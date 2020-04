Hết dịch sớm, Trung Quốc lợi dụng tình hình cho hải quân lấn át ở biển Đông

Cuối tháng 3 vừa rồi, Hải quân Trung Quốc đã công khai trên trang web chính thức của mình về việc sẽ tiến hành một cuộc tập trận với sự tham gia của tàu chiến, tàu ngầm và máy bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuộc tập trận dự kiến sẽ được diễn ra ở khu vực biển Đông, nơi có nhiều tàu chiến của Hải quân Mỹ thường xuất hiện thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh hàng hải. Nguồn ảnh: Pinterest. Khu vực biển này cũng được cho là nơi Hải quân Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền, trong khi đó các quốc gia lân cận và quốc tế luôn nhìn nhận đây là hải phận quốc tế - nghĩa là tàu chiến của mọi quốc gia đều có thể ra - vào khu vực này không cần xin phép bất cứ ai. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc thậm chí còn bao gồm cả khoa mục bắn đạn thật. Ngoài ra còn có một vài khoa mục khác như tiếp tế trên biển và định hướng hải trình. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, các tàu chiến và tàu sân bay của Mỹ thường xuyên có mặt ở khu vực biển Đông để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo quyền tự do đi lại trong khu vực biển quốc tế này. Nguồn ảnh minh họa: Pinterest. Với sự hiện diện của tàu chiến Mỹ, lực lượng hải quân Trung Quốc cũng như các máy bay, tàu ngầm của nước này luôn tỏ ra dè chừng. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên kể từ khi nhóm tàu sân bay cuối cùng của Mỹ phải rời biển Đông do phát hiện một loạt các ca dương tính với COVID-19, Trung Quốc dường như đã được "cởi phong ấn", không còn phải "nể mặt" ai ở vùng biển này. Nguồn ảnh: Pinterest. Biển Đông là khu vực biển chiếm tới hơn 20% lượng hàng hoá giao thương trên khắp thế giới, phần lớn lượng hàng hoá đi qua khu vực biển này đều có điểm đến là Ấn Độ Dương. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần như toàn bộ biển Đông là hải phận của nước này sẽ không những ảnh hưởng tới chủ quyền, quyền lợi kinh tế của các quốc gia trong khu vực biển Đông mà còn ảnh hưởng tới kinh tế toàn thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa - Nguồn: VTC16

