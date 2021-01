Hi hữu: Xe tăng T-72B tai nạn thảm khốc với thiết giáp BMP-2

Vừa qua, trên các phương tiện truyền thông đã cho đăng tải hình ảnh về việc một chiếc xe tăng T-72B của Lục quân Nga đã va chạm rất mạnh với một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Vụ việc được xác định đã xảy ra từ năm 2010. Ảnh: Cận cảnh hiện trường vụ va chạm. Nguồn: Pinterest. Qua hình ảnh có thể xác định đây là một chiếc xe tăng T-72B obr.1989 của Lục quân Nga. T-72B obr.1989 là phiên bản xe tăng T-72B được nâng cấp cuối thời kỳ Liên Xô Ảnh: Các đồng đội đang cứu thương cho kíp xe sau vụ va chạm. Nguồn: Pinterest. Giữa khu vực thao trường rộng lớn, không thể hiểu nổi vì sao mà hai nước chiếc xe lại có thể va chạm ở một góc gần như là vuông góc như vậy, tuy nhiên có thể thấy một điều là chiếc T-72B đã di chuyển rất nhanh và không kịp phanh gấp. Ảnh: Cận cảnh hiện trường vụ va chạm. Nguồn: Pinterest. Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nặng khoảng 45 tấn đã đè gần nửa thân mình lên một chiếc xe thiết giáp bọc thép BMP-2 chỉ nặng gân 15 tấn. Tức là chỉ bằng 1/3 so với chiếc xe tăng. Các lỗ châu mai và cửa hậu của chiếc BMP-2 đang được mở ra khả năng là lúc xảy ra va chạm, chiếc BMP-2 đang chở theo binh lính. Ảnh: Cận cảnh thân xe tăng trườn lên phía sau xe thiết giáp. Nguồn: Pinterest. Nhìn chung, vụ va chạm mạnh khiến cho phần giáp váy chắn xích bên hông trái của chiếc BMP-2 bị văng ra một nửa và một trục giảm xóc ở bánh tì phía sau bị gãy. Ngoài ra thì không có hư hại gì đáng kể, tuy nhiên vẫn phải có sự kiểm tra kỹ càng tại nhà máy mới có thể xác định mức độ thiệt hại chính xác.. Nguồn: Pinterest. T-72B obr.1989 là phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng xe tăng chủ lực T-72B do Liên Xô thực hiện. Với việc trang bị thêm cho chiếc T-72B các khối giáp phản ứng nổ Kontakt-5 giúp nâng cao khả năng bảo vệ của xe lên đáng kể. Ảnh: Xe tăng T-72B obr.1989 cùng T-72B1 của quân đội Nga đồn trú tại Armenia. Nguồn: Pinterest. T-72B obr.1989 trang bị một pháo chính 2A46 nòng trơn cỡ 125mm có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng, một súng máy phòng không 12.7mm đặt trên nóc xe và một súng máy đồng trục PKT 7.62mm. Ảnh: Xe tăng T-72B obr.1989 của Lục quân Nga. Nguồn: Pinterest. Vẻ ngoài của những chiếc T-72B obr.1989 khiến người ta rất dễ nhằm lẫn với những chiếc T-72B3 Model 2011 được Nga nâng cấp sau này. Tuy nhiên điểm dễ dàng phân biệt đó là những chiếc T-72B3 hiện đại được bổ sung thêm kính ngắm đa kênh Sosna-U với khả năng quan sát ngày đêm và cả ảnh nhiệt, cùng hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến hơn giúp xe tăng đáng kể khả năng tác chiến. Ảnh: Xe tăng T-72B3 tại công viên Patriot. Nguồn: Pinterest. BMP-2 là dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ thứ 2 do Liên Xô phát triển trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Nó thường được phối hợp tác chiến cùng với đội hình xe tăng nên mới xảy ra vụ tai nạn hi hữu như trên. Xe có kíp lái 3 người gồm trưởng xa, pháo thủ và lái xe. Ngoài ra còn có thể tải thêm một tiểu đội với 7 binh sĩ trang bị đầy đủ. Ảnh: Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Lục quân Nga. Nguồn: Pinterest. Vũ trang xe là một pháo 2A42 cỡ nòng 30mm và một súng máy PKT đồng trục cỡ nòng 7.62mm với cơ số đạn dự trữ 2.000 viên. Ngoài ra, xe còn có thể trang bị 1 bệ phóng tên lửa chống tăng có điều khiển 9M111 hoặc 9M113. Ở phiên bản nâng cấp BMP-2M mới nhất của Nga, người ta đã trang bị thêm cho nó 2 cụm ống phóng tên lửa chống tăng với 4 tên lửa gắn ở 2 bên tháp pháo.

Ảnh: BMP-2M khai hỏa pháo 30mm. Nguồn: Pinterest. Tổng hợp những pha tai nạn xe tăng trớ trêu trên khắp thế giới.

