Vũ trang Nhân dân Lào vào 20/1 sắp đến, Viêng Chăn đã làm cả thế giới kinh ngạc với tốc độ hiện đại hóa trang bị của mình trong chỉ một thời gian ngắn, với hàng loạt vũ khí mới được đưa vào trang và tất cả chúng đều sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh tới đây. Và sau đây Kiến Thức xin giới thiệu tới độc giả một vài loại vũ khí hiện đại mà Quân đội Lào mới trang bị. Đầu tiên phải phải kể đến hệ thống phòng không di động Yitian do Trung Quốc chế tạo. Theo nhiều nguồn tin, số lượng hệ thống phòng không này trong biên chế của Lào ít nhất 4 đơn vị nhưng có thể nhiều hơn nhiều lần. Nguồn ảnh: Vanced. Yitian là hệ thống phòng không tầm thấp có các tình năng chiến đấu tương tự các tổ hợp phòng không 9K35 Strela-10 do Liên Xô chế tạo mà Lào hiện nay cũng đang sở hữu. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là hệ thống pháo phản lực SR5 cũng của Trung Quốc. Đây là một trong những tổ hợp pháo phản lực xuất khẩu hiện đại bậc nhất của Norinco hiện nay. Chưa rõ phiên bản SR5 mà Lục quân Lào sở hữu sử dụng rocket cỡ bao nhiêu và trong tay Lào hiện đang có bao nhiêu tổ hợp loại này. Nguồn ảnh: Norinco. Tuỳ từng phiên bản, pháo phản lực SR5 của Trung Quốc có thể được trang bị rocket cỡ 122mm hoặc 220mm. Riêng phiên bản sử dụng loại đạn Dragon King 60 220mm có độ chính xác cao vượt trội do đây là đạn có dẫn đường. Nguồn ảnh: Militaryscout. Tiếp đến là xe bọc thép Tiger - cũng là một sản phẩm được Trung Quốc sản xuất. Loại xe bọc thép APC 4x4 này lần đầu được Trung Quốc giới thiệu tại Eurosatory 2012 diễn ra hồi tháng 6/2012 tại Paris. Nguồn ảnh: Militaryscout. Theo thông số kỹ thuật, loại phương tiện này có thể chở được tối đa tới 9 lính với đầy đủ trang thiết bị cùng với một lái xe và một trưởng xe kiêm điện đài viên. Xe Tiger được cho là có khả năng phòng thủ tốt trước các loại đạn cỡ 7,62mm. Nguồn ảnh: Militaryscout. Tiếp đến là tổ hợp cối tự hành loại CS/SS4 - một sản phẩm cũng được Trung Quốc sản xuất với thiết kế dựa trên loại cối tự hành 2B9M Vasilyok do Liên Xô/Nga thiết kế và sử dụng. Nguồn ảnh: Militaryscout. Loại cối tự hành này có cơ chế nạp đạn tự động, cỡ nòng 82mm, được phía Trung Quốc khẳng định là có khả năng cơ động cực tốt, thích hợp với việc tác chiến cùng các đơn vị lính dù, thuỷ quân lục chiến, bộ binh nhẹ, sơn cước,... Nguồn ảnh: Militaryscout. Mới đây nhất, Lào cũng đã tiếp nhận các máy bay tiêm kích nhẹ/huấn luyện Yak-130 do Nga sản xuất. Đây được coi là loại tiêm kich chủ lực tương lai của Không quân Lào vì đơn giản nó sẽ là loại tiêm kích duy nhất mà quốc gia này sở hữu. Nguồn ảnh: Militaryscout. Truyền thông quốc tế cho rằng Lào sẽ đặt mua ít nhất từ 16 tới 24 chiếc tiêm kích loại này từ phía Nga. Tuy nhiên cả Moscow và Viêng Chăn đều không bình luận gì thêm về nhận định này. Nguồn ảnh: Militaryscout. Trước đó khoảng một tuần, Lào đã nhận được một loạt các xe tăng chiến đấu chủ lực loại T-72B "đại bàng trắng" từ Nga. Do không là một quốc gia không có cảng biển, những chiếc T-72B này đã được Nga "quá cảnh" nhờ ở Việt Nam và sau đó được kéo sang Lào bằng đường bộ. Nguồn ảnh: Militaryscout. Theo truyền thông quốc tế, Lào sẽ nhận được khoảng "vài chục" chiếc xe tăng T-72B tuy nhiên số lượng chính xác là bao nhiêu vẫn chưa rõ. Ngoài T-72B, Quân đội Lào còn có trong tay các loại xe tăng khác như T-54/55, T-34-85 hay PT-76. Nguồn ảnh: Militaryscout. Mời độc giả xem Video: Quân đội Lào mang binh hùng tướng mạnh ra duyệt binh.

